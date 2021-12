GWM lança o HAVAL DARGO globalmente no Jeddah Motor Show

O Jeddah Motor Show é um dos maiores eventos de motores do mercado do Oriente Médio e também é o maior e mais influente evento automobilístico na Arábia Saudita. Desta vez, 45 conhecidos meios de comunicação foram atraídos para participar do show presencialmente. A maior estrela do evento, o HAVAL DARGO, não apenas atraiu muitos espectadores com seu design externo e elegante, e interior repleto de tecnologia, mas também ganhou o prêmio de Melhor Carro Lançado no Jeddah Motor Show, concedido pela LifeStyle. "O DARGO parece muito off-road e é bem apropriado para o terreno saudita e tem grande potencial para o desenvolvimento do mercado", disse o comerciante da GWM.

O nome global do DARGO é originado com base no nome chinês que literalmente significa "cachorro grande", representando o fiel companheiro do homem. O tão esperado nome chinês foi votado por um grande número de fãs do HAVAL e internautas chineses por meio de várias votações de nomes on-line. Uma onda de discussões entre usuários começou e se tornou um tema muito popular por um tempo. Este novo modelo também materializa o conceito de produto de "Dare to go", que significa "Atreva-se a ir". David Xu, gerente geral da GWM GCC, acredita que o DARGO espera trazer aos usuários a busca espiritual da ousadia de se libertar e avançar com coragem.

Este novo modelo avançado é definido como o carro em escala 3/4 que combina as vantagens do SUV para cidade e do SUV off-road com o objetivo de criar uma categoria totalmente nova. De acordo com a pesquisa de demandas dos usuários, o HAVAL classifica carros como sedans e crossovers para todos os terrenos em vários níveis, incluindo sedans para uso diário, peruas para viagens, SUVs urbanos com uma posição de assentos alta e grande espaço adequado para dirigir na cidade, e SUV hard-core especial para dirigir na natureza. Além disso, deve haver também um modelo que combina SUVs rígidos e urbanos em um para atender a todos os cenários, desde dirigir nas cidades até sair da estrada em viagens pelo país, então o DARGO foi criado para trazer aos usuários uma experiência de condução muito mais abrangente.

Até agora, o DARGO tem sido um novo modelo popular que vende bem no mercado chinês. Pouco mais de um ano após seu lançamento, suas vendas cumulativas ultrapassaram 100.000 unidades. Recentemente, esse carro também ganhou o título de SUV mais popular de 2021 como o primeiro da lista do Indice de satisfação do cliente do setor automotivo da China.

Como um novo modelo global, o HAVAL DARGO iniciará a pré-venda na Arábia Saudita. Em um futuro próximo, esse modelo também estará disponível no Iraque, Chile, Rússia e outros países para acompanhar cada vez mais usuários no mercado global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704649/image.jpg

FONTE GWM

