H55 a terminé avec succès les essais de vérification des fonctions de sécurité du système de stockage d'énergie intégré

SION, Suisse, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- H55 annonce aujourd'hui avoir mené à bien ses essais de vérification des fonctions de sécurité du système intégré de stockage d'énergie (ESS), marquant ainsi une étape décisive dans la validation et le processus de certification de ce dernier.

H55 Energy Storage System Test Setup in Controlled Environment ©H55 H55 Energy Storage System Full Battery Pack Setup ©H55

Dans les dernières étapes menant à la certification, H55 a validé avec succès son système de stockage d'énergie (ESS) dans une configuration entièrement intégrée, réunissant tous les sous-systèmes critiques au sein d'une architecture complète et opérationnelle. Le dispositif d'essai comprenait des modules de batterie (BM), des unités de gestion de batterie (BMU), un compteur de flux d'énergie (EFC), une unité de protection et de distribution d'énergie (PPDU) et l'unité de contrôle de charge (CCU).

La campagne d'essai s'est concentrée sur la validation des performances au niveau du système, de l'intégrité des communications et, surtout, des fonctionnalités de sécurité dans des conditions d'exploitation réelles.

Les résultats ont confirmé une coordination robuste et fiable entre tous les sous-systèmes, garantissant un comportement stable et prévisible du système dans toute une série de scénarios.

L'un des principaux résultats de cette campagne a été la vérification réussie des fonctions de sécurité critiques au niveau du système, notamment la coupure automatique et contrôlée de l'alimentation en cas de défaillance prédéfinie ou de conditions hors normes — une capacité essentielle pour un fonctionnement sûr dans un environnement aéronautique.

Au-delà de la validation matérielle, cette étape marque une avancée significative dans la réduction des risques liés à la vérification et la certification des logiciels de H55, toutes les fonctions de sécurité du système fonctionnant comme prévu au sein d'une architecture intégrée.

« Cette étape représente une avancée majeure dans la réduction des risques liés à la fois à notre technologie et à notre feuille de route de certification », a déclaré Anthony D'Ambrisi, responsable de l'organisation

de Design de H55. « En validant les fonctions de sécurité au niveau du système dans une architecture

entièrement intégrée, nous démontrons que nous sommes prêts pour la certification, non seulement au niveau des composants, mais aussi en tant que

système complet. Il s'agit d'une étape importante vers l'industrialisation et le déploiement à grande échelle. »

Contrairement à de nombreux nouveaux acteurs qui développent des systèmes de manière isolée, l'ESS de H55 a été conçu dès le départ en conformité avec les exigences de certification, en étroite coordination avec les autorités aéronautiques, notamment l'EASA. Le système est développé selon des normes de qualité aérospatiale, bien au-delà des approches expérimentales ou des « autorisations de vol ».

Forte de plus d'une décennie d'expérience dans l'aviation électrique, la philosophie de sécurité de H55 va au-delà de la gestion des défaillances : elle se concentre plutôt sur la détection, le contrôle et l'atténuation des risques avant qu'ils ne s'aggravent. Cette approche permet d'atteindre un niveau de fiabilité du système plus élevé et est fondamentale pour obtenir la certification dans les environnements aéronautiques exigeants.

La réussite de cette campagne marque une étape décisive dans le passage de la technologie H55 de la phase de validation à celle du déploiement. Avec des programmes en cours et une demande croissante en solutions de propulsion électrique certifiées, H55 est idéalement placée pour accompagner les constructeurs et les exploitants d'aéronefs dans la transition vers l'aviation électrique.

Alors que l'industrie aéronautique s'accélère vers la décarbonation, les systèmes de stockage d'énergie intégrés et certifiables de H55 ouvrent la voie à une nouvelle génération d'avions électriques, conçus non seulement pour voler, mais aussi pour se développer à grande échelle.

A propos de H55

H55 est une entreprise suisse spécialisée dans les systèmes de propulsion électrique certifiés et les systèmes de stockage d'énergie de qualité certifiée pour l'aviation. L'entreprise permet à l'aviation électrique de se développer en transformant les cellules lithium du marché en systèmes de stockage d'énergie sûrs pour l'aviation, approuvés par les autorités réglementaires, garantis par les assureurs et pouvant être déployés

à plusieurs reprises par les équipementiers comme plateforme de propulsion certifiée dans le cadre de programmes aéronautiques. Pour ce faire, elle procède à une caractérisation indépendante des cellules, à un contrôle rigoureux à la réception, à la mise en place d'architectures de sécurité redondantes et à des tests conformes aux exigences réglementaires, conçus pour les scénarios de défaillance les plus pessimistes.

Fondée dans la continuité technologique du programme Solar Impulse, H55 s'appuie sur plus de deux décennies d'expérience pratique dans le domaine de l'aviation électrique. La société a conçu, construit et fait voler plusieurs avions électriques et a accumulé plus de 2 000 heures de vol entièrement électrique sans aucun incident lié aux batteries, ce qui lui confère l'expérience opérationnelle nécessaire pour mettre en œuvre des programmes de certification, et non pas simplement s'y conformer.

H55 bénéficie d'une équipe de direction solide et expérimentée, qui allie une expertise approfondie dans le développement d'entreprises technologiques à une grande maîtrise de la mise en œuvre opérationnelle.

Ensemble, ces compétences garantissent une transition fiable de la conception certifiée à la production en série réitérable. L'approche par plateforme de H55, dans laquelle les éléments de certification se complémentent d'un programme à l'autre, réduit les risques liés à l'adoption tout en facilitant le déploiement, à moindre coût, d'avions électriques et hybrides-électriques.

Contact Presse

H55 : Axelle Krummenacher - [email protected] -

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H55 SA

Route de l'Aéroport 10 1950 Sion

Suisse

www.h55.ch

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