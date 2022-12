GWM recrute des centaines de distributeurs afin de maintenir la dynamique de croissance des ventes mondiales

BAODING, Chine, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 30 novembre, GWM a signé des accords avec des centaines de distributeurs à l'International Motor Expo 2022, qui se tient en Thaïlande, ce qui a élargi son réseau de vente mondial.

GWM Signs Hundreds of Distributors to Maintain Growth Momentum in Global Sales

Parker Shi, vice-président de GWM, a souhaité souligner que la société portait une attention particulière à la dynamique de croissance des ventes mondiales. Pour continuer à développer le marché mondial et répondre aux besoins des clients étrangers, GWM utilisera au mieux son écosystème forestier afin de favoriser un avenir plus radieux avec de nouveaux véhicules énergétiques plus avancés et intelligents.

Le même jour, l'entreprise a invité plus de 200 distributeurs internationaux à visiter le stand de GWM au salon de l'automobile, les magasins et son centre d'expérience à Bangkok pour découvrir toute la gamme de produits et de technologies énergétiques nouvelles et intelligentes de GWM.

Un distributeur d'un État membre de l'ASEAN a déclaré : « Un certain nombre de véhicules et de technologies énergétiques innovantes montrent la force de GWM. En tant que partenaire de l'entreprise, je fais entièrement confiance à ses nouveaux produits électriques. »

Afin de permettre aux distributeurs d'avoir une expérience plus authentique des nouveaux véhicules énergétiques et des technologies intelligentes de l'entreprise, GWM a également organisé des activités d'essai diversifiées le 1 décembre, notamment l'accélération sur 0-100 km/h, le slalom et le stationnement automatique. Les modèles d'essai comprenaient HAVAL H6 PHEV, H6 HEV, JOLION HEV, ORA GOOD CAT (à savoir FUNKY CAT sur le marché européen), TANK300 et GWM POER.

« Une variété de modèles GWM sont populaires en Australie. Les résultats d'ORA GOOD CAT lors des essais étaient vraiment bons. Ce modèle est impressionnant avec sa carrosserie et sa ligne parfaitement reconnaissables et son intérieur confortable. Après son lancement sur le marché australien, ORA GOOD CAT apportera des changements révolutionnaires sur le marché local », a déclaré un distributeur australien.

Pendant les essais, le personnel de GWM a enregistré les commentaires des distributeurs. Les distributeurs ont approuvé des modèles lors du tour d'essai et fait part de certaines demandes et habitudes de conduite des clients locaux. Par ailleurs, certains distributeurs étaient également disposés à présenter les nouveaux produits énergétiques de GWM afin de favoriser les ventes de véhicules sur le marché local.

Un distributeur qui a signé l'accord avec GWM pour la première fois a participé, pour l'essentiel, à l'essai du HAVAL H6 PHEV et déclaré : « Les véhicules électriques hybrides de GWM sont particuliers. Ils peuvent constituer d'excellentes nouvelles solutions énergétiques. Le HAVAL H6 PHEV a une forte puissance et un excellent rendement énergétique. J'espère être en mesure de présenter prochainement ce modèle à nos utilisateurs locaux. »

Les distributeurs participeront à la conférence GWM Overseas 2022 qui aura lieu le 2 décembre. Les partenariats établis avec ces distributeurs étrangers constituent, pour GWM, une nouvelle étape dans le déploiement de ses stratégies de mondialisation et de transformation énergétique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1959686/image_1.jpg

SOURCE GWM