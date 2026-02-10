Gyala Therapeutics lance un essai clinique de phase I/IIa évaluant une thérapie cellulaire CAR-T dans les leucémies aiguës pour lesquelles les options thérapeutiques sont limitées

BARCELONE, Espagne, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Gyala Therapeutics, une société de biotechnologie de phase clinique qui développe des thérapies cellulaires innovantes pour les hémopathies malignes, annonce aujourd'hui le lancement d'un essai clinique de phase I/IIa évaluant le GYA01 après l'obtention de autorisation de l'Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux (AEMPS).

L'étude évaluera le GYA01, une thérapie cellulaire CAR-T pionnière ciblant la protéine CD84, chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) ou de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules T (LLA-T) récidivante ou réfractaire, des maladies au pronostic défavorable et aux options thérapeutiques limitées. Le CD84 est une cible thérapeutique émergente caractérisée par une forte expression dans les cellules leucémiques.

L'essai sera mené à l'hôpital La Fe de Valence et à l'hôpital Clínic de Barcelone, deux centres de référence internationalement reconnus dans le domaine des leucémies aiguës et des thérapies cellulaires avancées. Il s'agit d'une étude interventionnelle ouverte, à groupe unique, conçue pour évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité préliminaire du GYA01 et comprenant une phase d'augmentation de la dose suivie d'une phase d'expansion.

Gyala Therapeutics et l'hôpital La Fe ont reçu un financement de 3,7 millions d'euros du ministère espagnol des Sciences, de l'Innovation et des Universités dans le cadre du programme CPP 2024.

GYA01 a démontré une forte activité préclinique dans des modèles de LMA et de LLA-T, avec des résultats publiés dans Leukemia en 2025. Il n'existe actuellement aucune thérapie CAR-T approuvée pour l'une ou l'autre de ces indications.

