GWM POER завоевывает международное признание за свои превосходные показатели

News provided by

GWM

Jan 27, 2022, 10:07 ET

БАОДИН (Китай), 27 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания GWM опубликовала отчет о продажах пикапов, объем которых превысил 233 тысячи автомобилей, увеличившись на 3,6% по сравнению с прошлым годом. Модель POER, объем продаж которой достиг 127 940 единиц, стала самой популярной в серии GWM PICKUP.

Основные особенности GWM POER

Highlights of GWM POER
Highlights of GWM POER

GWM POER — высокотехнологичная интеллектуальная модель автомобилей GWM PICKUP. Она может лучше удовлетворять потребности пользователей при различных сценариях за счет идеального сочетания проходимости по бездорожью, грузоподъемности и уровня интеллекта.

С точки зрения мощности GWM POER имеет высокомощный двигатель 2.0T и силовой агрегат ZF 8AT, обеспечивая интеллектуальную полноприводную систему и блокировку межколесного дифференциала заднего моста. Существуют четыре стиля вождения: стандартный, экономичный, спортивный и 4L — позволяющие пользователям выбирать различные режимы вождения в повседневной жизни. Высокие эксплуатационные характеристики наделяют этот автомобиль превосходной проходимостью в условиях бездорожья, что может обеспечивать водителям более эффективные и надежные возможности для преодоления сложных условий езды. При движении по неровной дороге или застревании автомобиля в грязи водители могут легко переключаться в режим 4L для активирования функции увеличения крутящего момента на низких оборотах с целью обеспечения устойчивого движения.

Эта модель также имеет множество интересных особенностей с точки зрения интеллекта. В частности, на австралийском рынке различные интеллектуальные функции содействия управлению автомобилем могут удовлетворять разнообразные потребности пользователей, включая автоматическое экстренное торможение (AEB), удержание полосы движения (LKA) и пр. Именно функция AEB может автоматически управлять торможением транспортного средства в аварийных ситуациях или на небезопасном расстоянии с целью помочь пользователю избегать столкновений или уменьшать тяжесть их последствий.

С 2021 года GWM POER представлен более чем в 50 странах и регионах, включая Австралию, Чили, Россию, Южную Африку, Египет, Ближний Восток и Лаос. Он привлек огромное внимание и завоевал признание СМИ и пользователей за превосходные эксплуатационные характеристики и показатели интеллектуальной безопасности.

«GWM POER поменяет расклад на австралийском рынке пикапов», — заявляет авторитетный австралийский автомобильный сайт Carsales после тестирования этого автомобиля. В результате испытаний по австралийской программе A-NCAP модель GWM POER вошла в число автомобилей, соответствующих пятизвездочному стандарту безопасности, получив максимальные баллы в испытаниях на боковой удар и боковой удар с дальней стороны (при перевозке как взрослых, так и детей), а также в функциональных испытаниях активной системы удержания полосы движения. Популярный российский блогер ЭХО МОСКВЫ выразил свое признание GWM POER после тест-драйва, отметив, что эта модель подходит для вождения в различных дорожных условиях благодаря своей высокой производительности.

В настоящее время компания GWM выпускает Jingang (Кинг-Конг) POER и ряд специальных моделей, в частности Huo (означает «горячий» или «огненный»), Heidan (Черная пуля), Lvzhuang (туристическая версия), Jiche (версия для мотоциклистов), непрерывно расширяя свои категории на мировом рынке с целью предоставления пользователям более многогранных возможностей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1734562/Highlights_of_GWM_POER.jpg

SOURCE GWM

Also from this source

GWM POER erhält weltweite Anerkennung für seine herausragenden...

GWM POER zyskuje światowe uznanie dzięki swoim doskonałym osiągom...

Explore

More news releases in similar topics