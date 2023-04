Gympass integra o aplicativo MyFitnessPal à sua rede de bem-estar, trazendo acompanhamento nutricional para colaboradores de empresas em todo o mundo

SÃO PAULO, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Gympass, maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo, anuncia a chegada do MyFitnessPal, o aplicativo número um no mundo em nutrição e rastreamento de alimentação, para a sua lista de mais de 50.000 parceiros de bem-estar, com o objetivo de ajudar as organizações a fornecerem aos seus funcionários os melhores benefícios de saúde disponíveis.

Com a parceria, mais de 20 milhões de funcionários, em mais de 10.000 empresas em todo o mundo, terão acesso aos benefícios e ferramentas do MyFitnessPal para registrar o consumo de alimentos, acompanhar a prática de atividades físicas, rastrear hábitos de bem-estar e atingir metas de saúde e bem-estar. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a saúde alimentar desempenha um papel fundamental na saúde geral, ajudando a prevenir a formação de doenças crônicas e graves, e mantendo as gerações atuais e futuras saudáveis no longo prazo. A plataforma do MyFitnessPal inclui um dos maiores bancos de dados de alimentos do mundo, com mais de 18 milhões de alimentos cadastrados, acesso a mais de 500 receitas, 50 rotinas de exercícios, 80 demonstrações em vídeo e mais de 35 parceiros do segmento fitness conectados.

O bem-estar se tornou um ponto focal para a força de trabalho global, pressionando os líderes de diversas empresas a fornecerem às suas equipes acesso à saúde física, emocional, bem-estar mental e recursos nutricionais. Além disso, o investimento em bem-estar se traduz em redução de custos para os negócios - um estudo recente de Harvard descobriu que os programas de bem-estar garantem economia de US$ 3,27 para cada dólar gasto em custos de saúde. Juntos, o Gympass e o MyFitnessPal permitirão aos usuários construir hábitos saudáveis e melhorar a sua saúde como um todo, resultando diretamente em sua produtividade e felicidade no trabalho.

"Estamos passando por uma crise de bem-estar e as empresas precisam ser proativas na solução desse problema - os benefícios mínimos para a saúde não serão mais suficientes", afirma Priscila Siqueira, líder do Gympass no Brasil. "Queremos oferecer aos colaboradores das empresas os recursos necessários para melhorar todos os aspectos de sua saúde de uma maneira que atenda também às suas necessidades individuais. Essa abordagem não só cria uma força de trabalho mais saudável e feliz, mas também reduz custos e prioriza medidas preventivas de saúde. Nosso objetivo é desenvolver a plataforma de bem-estar mais abrangente do mundo e estamos entusiasmados em apresentar o MyFitnessPal à nossa rede. Com essa nova parceria, as organizações podem oferecer aos funcionários a flexibilidade de que precisam para cuidar de si mesmos, beneficiando os indivíduos e os negócios", completa.

"A saúde nutricional é uma parte fundamental da jornada de bem-estar e as pessoas precisam das ferramentas certas para entender como os alimentos que elas consomem impactam em sua saúde", afirma Tricia Han, CEO da MyFitnessPal. "Nós estamos entusiasmados em trabalhar junto com o Gympass para dar acesso à nossa plataforma para milhões de pessoas ao redor do mundo, de forma que elas tenham dados personalizados que as ajudem a tomar decisões bem informadas de saúde", completa.

De acordo com o Panorama do Bem-Estar Corporativo, publicado pelo Gympass em 2022, mais de 4 em cada 5 funcionários em todo o mundo (83%) acreditam que o bem-estar é tão importante quanto o salário, e 77% considerariam deixar um emprego que não prioriza o bem-estar. Isso provocou um enorme crescimento para a empresa, que ultrapassou a marca de 250 milhões de check-ins em sua rede de bem-estar em março de 2023. A conquista veio apenas 18 meses depois que o Gympass atingiu a marca de 100 milhões de check-ins, indicando um crescimento dez vezes mais rápido hoje em comparação com seus primeiros nove anos.

Nos últimos três trimestres, o Gympass anunciou parcerias com as principais organizações de bem-estar, incluindo Thrive Global, Headspace, Sleep Cycle, 24 Hour Fitness, Orangetheory Fitness e CorePower Yoga. Essa expansão deliberada fora da aptidão física é projetada para tornar o Gympass uma plataforma mais flexível e adaptável para todos os funcionários, reduzindo efetivamente a barreira de entrada para qualquer pessoa que queira priorizar sua saúde física e emocional por meio de seu empregador.

Sobre o Gympass

Fundado em 2012, o Gympass é uma plataforma corporativa de bem-estar que oferece aos colaboradores acesso a uma rede global de mais de 50.000 academias, aulas, personal trainers e aplicativos de bem-estar, por meio de assinaturas mensais acessíveis e flexíveis. Mais de 11.000 organizações usam o Gympass para melhorar o bem-estar de seus funcionários, resultando em uma força de trabalho global mais feliz, saudável e produtiva. Até o momento, a empresa já foi responsável por mais de 250 milhões de check-ins, que representam mais de 7 bilhões de minutos de bem-estar. As empresas que oferecem o Gympass obtêm taxas de retenção 43% melhores e até 25% menos custos com saúde por ano. Faça uma cotação corporativa ou verifique a sua elegibilidade como colaborador em gympass.com.

Sobre o MyFitnessPal

O MyFitnessPal é o primeiro app global de nutrição e rastreamento de alimentação para alcançar metas de saúde. Desde 2005, a plataforma capacitou mais de 200 milhões de usuários em mais de 120 países para registrar a ingestão de alimentos, registrar a atividade física e o peso, acompanhar os hábitos de bem-estar e atingir suas metas de saúde e fitness. Como um dos recursos mais confiáveis e líderes em nutrição do mundo, a missão do MyFitnessPal é desencadear uma poderosa mudança de nutrição e bem-estar nos membros, capacitando-os a ter sucesso em seus próprios termos por meio de insights personalizados, orientação e suporte inabalável. Com um dos maiores bancos de dados de alimentos do mundo, composto por mais de 14 milhões de opções, acesso a 500 receitas, mais de 150 rotinas de exercícios, 200 demonstrações de exercícios e 35 parceiros de fitness conectados, o MyFitnessPal fornece aos usuários ferramentas para mudanças saudáveis positivas. Para saber mais, visite o site.

FONTE Gympass

