GWM na lista da BrandZ™ "Top 50 Chinese Global Brand Builders" pela primeira vez em 2021

A BrandZ™ é uma plataforma internacional e confiável de construção de grandes marcas e a única lista de valores de marcas que leva em consideração as opiniões dos consumidores. Desde 2017, o Google juntou-se à Kantar para coletar dados na plataforma de pesquisa do Google e avaliar o crescimento das marcas globais chinesas com o modelo de valor de marca BrandZ™ reconhecido globalmente, desenvolvido pela Kantar e com base no volume de pesquisa do Google. A lista "BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand" de 2021 foi lançada pela Kantar em conjunto com o Google. A pesquisa envolveu mais de 860 mil consumidores de onze mercados. A lista dos 50 primeiros foi baseada em pontuações de significância, diferenciação e destaque, e foi selecionada entre 1.662 candidatos em 15 categorias. De acordo com o FMI, a economia global teve retração de 3,5% devido à pandemia. No entanto, muitas marcas chinesas, incluindo a GWM, demonstraram ser capazes de promover o estabelecimento da marca e impulsionar o crescimento dos negócios no exterior diante de um incidente tão raro e inesperado ("lógica do cisne negro").

No mês passado, a GWM lançou oficialmente cinco marcas no Salão do Automóvel de Xangai de 2021: HAVAL, WEY, ORA, Pickup e TANK para promover continuamente sua expansão global. Como a marca principal da GWM na categoria SUV, a HAVAL conquistou o primeiro lugar entre as marcas de automóveis na lista "BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand" de 2020. No primeiro semestre de 2021, o JOLION e o HAVAL H6 de terceira geração foram lançados sucessivamente em mercados estratégicos, como Arábia Saudita, Austrália e África do Sul, enquanto a POER da GWM, lançada anteriormente , tornou-se a primeira marca chinesa de caminhonetes a entrar em vários países. Com layout geral no mercado global, a GWM certamente solidificará sua liderança no setor.

Como uma das marcas da lista "BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand Builders", a GWM estabeleceu sua rede global de vendas em grandes mercados, como Oriente Médio, América do Sul, Austrália, África do Sul e Rússia, incluindo mais de 500 distribuidores. As vendas da marca no mercado internacional cobrem mais de 60 países. Nos próximos cinco anos, a GWM irá investir mais de RMB 30 bilhões em P&D global e empregar mais de 400 engenheiros automotivos globais e especialistas em TI. Ao mesmo tempo, irá cooperar com gigantes globais de tecnologia, incluindo Intel, Google e Apple, para desenvolver as tecnologias mais superavançadas e oferecer aos usuários globais produtos mais inteligentes, de alta tecnologia e de alta qualidade.

