H55 effectue avec succès -- pour la première fois dans l'industrie aéronautique -- tous les tests de certification des batteries de propulsion requis par les autorités réglementaires

H55 annonce aujourd'hui être la première entreprise du secteur à avoir achevé une série de tests de certification de batteries de propulsion, exigée par les autorités réglementaires qui y ont également assisté. Ce facteur critique, qui freinait la commercialisation et le financement des programmes d'avions électriques, est ainsi traité.

Achevée le 19 décembre 2025, cette campagne, supervisée par l'AESA, place H55 à l'avant-garde des efforts visant à mettre en place des systèmes de batteries de propulsion certifiés et sûrs pour l'aviation, établissant ainsi les normes auxquelles les futurs programmes seront évalués. La campagne fournit des preuves certifiantes que les cellules au lithium disponibles sur le marché peuvent être intégrées dans des systèmes de batteries de propulsion aéronautiques, capables de contenir en toute sécurité les pires scénarios de défaillance, en particulier la propagation du feu.

De la validation à la certification

Cette étape importante va au-delà de la simple documentation ou promesse de performances en matière de sécurité. Elle confirme la capacité de H55 à concevoir et fabriquer des systèmes de batteries de propulsion selon les normes de certification sur des chaînes de fabrication et d'approvisionnement approuvées par les autorités réglementaires.

La campagne d'essais a été menée selon des processus validés, dans une usine de production certifiée pour la production en série (et non pas de prototypage). Elle confirme la capacité de H55 à concevoir et à fabriquer des systèmes de batteries de propulsion conformes aux normes de certification sur des chaînes de fabrication et d'approvisionnement approuvées par les autorités réglementaires.

La conception unique et brevetée du système de stockage d'énergie H55 intègre la surveillance, la redondance et la réduction des risques au niveau des cellules comme principes fondamentaux, garantissant ainsi le confinement de défaillances extrêmes conformément aux exigences de sécurité aérienne.

Cette approche établit un précédent de certification reproductible pour la technologie de batterie H55, plutôt que de se concentrer sur un seul programme aéronautique. En définissant un cadre de référence pour les batteries certifiées, H55 réduit considérablement le risque d'adoption pour les constructeurs aéronautiques, les exploitants, les assureurs et les investisseurs. Ce cadre permet l'évaluation des risques actuariels, basée sur des données de défaillance validées par les autorités plutôt que sur des hypothèses spécifiques à un programme. Grâce à ces preuves de certification applicables à une large gamme d'aéronefs, les capitaux, les ressources d'ingénierie et les capacités industrielles peuvent être développés en limitant l'évolution proportionnelle de l'incertitude à l'échelle du programme.

Les bases du système, établies grâce au premier système conforme de batteries de propulsion H55, permettent désormais d'accélérer le développement et les progrès réglementaires pour les avions entièrement électriques et hybrides-électriques. Les données, l'infrastructure et les preuves

certifiantes produites dans le cadre de cette campagne soutiennent plusieurs programmes clients en cours, notamment le BRM B23 Energic, la transition de CAE vers des plateformes de formation des pilotes entièrement électriques, et le programme de démonstration hybride-électrique Dash 8 avec Pratt & Whitney Canada.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'aviation électrique, six avions électriques conçus, construits et pilotés, et plus de 2 000 heures de vol entièrement électriques accumulées sans aucun incident lié aux batteries, H55 apporte la perspective opérationnelle nécessaire pour exécuter des programmes de certification, et pas seulement pour s'y conformer.

André Borschberg, Co-fondateur et Président Exécutif, a dit:

« H55 a été créé dans un seul but : rendre l'aviation électrique certifiable, et pas seulement possible. Dès le départ, cela impliquait de concevoir des systèmes conformes aux normes de sécurité aérienne et de prévenir les défaillances tout en optimisant les performances.

Cette étape importante confirme ce choix. L'aviation électrique peut être conçue pour répondre aux mêmes exigences en matière de certification et de sécurité que les avions conventionnels. Chez H55, c'est grâce à une ambition rigoureuse et ciblée que la certification se traduit par une adoption réelle sur le marché et un impact commercial évolutif. »

Rob Solomon, Directeur Général de H55, a ajouté:

« Cette réussite marque un tournant structurel pour l'aviation électrique. En menant à bien la première campagne de tests de batteries approuvée par l'AESA, H55 a résolu le principal obstacle technique du processus de certification, réduisant ainsi considérablement les risques pour les constructeurs aéronautiques, les exploitants, les assureurs et les investisseurs.

