GWM organizuje konferencję 2021 Overseas Distributors Online, dążąc do globalnego zwycięstwa dzięki ciągłym zmianom

GWM osiągnęło wzrost sprzedaży w kontekście kontynuacji ponownego wzrostu zakażeń COVID-19 i globalnego niedoboru chipów. Od stycznia do lipca 2021 r. całkowita wielkość sprzedaży GWM przekroczyła 700 tys. jednostek, co stanowi wzrost o 49,9% w ujęciu rok do roku, natomiast sprzedaż zagraniczna przekroczyła 74 tys. jednostek, co odpowiada wzrostowi o 176,2% w ujęciu rok do roku i stanowi 10,4% całkowitej sprzedaży, pokazując, jak ogromny potencjał GWM zbudowało na rynku globalnym i jak zaawansowana jest jego strategia w nowej sytuacji. Zachęceni tymi wynikami dystrybutorzy zagraniczni przezwyciężyli trudności i dokonali przełomów. GWM przyznało nagrody Sales Pioneer Awards czterem wiodącym dystrybutorom w Chile, Arabii Saudyjskiej, Wybrzeżu Kości Słoniowej i na Ukrainie.