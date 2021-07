GWM prévoit d'investir 100 milliards de yuans en R&D dans les domaines des énergies nouvelles et de l'intelligence au cours des cinq prochaines années

Les rapports officiels montrent que, dans le domaine des énergies nouvelles, la batterie d'alimentation « Dayu » dévoilée par GWM éradique le feu et l'explosion lorsque les cellules des différents systèmes chimiques rencontrent un emballement thermique, dissipant ainsi l'inquiétude des utilisateurs quant à la sécurité des véhicules électriques. Dans le domaine de l'énergie hybride, le premier DHT L.E.M.O.N. hybride au monde lancé par GWM permet de passer de l'essence à l'électrique en fonction des informations recueillies par le système intelligent, ce qui permet une économie de carburant de plus de 50 % dans des conditions de fonctionnement urbain. Plus la vitesse du véhicule est élevée sur autoroute, plus l'économie de carburant est importante. Dans le domaine de l'énergie hydrogène, GWM a développé le filtre à air cathodique avec 4 éléments de filtre à air comprenant du charbon actif et de la fibre synthétique pour protéger les piles à combustible, qui peuvent fortement adsorber et filtrer les substances nocives, et protéger efficacement la durée de vie du système d'alimentation en combustible. Son système de gestion de l'hydrogène, développé de manière indépendante, surveille activement la sécurité du système afin de garantir la sécurité globale des véhicules et des personnes, tout en optimisant la structure des vannes et des conduites du système de stockage de l'hydrogène.

GWM encourage la mise à niveau de « COFIS Intelligence » 1.0 à 2.0. Il adopte la toute nouvelle architecture électronique et électrique GEEP et un châssis intelligent à commande filaire prenant en charge le pilotage automatique de niveau L4. Il favorise l'intégration et la mise à niveau du cockpit intelligent, de la conduite intelligente et des services intelligents, ce qui permet aux véhicules GWM de devenir des terminaux de voyage intelligents offrant des services répondant à plus de 40 cas de figure. Par exemple, le volant du cockpit intelligent GWM iNest 2.0 peut être positionné vers la gauche, au centre ou la droite pour communiquer avec le tableau de bord, et le siège peut être tourné à 360 degrés, ce qui permet de passer en mode réunion à tout moment. Le système pionnier de beauté au collagène présent dans la voiture est dermoprotecteur. Le générateur d'oxygène embarqué dans le véhicule répond aux besoins de production d'oxygène à la fois pour un usage domestique et médical. La capacité d'interconnexion IOT de GWM permet également l'interconnexion entre la voiture et la maison, la commande vocale des appareils intelligents à la maison, etc., conférant ainsi davantage de richesse à l'utilisateur en matière d'automobile.

GWM a toujours adhéré au concept de R&D suivant « investissement excessif, R&D précis ». . Jusqu'à présent, elle a obtenu plus de 10 000 brevets techniques. En outre, elle s'efforce d'attirer les talents en matière de R&D et a mis en place une équipe composée d'experts dans plusieurs domaines provenant de différents pays, avec près de 15 000 membres du personnel R&D.

L'investissement en R&D de 100 milliards de yuans permettra à GWM de recruter davantage de talents internationaux, d'exercer en permanence sa force dans les domaines des énergies nouvelles et de l'intelligence, et de réaliser la stratégie GWM 2025 favorisant un développement « respectueux de l'environnement, intelligent, moderne et collectif ». .