En assurant la surveillance et la protection active et passive de chaque cellule individuelle, H55 transforme la batterie de propulsion, qui était jusqu'alors une « boîte noire » présentant un risque latent, en un actif actuariellement transparent, établissant ainsi la surveillance au niveau des cellules comme un requis non négociable tant pour la certification réglementaire que pour l'assurabilité de la flotte. Le plus intéressant est le modèle commercial de type moteur que cela permet à H55 de mettre en place.

Parallèlement, par l'intermédiaire d'une équipe de gestion de la certification réunissant plusieurs autorités, l'AESA et l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis se sont engagées à reconnaître mutuellement les moyens de conformité convenus pour les programmes en cours. Les résultats des essais seront transmis à la FAA, ce qui permettra de soutenir et d'accélérer les activités de certification et la présence de H55 sur le marché américain. »

Sébastien Aymon-Demont, Co-fondateur et Directeur Technique, a commenté l'architecture des batteries et l'approche au niveau des cellules

« En concevant des systèmes de protection, de surveillance et d'atténuation directement au niveau des cellules, plutôt que de nous baser sur des hypothèses au niveau des packs, nous avons mis au point un système de stockage d'énergie fondamentalement différent. Cette architecture au niveau des cellules permet non seulement une protection efficace à la source, mais aussi d'optimiser l'efficacité, les performances et la fiabilité des batteries à long terme — des éléments essentiels pour une aviation électrique certifiable. »

À propos de la campagne de tests

Pour mener à bien cette campagne, H55 a produit plus de 100 rapports de tests selon les configurations de produit approuvées et auditées. Durant six mois, les tests ont porté sur les conditions environnementales, de sécurité, de fonctionnement et de performance dans les pires scénarios de défaillance, y compris des tests d'emballement thermique sans propagation, auxquels les autorités ont assisté. Collectivement, ces résultats confirment que le produit est prêt pour la certification et le déploiement industriel, notamment :

Achèvement de la campagne de certification des modules de batteries de propulsion

Confirmation que H55 reste la seule organisation détenant à la fois l'Approbation d'Organisation de Conception (DOA) de l'AESA et l'Approbation d'Organisation de Production (POA) pour les systèmes de propulsion électriques

Production de modules de batteries de propulsion conformes à la fabrication en série

Achèvement de la première campagne de caractérisation des cellules validée par l'AESA pour les systèmes de batteries de propulsion certifiés

La sécurité démontrée lors des essais réalisés en décembre 2025 est actuellement documentée dans des rapports de tests finaux, que H55 soumettra à l'AESA pour acceptation officielle au premier trimestre 2026.

Éliminer les obstacles liés à la certification pour permettre une commercialisation à grande échelle

L'aviation électrique se développe grâce à la certification. En menant à bien cette campagne d'essais de batteries de propulsion approuvée par les autorités réglementaires, H55 a considérablement réduit la principale contrainte qui détermine quelles technologies électriques aéronautiques peuvent être commercialisées. La démonstration formelle de confinement dans les pires scénarios de défaillance réduit concrètement les risques réglementaires et d'assurance, permettant ainsi un déploiement reproductible et certifiable dans tous les programmes aéronautiques tout en garantissant la sécurité au niveau de l'avion.

Grâce à cette réussite, H55 passe de la phase de validation à celle de déploiement à plus grande échelle. Une architecture unique et certifiable de système de stockage d'énergie peut désormais être déployée sur plusieurs plateformes, ce qui permet d'accumuler des preuves de certification à mesure que le potentiel de revenus augmente, sans augmentation proportionnelle des coûts de

développement. Cela favorise un déploiement reproductible sur l'ensemble des flottes et des cycles de vie des avions plutôt que des livraisons ponctuelles dans le cadre de programmes. Le risque lié à la certification des batteries de propulsion étant désormais écarté, l'aviation électrique passe du stade du développement spéculatif à celui d'une catégorie industrielle certifiable, ce qui redéfinit la manière dont les programmes sont évalués, financés et assurés.

