GWM POER zyskuje światowe uznanie dzięki swoim doskonałym osiągom

GWM POER to wysokiej klasy, inteligentny model samochodu z serii GWM PICKUP. Łącząc w sobie doskonałe osiągi na bezdrożach, ładowność i inteligentne rozwiązania, potrafi on lepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników w różnych sytuacjach.

W kwestii osiągów, GWM POER wyposażono w silnik dużej mocy 2.0T i zespół zasilający ZF 8AT, które zapewniają inteligentny napęd na cztery koła i blokadę mechanizmu różnicowego na tylnej osi. Auto umożliwia użytkownikom wybór pomiędzy czterema trybami jazdy: standardowym, ekonomicznym, sportowym i 4L, które znajdą zastosowanie w codziennym życiu. Znakomite osiągi sprawiają, że pojazd doskonale radzi sobie na bezdrożach, dając kierowcy większą moc i niezawodność w trudnym otoczeniu. Gdy kierowca prowadzi samochód na nierównej drodze lub utknie w błocie, może z łatwością zmienić tryb jazdy na 4L, który aktywuje funkcję wzmacniania momentu obrotowego przy niskiej prędkości, aby zapewnić stabilne poruszanie się pojazdu.

Model posiada też wiele zalet w zakresie inteligentnych rozwiązań. Szczególnie na rynku australijskim, szereg inteligentnych funkcji wspomagających spełni różnorodne potrzeby kierowców. Są to m.in. funkcje automatycznego hamowania w sytuacjach nagłych (Automatic Emergency Braking, AEB) i asystent utrzymania pasa ruchu (Lane-keeping Assistance, LKA) itd. Zwłaszcza funkcja AEB, która kontroluje hamowanie pojazdu, może przydać się w niespodziewanych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej odległości między samochodami, co pozwala uniknąć lub ograniczyć zdarzenia drogowe.

Od 2021 r. GWM POER trafił do ponad 50 krajów i regionów, w tym do Australii, Chile, Rosji, RPA, Egiptu, na Bliski Wschód i do Laosu. Wzbudził ogromne zainteresowanie i uznanie ze strony mediów i użytkowników dzięki doskonałym osiągom i inteligentnym rozwiązaniom w zakresie bezpieczeństwa.

Wiarygodne australijskie źródło informacji motoryzacyjnych Carsales przetestowało samochód, stwierdzając, że „GWM POER odmieni krajobraz australijskiego rynku pickupów". W australijskim teście A-NCAP, GWM POER otrzymał pięć gwiazdek za bezpieczeństwo, osiągając maksimum punktów w kategorii zderzeń bocznych i zderzeń bocznych przeciwległych (zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci) oraz w teście funkcjonalności aktywnego systemu utrzymania pasa ruchu. Popularny rosyjski bloger ECHO MOSKVY z uznaniem wypowiadał się o GWM POER po jeździe próbnej, zwracając uwagę, że dzięki dużej mocy pojazd nadaje się do jazdy w różnych warunkach drogowych.

GWM wprowadził ostatnio na rynek Jingang (King Kong) POER i kilka modeli specjalnych, takich jak Huo (oznacza gorąco, ogień), Heidan (czarny pocisk), Lvzhuang (edycja podróżnicza), Jiche (edycja dla motocyklistów), nieprzerwanie rozszerzając swoją ofertę dostępną na globalnym rynku, aby zapewnić użytkownikom bardziej zróżnicowane doświadczenia.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1734562/Highlights_of_GWM_POER.jpg

SOURCE GWM