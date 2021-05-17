GWM выводит на мировой рынок свои новые автомобили на платформе L.E.M.O.N. DHT

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GWM

May 17, 2021, 10:22 ET

Новые автомобили компании GWM, построенные на платформе L.E.M.O.N. DHT, дебютируют по всему миру, демонстрируя высочайшие эксплуатационные характеристики

БАОДИН (Китай), 17 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания GWM недавно представила свою модель HAVAL JOLION в Саудовской Аравии, Южной Африке и Чили, а также готовится продемонстрировать 3rd Gen HAVAL H6 в Украине. Две новые модели, построенные на интеллектуальной модульной платформе "L.E.M.O.N.", впервые представят миру гибридную систему GWM L.E.M.O.N. DHT, которая обеспечит пользователям новые впечатления от продукции этой марки благодаря технологической трансформации и внедрению новаторских разработок.

3rd Gen HAVAL H6
3rd Gen HAVAL H6

Благодаря внедрению системы L.E.M.O.N. DHT компания GWM станет первым китайским автопроизводителем, преодолевшим барьеры, связанные с гибридной технологией. Эта высокоинтегрированная многорежимная гибридная система с высоким КПД, сочетающая в себе архитектуры HEV (ГЭМ) и PHEV (ПГЭТ), может достигать идеального баланса между высоким КПД и высокими эксплуатационными характеристиками независимо от диапазона скоростей и сценариев, обеспечивая повышенную энергоэффективность и пониженный уровень потребления топлива для пользователей по всему миру, проявляющих заботу об окружающей среде.

Поскольку система L.E.M.O.N. DHT обладает такими преимуществами, как повышенная мощность, повышенный уровень комфорта, пониженный уровень шума и вибрации при езде, а также пониженный расход топлива, в будущем многие новые автомобили GWM будут строиться на этой технологической платформе, что приведет к заметному улучшению их эксплуатационных свойств. В качестве примера можно привести силовой агрегат новой модели 3rd Gen HAVAL H6, оснащенный 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом и электродвигателем мощностью 130 кВт и обеспечивающий суммарную выходную мощность 179 кВт (243 л.с.) и суммарный крутящий момент 530 Н·м, что позволяет уменьшить инерционность этого автомобиля по сравнению с моделью предыдущего поколения 2nd Gen HAVAL H6. Коробка передач второго поколения с «мокрым» двойным сцеплением обеспечивает более высокую эффективность трансмиссии, повышенные динамические характеристики и лучшую ускоряемость. Благодаря гибридной технологии с последовательно-параллельной работой двух двигателей в модели 3rd Gen HAVAL H6 расход топлива снижен по сравнению с 2nd Gen HAVAL H6 с 6,9 до 6,6 л/100 км, что обеспечивает повышение топливной эффективности на 14,5% в сочетании с увеличением мощности. Модель 3rd Gen HAVAL H6 с габаритными размерами 4653 (длина) х 1886 (ширина) х 1730 (высота) мм на 38 мм длиннее, на 26 мм шире и на 10 мм выше модели 2nd Gen HAVAL H6. Увеличенные габариты кузова расширяют внутреннее пространство, позволяя обеспечивать больший комфорт для разных членов семьи и удовлетворять их различные потребности. Кроме того, система L.E.M.O.N. DHT помогает минимизировать уровень шума и вибрации при езде, создавая приятную атмосферу для пользователей.

Гибридная технология — один из важнейших краеугольных камней, поддерживающих стратегию глобализации компании GWM, который служит ясным проявлением ее научно-исследовательского потенциала. На протяжении многих лет компания GWM стремится к проведению независимой научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, установлению высоких стандартов качества и стимулированию модернизации продукции за счет внедрения базовых технологий. Кроме того, GWM придает большое значение индивидуальному подходу с целью удовлетворения разнообразных потребностей пользователей по всему миру. В перспективе GWM будет прилагать неослабные усилия для внедрения достижений научно-технического прогресса в целях стимулирования преобразований в отрасли и обеспечения возможностей высокотехнологичного вождения для пользователей во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1511321/3rd_Gen_HAVAL_H6.jpg

SOURCE GWM

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