À propos de H55

H55 est une entreprise suisse spécialisée dans les systèmes de propulsion électrique certifiés et les systèmes de stockage d'énergie de qualité certifiée pour l'aviation. L'entreprise permet à l'aviation électrique de se développer en transformant les cellules lithium du marché en systèmes de stockage d'énergie sûrs pour l'aviation, approuvés par les autorités réglementaires, garantis par les assureurs et pouvant être déployés

à plusieurs reprises par les équipementiers comme plate-forme de propulsion certifiée dans le cadre de programmes aéronautiques. Pour ce faire, elle procède à une caractérisation indépendante des cellules, à un contrôle rigoureux à la réception, à la mise en place d'architectures de sécurité redondantes et à des tests conformes aux exigences réglementaires, conçus pour les scénarios de défaillance les plus pessimistes.

Fondée dans le prolongement technologique du programme Solar Impulse, H55 s'appuie sur plus de deux décennies d'expérience pratique dans le domaine de l'aviation électrique. La société a conçu, construit et fait voler plusieurs avions électriques et a accumulé plus de 2 000 heures de vol entièrement électrique sans aucun incident lié aux batteries, ce qui lui confère l'expérience opérationnelle nécessaire pour mettre en œuvre des programmes de certification, et non pas simplement s'y conformer.

Afin de soutenir sa prochaine phase d'industrialisation et de croissance internationale, H55 a renforcé son équipe de direction. Rob Solomon, directeur général, apporte son expérience dans le développement de plateformes technologiques et dirige l'expansion de H55 aux États-Unis. Walt Lifsey, directeur des opérations, apporte une grande expérience dans la création et le développement d'entreprises technologiques au niveau opérationnel et supervise les opérations industrielles, la mise en œuvre des certifications et la préparation

de la production, garantissant ainsi une transition fiable entre la conception certifiée et la fabrication en série reproductible.

La structure de direction de H55 soutient une approche basée sur une plateforme, permettant de regrouper les preuves de certification entre les programmes, de réduire les risques liés à l'adoption et de favoriser l'efficacité en termes de capital du déploiement d'avions électriques et hybrides-électriques.

Annexe — Fiche Technique

Campagne de tests de sécurité des batteries de qualité certifiée

Depuis 2017, H55 entretient un dialogue continu avec les autorités réglementaires mondiales afin d'établir un cadre de certification pour les batteries de propulsion. Grâce à cette interaction

soutenue, H55 a développé une compréhension factuelle et conforme aux exigences réglementaires du comportement des batteries de propulsion en cas de défaillance, fondée sur une évaluation systématique des risques tout au long du cycle de vie opérationnel.

Cette compréhension a été développée grâce à la conception, la construction et l'exploitation en vol d'avions entièrement électriques, soutenues par des activités de développement et d'essais de certification approfondies. Plutôt que d'adapter les hypothèses d'industries connexes, H55 a délibérément développé ses propres capacités d'ingénierie, ses systèmes de production et son infrastructure d'essai, ce qui lui a permis de démontrer directement sa conformité, approuvée par les autorités réglementaires.

Fondements réglementaires

H55 détient l'Approbation d'Organisation de Conception (DOA), qui confirme la compétence organisationnelle, le personnel qualifié et les capacités techniques requis pour certifier des systèmes de propulsion électrique.

H55 détient également l'Approbation d'Organisation de Production (POA), qui certifie la fiabilité de ses systèmes de production et de qualité, capables de fabriquer des produits aérospatiaux entièrement conformes.

Caractérisation des cellules de batterie et définition des risques

H55 a investi des ressources considérables dans la caractérisation des cellules de batterie, générant des ensembles de données exclusifs qui permettent la qualification des cellules de qualité aérospatiale, la validation de tous les modes de défaillance plausibles et la définition des scénarios les plus pessimistes officiellement acceptés par les autorités.

Résumé des principaux résultats

Confirmation que les systèmes de batteries au lithium destinés à la propulsion aéronautique et répondant aux normes de certification sont aujourd'hui réalisables.

Démonstration formelle de la maîtrise des scénarios les plus pessimistes en matière de défaillance des batteries, y compris l'emballement thermique.

Résolution de la principale incertitude technique au niveau de la certification des modules de batteries.

Mise en place d'un moyen de conformité accepté par les autorités et applicable à plusieurs programmes aéronautiques.

Validation d'une architecture de sécurité multicouche pour les batteries de propulsion.

Le risque lié à la certification des batteries étant désormais écarté, l'aviation électrique passe du stade expérimental à celui d'un déploiement commercial évolutif et certifiable.

