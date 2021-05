GWM veranstaltet Marathonlauf in der Smart Factory, demonstriert die Stärke der intelligenten Fertigung

Unter dem Motto „Free Running" führte die Laufstrecke durch den High-Speed Circuit des Xushui Werks, der intelligenten Fabrik von GWM für Luxusautomobile, sowie zu den Stanz-, Schweiß- und Montagewerkstätten, und bot den Teilnehmern ein einzigartiges Marathon-Erlebnis. Die 30­Milliarden-RMB teure Xushui-Fabrik wurde 2017 in Betrieb genommen. Innovative Informationstechnologien, einschließlich Big Data und IoT, kommen in der Fabrik zum Einsatz. Große, flexible Roboterarme und vollautomatische, intelligente Produktionslinien zeugen von der Leistungsfähigkeit und der Stärke der industriellen Technologie und Fertigung von GWM. In der Qualitätskontrolle hat die Quote für die fehlerlose Produktion der Produktionslinie 100% erreicht und bei der Qualitätsüberwachung beträgt die Erfolgsquote 99,79%. Das in der Xushui Factory produzierte 7DCT-Getriebe hat viele wichtige internationale Auszeichnungen gewonnen; unter anderem kamen es unter die „Top 10 Transmissions in the World" und erhielten den „Innovation and Development Project Award" auf dem International Automotive Congress. Beim Wettbewerb leistete GWM zudem Pionierarbeit durch seinen Einsatz von Servicerobotern: Spitzentechnologien wie unbemannte Lotsenfahrzeuge, automatisch folgende lasttragende Roboter, intelligente mobile Versorgungsstationen und automatisierte Tempomacher stellten den Läufern spielerisch den Reiz der intelligenten Fertigung in China vor.