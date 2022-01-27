GWM POER завоевывает международное признание за свои превосходные показатели

GWM POER — высокотехнологичная интеллектуальная модель автомобилей GWM PICKUP. Она может лучше удовлетворять потребности пользователей при различных сценариях за счет идеального сочетания проходимости по бездорожью, грузоподъемности и уровня интеллекта.

С точки зрения мощности GWM POER имеет высокомощный двигатель 2.0T и силовой агрегат ZF 8AT, обеспечивая интеллектуальную полноприводную систему и блокировку межколесного дифференциала заднего моста. Существуют четыре стиля вождения: стандартный, экономичный, спортивный и 4L — позволяющие пользователям выбирать различные режимы вождения в повседневной жизни. Высокие эксплуатационные характеристики наделяют этот автомобиль превосходной проходимостью в условиях бездорожья, что может обеспечивать водителям более эффективные и надежные возможности для преодоления сложных условий езды. При движении по неровной дороге или застревании автомобиля в грязи водители могут легко переключаться в режим 4L для активирования функции увеличения крутящего момента на низких оборотах с целью обеспечения устойчивого движения.

Эта модель также имеет множество интересных особенностей с точки зрения интеллекта. В частности, на австралийском рынке различные интеллектуальные функции содействия управлению автомобилем могут удовлетворять разнообразные потребности пользователей, включая автоматическое экстренное торможение (AEB), удержание полосы движения (LKA) и пр. Именно функция AEB может автоматически управлять торможением транспортного средства в аварийных ситуациях или на небезопасном расстоянии с целью помочь пользователю избегать столкновений или уменьшать тяжесть их последствий.

С 2021 года GWM POER представлен более чем в 50 странах и регионах, включая Австралию, Чили, Россию, Южную Африку, Египет, Ближний Восток и Лаос. Он привлек огромное внимание и завоевал признание СМИ и пользователей за превосходные эксплуатационные характеристики и показатели интеллектуальной безопасности.

«GWM POER поменяет расклад на австралийском рынке пикапов», — заявляет авторитетный австралийский автомобильный сайт Carsales после тестирования этого автомобиля. В результате испытаний по австралийской программе A-NCAP модель GWM POER вошла в число автомобилей, соответствующих пятизвездочному стандарту безопасности, получив максимальные баллы в испытаниях на боковой удар и боковой удар с дальней стороны (при перевозке как взрослых, так и детей), а также в функциональных испытаниях активной системы удержания полосы движения. Популярный российский блогер ЭХО МОСКВЫ выразил свое признание GWM POER после тест-драйва, отметив, что эта модель подходит для вождения в различных дорожных условиях благодаря своей высокой производительности.

В настоящее время компания GWM выпускает Jingang (Кинг-Конг) POER и ряд специальных моделей, в частности Huo (означает «горячий» или «огненный»), Heidan (Черная пуля), Lvzhuang (туристическая версия), Jiche (версия для мотоциклистов), непрерывно расширяя свои категории на мировом рынке с целью предоставления пользователям более многогранных возможностей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1734562/Highlights_of_GWM_POER.jpg

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