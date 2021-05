Światowy debiut nowych pojazdów GWM skonstruowanych na platformie L.E.M.O.N. DHT. Doskonałe osiągi nowych samochodów GWM

Wśród silnych stron platformy L.E.M.O.N. wymienia się dużą moc, większy komfort, niższy poziom hałasu, drgań i szorstkości (NVH), a także niższe zużycie paliwa. Technologia ta będzie stanowiła trzon wielu nowych pojazdów GWM, znacznie podnosząc ich osiągi. Jako przykład można podać HAVALA H6 III generacji: układ napędowy nowego pojazdu składa się z silnika spalinowego z turbodoładowaniem o pojemności 1,5 l i jednostki elektrycznej o mocy 130 kW, których łączna moc wynosi 179 kW (243 KM) przy łącznym momencie siły 530 Nm, co skraca czas reakcji pojazdu w porównaniu do modelu HAVALA H6 II generacji. W układzie napędowym zastosowano dwusprzęgłową skrzynię biegów drugiej generacji ze sprzęgłami w kąpieli olejowej, która zapewnia wyższą wydajność, szybszą reakcję dynamiczną i lepsze przyspieszenie. Zastosowane w HAVALU H6 III generacji dwa silniki w technologii hybrydowej z połączeniem szeregowym i równoległym ograniczają zużycie paliwa z 6,9 l/100 km do 6,6 l/100 km w porównaniu do HAVALA H6 II generacji, zwiększając wydajność zużycia paliwa o 14,5% bez strat mocy. HAVAL H6 III generacji posiada wymiary 4653 x 1886 x 1730 mm (D x S x W), czyli odpowiednio o 38, 26 i 10 mm większe niż HAVAL H6 II generacji. Większe nadwozie oznacza więcej miejsca i bardziej komfortowe warunki dla każdego członka rodziny. Co więcej, technologia L.E.M.O.N. DHT pozwala ograniczyć poziom NVH do minimum, stwarzając komfortowe warunki do jazdy.

Technologia hybrydowa stanowi fundament strategii globalizacji produktów GWM oraz wizytówkę potencjału badawczo-rozwojowego firmy. Na przestrzeni lat GWM stawiała w swojej działalności na niezależne prace badawczo-rozwojowe, które sprzyjały wyznaczaniu wysokich standardów jakości i konsekwentnej modernizacji jej produktów poprzez zastosowanie kluczowych technologii. Chiński producent samochodów przywiązuje również ogromną wagę do personalizacji swoich produktów, aby sprostać wymaganiom różnych użytkowników na całym świecie. Firma GWM zamierza kontynuować tworzenie innowacji technologicznych stanowiących bodziec do zmian w branży i zapewniających wysoki poziom zaawansowania produkowanych przez nią pojazdów.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1511321/3rd_Gen_HAVAL_H6.jpg

