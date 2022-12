GWM realiza conferência internacional de 2022, revelando a mais recente estratégia global

BAODING, China, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 2 de dezembro, a GWM realizou sua conferência internacional de 2022, intitulada ONE GWM • LIGHT THE WORLD, em Bangkok, na Tailândia. A GWM revelou a construção da marca global e o layout de produtos, e esclareceu melhor a estratégia da marca.

Mais de 200 distribuidores de mais de 50 países e regiões participaram do evento, como Austrália, CCG e ASEAN.

GWM realiza conferência internacional em 2022, revelando a mais recente estratégia global (PRNewsfoto/GWM)

Mu Feng, Presidente da GWM, anunciou a nova estratégia da marca para os parceiros globais: a marca desenvolverá canais agrupados e grandes produtos globais únicos em torno do conceito "ONE GWM"; enquanto isso, ela aumentará o investimento em P&D com base em seu ecossistema florestal, de modo a acelerar a transformação da marca em uma empresa global de tecnologia inteligente e construir um layout mundial de instalações de P&D.

A GWM deu continuidade ao crescimento nos mercados externos, mesmo durante os repetidos surtos de pandemia e escassez de chips. Em outubro de 2022, o volume total de vendas no exterior superou 20.000, sendo um crescimento ano a ano (YoY) de 49,6%. De janeiro a outubro, as vendas acumuladas da GWM ultrapassaram as 130 mil unidades, com crescimento ano a ano (YoY) de 18,6%, evidenciando a crescente força da marca na globalização.

A GWM já lançou uma série de produtos de nova energia no mundo, mostrando a força de sua liderança em veículos inteligentes e de nova energia, e consolidando a influência global dos produtos de nova energia da GWM. Com um curso traçado para a iteração futura de modelos de nova energia, a empresa também lançará produtos inteligentes avançados e de nova energia para atender à demanda dos usuários por viagens ecológicas no mercado global.

Compreendendo profundamente a demanda do consumidor, a GWM aumentará a satisfação entre os usuários globais por meio da inovação em categoria e marketing. De acordo com Parker Shi, Vice-Presidente da GWM, a marca planeja investir mais recursos em atividades, como festas regionais, festivais de compras de carros e marketing voltado a jogos esportivos, além de mergulhar mais fundo em mercados de diferentes categorias com dezenas de veículos de suas cinco principais submarcas: HAVAL, TANK, PICKUP, WEY e ORA. Ao fazer isso, a GWM espera se tornar mais atrativa a mais usuários em potencial.

No evento, o representante da GWM Tailândia compartilhou a experiência local da filial em operações bem-sucedidas. Por meio de um modelo de operação exclusivo que combina a medida online a offline para consulta de informações e experiência local, juntamente com um serviço porta a porta, ela facilita o processo de compra de carro dos usuários. O novo caminho ecológico da filial se tornou um modelo para a operação bem-sucedida da GWM nos mercados externos.

Amparada por tecnologias avançadas, a GWM acelerará sua expansão no exterior de forma abrangente, promovendo seus produtos, tecnologias, serviços e outros ao longo de toda a cadeia industrial a ser lançada nos mercados externos. À medida que a marca constrói uma influência global, ela atenderá à demanda de usuários globais junto com seus distribuidores em todo o mundo.

FONTE GWM

