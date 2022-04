H2X conclut un accord avec la municipalité de Trelleborg pour fournir des bus à hydrogène et des camions de déchets

Le nouveau bus respectueux de l'environnement sera le premier des bus à plancher surélevé proposés et le premier de H2X Global en Europe. Les nouveaux bus seront équipés à la fois de piles à hydrogène et de super-condensateurs pour servir de bus scolaire dans la ville et les régions périphériques.

Le protocole d'entente non contraignant entre H2X et la municipalité de Trelleborg crée des emplois supplémentaires en Suède, car la production de véhicules utilitaires pour Trelleborg proviendra du siège européen de H2X basé en Suède, où se trouvent la production et le service complets, augmentant ainsi davantage le volume par rapport au récent protocole d'entente attribué avec la ville de Göteborg.

Peter Westh, responsable de l'Europe du Nord, a déclaré :

« H2X ouvre la voie aux véhicules utilitaires dans les pays nordiques et est particulièrement heureux d'avoir signé le protocole d'entente avec la municipalité de Trelleborg sous la forme d'une initiative conjointe pour les bus à hydrogène dans le cadre du programme scolaire. Ceci fait suite à notre récent accord avec Göteborg. Il s'agit d'une étape supplémentaire pour connecter nos véhicules à zéro émission le long du corridor européen de l'hydrogène. »

Magnus Sahlin, PDG de Trelleborg Energi, a déclaré :

« Ce mémorandum marque un nouveau pas en avant dans les ambitions zéro carbone pour la municipalité. Nous voulons montrer que les solutions d'énergie durable et de mobilité ne concernent pas l'avenir, mais bien les changements d'aujourd'hui. Le premier bus à hydrogène et le premier camion à déchets prouvent que nous prenons des mesures concrètes pour des transports à zéro émission dans la région. Avec la mise en service de la première station de ravitaillement à Trelleborg en janvier 2023, ces initiatives constituent un excellent début dans la transformation du secteur automobile de cette région. »

Stina Salomonsson, responsable de l'administration de l'éducation pour la municipalité de Trelleborg, a déclaré :

« Pour nous localement, il est naturel de participer à la transformation du secteur automobile suédois afin d'atteindre l'objectif national de zéro émission d'ici 2045. Nos nouveaux véhicules à hydrogène font partie de ce projet. »

Brendan Norman, PDG et fondateur de H2X Global, a déclaré :

« Nous sommes heureux que Trelleborg et Göteborg aient conclu un partenariat avec H2X, où nous travaillons ensemble pour livrer non seulement les véhicules adaptés à leurs besoins, mais aussi la solution complète pour la gestion de leurs véhicules. » Il a ajouté : « La Suède possède l'une des stratégies, projets et activités les plus progressistes en matière d'hydrogène en Europe, mais nous devons continuer à agir maintenant pour lutter contre le changement climatique afin d'améliorer la qualité de l'air dans nos villes. L'introduction de bus à hydrogène et de véhicules utilitaires dans le parc des autorités, en utilisant la bonne technologie pour répondre aux différentes exigences opérationnelles, nous aidera tous à respirer de l'air plus propre. »

À propos de H2X

H2X est une société australienne mondiale d'automobiles et d'unités de puissance axée sur la durabilité absolue. La société se concentre sur l'exploitation des technologies les plus efficaces et rentables, avec la responsabilité de capturer des sources d'énergie libres et renouvelables. La spécialisation dans l'hydrogène est la base de la croissance de H2X, mais avec une plateforme solide en tant que fabricant de véhicules électriques à hydrogène professionnels, l'entreprise a une approche polyvalente pour trouver le bon véhicule pour la bonne tâche. www.h2xglobal.com . H2X Global est présent en Australie, en Malaisie, en Inde et en Europe.

À propos de Trelleborgs Energi

Trelleborgs Energi est une société d'énergie moderne tournée vers l'avenir. Tout notre travail évolue autour de solutions durables et innovantes, connectées à la communauté locale. Nous voulons transformer nos clients en héros du climat, rendre nos propriétaires fiers et faire de Trelleborg la ville la plus intelligente en matière de climat en Suède. En savoir plus sur www.trelleborgsenergi.se .

Municipalité de Trelleborg

La municipalité la plus méridionale de Suède s'efforce d'offrir à ses citoyens une qualité de vie élevée et un développement durable à long terme.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1800585/H2X_BUS_FRONT_SWEDEN.jpg

Contact pour les médias : [email protected]

SOURCE H2X Global Ltd