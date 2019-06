Gympass, SoftBank Vision Fund e LatinAmerica Fund pretendem dobrar o número de trabalhadores fisicamente ativos

NOVA IORQUE, 12 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Gympass, a maior plataforma do mundo de atividades físicas voltada ao universo corporativo, anunciou hoje a parceria com o SoftBank Vision Fund e com o SoftBank Latin America Fund. Os dois se juntarão aos investidores atuais, General Atlantic, Atomico e o Grupo Valor Capital, e apoiarão a Gympass no combate ao sedentarismo em todo o mundo.

Em uma época em que há cerca de 1,4 milhões de pessoas sedentárias em todo o mundo, as empresas globais passam a reconhecer seu papel cada vez mais crucial em estimular a atividade física entre seus funcionários. O movimento do bem-estar cresce em todos os países à medida que as empresas encontram formas de conectar os funcionários a academias e à prática de exercícios. Por meio de uma solução de bem-estar viabilizada por uma tecnologia inovadora, a Gympass tem demonstrado crescimento em diversos mercados na América Latina, América do Norte e Europa, com uma rede de cerca de 47.000 academias, a maior em todo o globo terrestre.

"Os departamentos de RH da Unilever, Tesco e Activision Blizzard, entre outros, tomaram medidas importantes para aprimorar o bem-estar dos funcionários com a Gympass. Nossos valiosos parceiros em práticas de atividades físicas são o alicerce de nosso programa diversificado, flexível e conveniente", diz Cesar Carvalho, cofundador e CEO da Gympass. "Acreditamos que esta parceria nos permitirá oferecer nossa solução a mais empresas em todo o mundo e revolucionar a maneira como os trabalhadores encaram as atividades físicas."

"Mais de 2.000 empresas de todo o mundo já mudaram completamente a atitude de seus funcionários em relação aos exercícios, no intuito de desenvolver uma força de trabalho mais saudável e mais engajada. A Gympass permite oferecer um programa de bem-estar exclusivo e universal, que conecta os profissionais a milhares de opções de prática de atividades", comentou Murtaza Ahmed, sócio do conselho de investimentos do SoftBank. "Estamos entusiasmados em trabalhar com o Cesar e sua equipe para ajudar as empresas a desenvolverem uma força de trabalho mais ativa e produtiva para o amanhã."

"Cada vez mais pessoas adotam um estilo de vida mais saudável graças à Gympass e estamos animados em trabalhar com o Cesar e sua equipe para alavancar a estratégia na América Latina e em outros lugares", declarou Marcelo Claure, CEO do SoftBank Latin America Fund. "Poucas empresas têm tanto sucesso quanto a Gympass nesta transição para o mercado global, e temos grandes expectativas para o futuro."

O investimento inicial foi feito pelo Vision Fund. O Latin America Fund participará das futuras negociações com o Vision Fund ao passo em que sejam concedidas as devidas autorizações e condições de negócio.

Essa parceria trará benefícios ainda maiores para empresas, funcionários e parceiros de todo o mundo, entre eles:

Acesso universal de funcionários às unidades parceiras para que participem de um programa de atividades físicas que promove o envolvimento dos funcionários, o desempenho individual e fomenta o sucesso da empresa;

Grandes avanços em produtos e tecnologias para que o usuário tenha uma experiencia mais personalizada, o que estimula e facilita que os funcionários abandonem o sedentarismo;

Crescimento acelerado do setor de bem-estar, o que traz novos usuários para os parceiros do ramo em todo o mundo.

SOBRE A GYMPASS -

Com a missão de eliminar o sedentarismo, a Gympass ajuda as empresas a revolucionar a maneira como os funcionários passam a adotar atividades físicas, o que promove uma mudança comportamental duradoura. Nossos mais de 2.000 clientes são testemunhas da diversidade, conveniência e flexibilidade da Gympass em aprimorar o envolvimento dos funcionários, o desempenho individual e o sucesso da empresa em geral.

Presente em mais de 14 países e com cerca de 47.000 parceiros, a Gympass permite que as empresas desenvolvam programas contínuos e personalizados para estimular que a força de trabalho passe a praticar atividades físicas, mantenham a motivação e alcance todo o seu potencial.

