Gympass capta US$85 milhões em financiamento Série F e valuation chega a US$2,4 bilhões, reforçando posição de principal plataforma global de bem-estar corporativo

SÃO PAULO e NOVA YORK, 25 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Gympass, principal plataforma de bem-estar corporativo do mundo, anuncia hoje arrecadação de US$85 milhões em uma rodada de financiamento Série F, elevando o valor da empresa para US$2,4 bilhões. A rodada foi liderada pela EQT Growth, com a participação da Neuberger Berman em nome de seus fundos de clientes.

A captação do Gympass ocorre em um ano recorde para a empresa. Mesmo com ventos econômicos adversos, o Gympass expandiu sua base de clientes em 80%, para mais de 15.000 clientes corporativos e ultrapassou a marca de dois milhões de usuários em sua rede de mais de 50.000 parceiros. Independentemente do ambiente econômico, as organizações estão reconhecendo que o bem-estar dos colaboradores não apenas impacta positivamente a retenção, felicidade e produtividade, mas também reduz os custos com saúde. Um estudo do Gympass sobre o retorno do investimento em programas de bem-estar descobriu que funcionários fisicamente ativos podem reduzir os custos com saúde das empresas em 35% após um período de doze meses.

"O Gympass está revolucionando o bem-estar corporativo em um momento em que empresas de todo o mundo estão realizando investimentos para impulsionar o crescimento sustentável e reduzir os gastos", diz Cesar Carvalho, CEO e co-fundador do Gympass. "As organizações estão migrando de benefícios reativos e tradicionais de saúde, que aumentam os custos, para benefícios de bem-estar mais holísticos e preventivos, que reduzem os custos e melhoram o bem-estar e a produtividade dos funcionários. Nosso crescimento acelerado e a nova rodada de investimentos refletem a validação do nosso modelo, e a percepção dos investidores de que o Gympass está posicionado de forma única, em qualquer cenário econômico, para atender às companhias que buscam parceiros inovadores com o objetivo de reduzir os custos com saúde e melhorar o bem-estar da força de trabalho".

"Por anos, temos observado a equipe do Gympass superar expectativas repetidamente. Seu poderoso modelo recorrente, que agora está presente em 11 países, apresenta efeitos de rede claros e fortes à medida que escala", disse Carolina Brochado, Vice-Líder da equipe de Consultoria da EQT Growth. "Isso permite ao Gympass oferecer uma rede diversificada e crescente de parceiros, alcançando, assim, os funcionários que talvez não tivessem anteriormente acesso a atividades de bem-estar, expandindo ainda mais o mercado como resultado. Estamos muito animados em ajudar essa equipe exemplar a continuar construindo um mundo corporativo mais saudável, feliz e produtivo."

Desde 2012, o Gympass lidera a inovação na categoria de bem-estar corporativo, oferecendo a melhor rede global de academias, estúdios, aulas, personal trainers e aplicativos de bem-estar, tudo em um único benefício para colaboradores. As empresas podem melhorar o bem-estar dos funcionários e reduzir os custos com saúde oferecendo um benefício comprovadamente capaz de aumentar a participação da força de trabalho. Em média, o Gympass mais que duplica o número de funcionários engajados com o bem-estar.

A notícia da captação vem após várias conquistas significativas do Gympass, como:

Marca de 15.000 clientes corporativos, atingida em julho deste ano (aumento de 80% em relação ao ano anterior), incluindo clientes globais como Aflac, Citizens Financial Group, Dignity Health e Zendesk;

Anúncio de novas parcerias com organizações líderes na indústria de bem-estar, incluindo 24 Hour Fitness, Barry's Bootcamp, CorePower Yoga, Headspace, Lifetime, MyFitnessPal, Orangetheory Fitness, Sleep Cycle e Thrive Global;

Expansão para novas categorias de bem-estar além do escopo de atividades físicas, incluindo saúde mental, nutrição e bem-estar financeiro;

Lançamento do seu primeiro estudo ROI do Bem-Estar, uma pesquisa realizada com mais de 2 mil líderes de gestão de recursos humanos, que descobriu que para 78% das empresas os programas de bem-estar ajudam a reduzir custos com despesas relacionadas à saúde dos colaboradores.

A missão do Gympass de tornar o bem-estar universal nunca foi tão crítica. 83% dos trabalhadores globalmente consideram o bem-estar tão importante quanto o salário, e 44% dos colaboradores das empresas afirmam que estão lidando com estresse diariamente. Os funcionários de hoje entendem o valor do bem-estar e estão exigindo cada vez mais suporte em suas jornadas, o que está pressionando os empregadores a se adaptarem.

O Gympass irá utilizar os recursos captados nesta nova rodada de investimentos para continuar a impulsionar sua expansão global e inovação de produtos, investindo em sua plataforma para melhorar a experiência do usuário tanto para empregadores quanto para funcionários. Com uma plataforma acessível e flexível, os colaboradores das empresas são empoderados para embarcar em sua jornada individual de bem-estar, com confiança, motivação e senso de comunidade.

Além do financiamento Série F liderado pela EQT Growth, a General Atlantic e a Moore Strategic Ventures também estão ampliando seus investimentos no Gympass, adquirindo ações existentes de investidores anteriores e atuais e de funcionários antigos.

Sobre o Gympass

O Gympass é a plataforma de bem-estar corporativo mais amada do mundo, que oferece em um único benefício a melhor rede de academias, estúdios, aulas, personal trainers e aplicativos de bem-estar. Mais de 15.000 empresas usam o Gympass para ajudar seus colaboradores a se movimentar, se alimentar, dormir e se sentir melhor, oferecendo acesso a uma rede de parceiros de atividades físicas e de bem-estar, com planos que custam aos colaboradores até 50% menos do que as assinaturas tradicionais. Com o Gympass, os líderes de RH conseguem mais do que dobrar o número de colaboradores engajados nos programas de bem-estar. Essa ampla participação resulta em força de trabalho com 40% menos probabilidade de rotatividade e traz uma economia de até 35% em custos de saúde para as empresas. Investir no bem-estar dos funcionários é investir no desempenho dos negócios. Saiba mais em gympass.com.

