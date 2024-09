GWM HYDROGEN-FTXT fait ses débuts à l'IAA TRANSPORTATION 2024

HANOVRE, Allemagne, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 16 septembre a eu lieu la grande ouverture de l'exposition internationale des véhicules commerciaux 2024 de Hanovre (IAA TRANSPORTATION 2024), où GWM HYDROGEN-FTXT a présenté une gamme de produits de composants de piles à combustible développés indépendamment et des solutions complètes pour divers scénarios.

Ciblant les scénarios de transport moyen et long-courrier, ainsi que les scénarios de transport lourd pour les véhicules commerciaux, GWM HYDROGEN-FTXT a mis en évidence un système de pile à combustible à hydrogène haute puissance de 255 kW pour les véhicules commerciaux, un empilement de plaques de graphite expansé de 300+kW, une MEA haute performance de deuxième génération, un système de stockage d'hydrogène liquide embarqué de grande capacité de 80KG, et une solution complète pour le transport d'hydrogène long-courrier, qui a attiré une attention significative de la part de plusieurs constructeurs de véhicules commerciaux de renommée internationale.

GWM HYDROGEN-FTXT fournit une solution complète pour les scénarios de transport sur moyenne distance et sur charges lourdes allant de 300 à 500 km, comprenant un système de pile à combustible d'une puissance de 120 kW et des réservoirs de stockage d'hydrogène de type IV à haute pression (35 MPa/70 MPa) ; Pour les scénarios de transport longue distance et de charges lourdes allant de 500 à 1 000 km, ainsi que plus de 1 000 km, GWM HYDROGEN-FTXT fournit une solution complète de « système de pile à combustible haute puissance de 255 kW avec un système de stockage d'hydrogène liquide à très basse température de grande capacité », offrant aux clients du marché mondial des véhicules utilitaires un choix d'énergie verte efficace et fiable.

Actuellement, GWM HYDROGEN-FTXT a établi une présence mondiale avec des centres de R&D dans quatre pays et sur cinq sites, créant ainsi une chaîne industrielle internationale de l'hydrogène et une chaîne d'approvisionnement stable. En recherchant et en développant activement des technologies clés de l'hydrogène telles que les piles à combustible, l'hydrogène gazeux à haute pression et le stockage de l'hydrogène liquide à très basse température, GWM HYDROGEN-FTXT développe et fabrique de manière indépendante des produits liés à l'énergie hydrogène et aux piles à combustible, ainsi que des équipements haut de gamme, et a promu des véhicules commerciaux à hydrogène à grande échelle dans plus de dix villes en Chine. L'entreprise a également participé activement à la construction d'infrastructures de stations de ravitaillement en hydrogène et d'autoroutes de l'hydrogène, accumulant ainsi une vaste expérience et des données scientifiques sur l'exploitation des véhicules utilitaires à hydrogène. Elle a ainsi démontré la faisabilité et la viabilité économique des véhicules à pile à combustible à hydrogène, fournissant une expérience de référence pour promouvoir davantage l'application commerciale et à grande échelle de l'énergie hydrogène dans les transports et dans d'autres domaines.

GWM HYDROGEN-FTXT est désormais bien équipée pour fournir des solutions d'approvisionnement adaptées aux clients de l'industrie mondiale, capable de répondre rapidement aux demandes du marché mondial et d'offrir des solutions énergétiques à base d'hydrogène efficaces et de haute qualité. L'entreprise accélère son expansion sur le marché international et s'engage à promouvoir la technologie chinoise de l'énergie hydrogène dans le monde entier.

Pour plus d'informations, consultez le site web de FTXT : http://en.ftxt-e.com/