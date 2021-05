Novos veículos da GWM construídos na plataforma L.E.M.O.N. DHT demonstram desempenho excepcional em estreia mundial

Como a L.E.M.O.N. DHT conta com as vantagens de maior potência, mais conforto, redução de ruído, vibração e brusquidão e menor consumo de combustível, muitos dos novos veículos da GWM serão construídos com base nessa tecnologia no futuro, resultando em melhorias notáveis no desempenho. Tomando como exemplo a 3ª geração do HAVAL H6, o trem de força do novo veículo consiste de um motor turbocompressor de 1,5L e um motor de 130 kW. Ele também oferece uma saída de potência combinada de 179 kW (243 hp) e um torque combinado de 530 N·m para que seja necessário um tempo de resposta menor do que o requerido pela 2ª geração do HAVAL H6. A segunda geração do câmbio de dupla embreagem úmida para o trem de força oferece maior eficiência de transmissão, resposta dinâmica mais rápida e capacidade de aceleração mais forte. Com motor duplo e tecnologia híbrida paralela e de série, a 3ª geração do HAVAL H6 reduz o consumo de combustível de 6,9L/100km (o consumo de combustível da 2ª geração do HAVAL H6) para 6,6L/100km, resultando em um aumento de 14,5% na eficiência do consumo de combustível e obtendo tanto eficiência de combustível quanto potência forte. A 3ª geração do HAVAL H6, com dimensões de 4.653*1.886*1.730 mm (C*L*A), tem 38 mm a mais de comprimento, 26 mm a mais de largura e 10 mm a mais de altura do que a 2ª geração do HAVAL H6. Uma carroceria maior significa mais espaço, o que proporcionará mais conforto para diferentes membros da família e atenderá às diferentes necessidades de cada um. Além disso, a L.E.M.O.N. DHT ajuda a reduzir ao mínimo os níveis de ruído, vibração e brusquidão, criando um ambiente de condução agradável para os usuários.

A tecnologia híbrida é um elemento importante que apoia a estratégia de globalização da GWM e uma clara manifestação dos recursos de P&D da empresa. Ao longo dos anos, a GWM se comprometeu com P&D independentes, estabelecendo altos padrões de qualidade e promovendo atualizações de produtos por meio de tecnologias essenciais. A GWM também atribui grande importância à experiência personalizada para atender às diversas exigências dos usuários em todo o mundo. No futuro, a GWM realizará esforços incessantes em inovação tecnológica para promover a transformação industrial e oferecer aos usuários globais uma experiência de direção de alta tecnologia.

