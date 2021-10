H3 Dynamics lance la station de rechargement de drones la plus sophistiquée au monde, ciblant l'automatisation du secteur mondial des services de drone

Agnostique vis-à-vis du matériel et des logiciels de drones, DBX s'ouvre à l'analyse aérienne depuis partout dans le monde

Compatible UTM et 5G, DBX est la première étape réelle vers les vertiports UAM plus grands du futur

SINGAPOUR et PARIS et AUSTIN, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- H3 Dynamics annonce le lancement de DBX-G7, un tout nouveau système vertiport pour les opérations de drone autonome. Plus intelligent, plus rapide et multimodal avec la 5G et la 4G, DBX a été conçu pour s'adapter aux efforts de numérisation continus dans les domaines de la conformité à la sécurité, de la maintenance et de la gestion des crises. Les applications vont des villes intelligentes dans toute l'Asie à divers types de sites industriels dans le monde entier.