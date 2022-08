GWM organise le POER Fan Festival 2022, partageant avec les utilisateurs du monde entier son pick-up tout-terrain

Haobao Zhang, PDG de GWM PICKUP, a déclaré : « GWM PICKUP adhère à l'innovation par catégorie et à la co-création avec les utilisateurs mondiaux. À l'occasion de ce troisième anniversaire, les utilisateurs du monde entier pourront découvrir GWM PICKUP et profiter d'un pick-up tout-terrain. »

Des scénarios diversifiés de conduite d'essai hors route permettent aux conducteurs de découvrir la force de GWM POER dans tous les scénarios de voyage. Le test de conduite s'est déroulé sur le circuit international de Jinlong à Guilin et comprenait diverses difficultés, comme un remorquage hors route, la conduite sur une route de gravier et la conduite en montée. Lors du remorquage d'un camping-car, le GWM POER a offert une puissance suffisante et fiable aux conducteurs testés et leur a permis de faire face à des conditions de conduite difficiles.

Dans la partie interactive de l'académie d'alpinisme, le programme d'escalade a attiré de nombreux amateurs d'escalade. GWM POER a invité un certain nombre d'instructeurs professionnels à présenter les mesures de protection et les techniques d'escalade et à guider les utilisateurs dans cette activité. Cette activité correspond bien à l'excellente performance et au concept de défier les limites du produit, offrant aux utilisateurs une expérience de plein air étonnante et intéressante.

GWM POER a également mis en place une exposition pour montrer les modifications apportées à des pick-ups, qui donne l'occasion aux amateurs de tuning d'argumenter et de communiquer. L'exposition a attiré de nombreux propriétaires et fans de voitures. Les utilisateurs ont montré leurs voitures modifiées et ont partagé des idées de tuning et des produits pour créer une atmosphère enthousiaste pour le tuning.

Au cours de l'événement, GWM POER a officiellement lancé l'ère 2.0 de la marque et a annoncé son engagement à établir une marque d'utilisateur mondial. Le pick-up de luxe de grande taille et de haute performance de GWM POER a également lancé officiellement une campagne pour inviter les internautes à suggérer un nom mondial.

Afin d'offrir de nouvelles expériences plus variées aux utilisateurs et aux fans, POER-SPACE, la première concession phare de pick-up haut de gamme au monde de GWM POER, ouvrira officiellement ses portes le 25 août de cette année.

En fait, GWM POER a obtenu des résultats remarquables sur le marché mondial au cours des trois dernières années depuis son lancement. À ce jour, il est entré dans plus de 50 pays dans le monde, avec des ventes totales dépassant 300 000 unités.

« GWM POER continuera à développer des modèles haut de gamme afin d'offrir une toute nouvelle expérience intelligente, luxueuse et confortable aux utilisateurs du monde entier », a déclaré Haobao Zhang.

GWM prévoit de promouvoir successivement sur le marché mondial deux nouveaux modèles, POER off-road edition et Jingangpao (pour le marché chinois), afin d'offrir aux utilisateurs du monde entier des expériences de produits plus personnalisées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1883543/image_1.jpg

SOURCE GWM