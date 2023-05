H20 Life. Style. Resort. É inaugurado em Turks e Caicos Long Bay Beach

Um dos melhores destinos para kitesurf e esportes aquáticos do mundo.

O Oceanfront Wellness Retreat envolve hóspedes ativos em um ambiente projetado de forma intencional

LONG BAY BEACH, PROVIDENCIALES, Turks e Caicos, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- H20 Life. Style. Resort. É o primeiro e único resort de kitesurf de luxo do Caribe e um dos hotéis boutique mais badalados da costa das Ilhas Turks e Caicos. H2O é o mais recente empreendimento dos empresários e hoteleiros canadenses, Rob Ayer e Nicolas Boucher. Os dois identificaram uma lacuna no mercado – um refúgio de bem-estar que convida os hóspedes a manter e aproveitar seu estilo de vida ativo em um ambiente projetado de forma intencional. O resort foi discretamente inaugurado com segurança no início de 2021 e agora está em pleno funcionamento para os entusiastas do kitesurf e também para os frequentadores de férias de luxo.

H20 Life. Estilo Resort. Inaugura na praia Turks e Caicos Long Bay (CNW Group/H2O Life. Style. Resort.)

Novidades este ano

Surf Shop, um destino chique no local, tem tudo, desde roupas de banho a protetor solar e roupas de resort estilosas.

Novo jet boat para fretamentos particulares e jet skis adicionados à frota de embarcações do H2O

Pizza artesanal aos sábados e domingos preparada pelo renomado chef Nazzareno Galosi no bar da praia

no bar da praia Opções de refeição — chef particular semanal/diário ou suíte abastecida com refeições prontas

Acomodações de luxo

O H20 é um destino perfeito para o viajante que gosta do minimalismo chique e do serviço personalizado de boutique. As 25 suítes ultramodernas e luxuosamente decoradas estão disponíveis em uma variedade de layouts para receber grupos e ocasiões de todos os tamanhos. As amplas suítes do resort são luminosas, com toques contemporâneos e mobiliário da Restoration Hardware. As suítes são projetadas para que os hóspedes possam desfrutar de vista para o mar turquesa durante todo o dia, com saídas para varandas e terraços externos oferecendo brisas oceânicas refrescantes e vistas panorâmicas.

Um ambiente sustentável

Garantir um ambiente verdadeiramente sustentável foi uma prioridade desde o início e todos os elementos de design têm como objetivo proteger o meio ambiente local. O H20 é o primeiro resort na costa sul de Providenciales a adotar as medidas necessárias para tornar as Ilhas Turks e Caicos "Greener by Nature", participando de várias iniciativas desenvolvidas para garantir que o turismo e o meio ambiente permaneçam verdes.

Um oásis para o viajante ativo

Longe das multidões, nas águas rasas e deliciosamente quentes de Caicos Banks, a praia do H2O em Long Bay oferece as condições mais ideais e seguras para a prática de kiteboard, windsurf e wing foiling, yoga no terraço, esportes de quadra e possui uma academia aberta 24 horas com opções de treino personalizado. Os hóspedes também podem relaxar à beira da piscina, que conta com área própria para crianças e uma grande banheira quente, ou desfrutar da piscina de borda infinita de frente para o mar, contemplando vistas inigualáveis.

As conveniências

Uma variedade infinita de confortos, desde massagens na suíte com vista para o mar até amenidades cuidadosamente selecionadas, incluindo carros Tesla, fazem deste santuário à beira-mar o local ideal para uma estadia revigorante. Para garantir o máximo de relaxamento, cada hóspede tem um Lifestyle Liaison exclusivo, para garantir que todas as expectativas sejam superadas.

HangTime Beach Bar

O happy hour é obrigatório na ilha. O bar de praia com serviço completo do H2O convida você a desfrutar de bebidas exclusivas e coquetéis de luxo.

