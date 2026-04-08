H55 livre à BRM Aero ses premiers modules de batterie de propulsion certifiables et à un usage commercial dans le cadre du programme Bristell B23 Energic

SION, Suisse et KUNOVICE, République Tchèque, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- H55, leader suisse dans le domaine des systèmes certifiés de propulsion électrique et de stockage d'énergie pour l'aviation, a livré à BRM Aero des modules de batterie conformes et certifiables afin de soutenir la prochaine phase d'intégration de l'avion entièrement électrique Bristell B23 Energic.

Ces modules permettront de faire progresser l'intégration mécanique, marquant ainsi une étape clé vers la validation du système de propulsion électrique au niveau de l'avion.

H55 Propulsion Battery Module Received by BRM Aero ©BRM Aero

Cette étape importante constitue un pas de géant vers la commercialisation, les premières livraisons étant prévues pour fin 2027. Compte tenu des commandes reçues à ce jour aux États-Unis et en Europe, la capacité de production est déjà assurée pour les deux premières années d'exploitation.

Cette réalisation démontre une nouvelle fois la capacité de H55 à fournir des systèmes de stockage d'énergie adaptables et prêts à être certifiés, répondant à la fois aux exigences d'intégration et d'exploitation des différents programmes aéronautiques.

«La livraison de modules conformes marque une étape clé vers la commercialisation du Bristell B23 Energic », a déclaré Rob Solomon, PDG de H55. « Face à une forte demande du marché qui se concrétise déjà, nous passons résolument de la phase de développement à un déploiement croissant.»

« Le Bristell B23 Energic représente une avancée majeure pour faire de l'aviation électrique une réalité concrète dans le domaine de la formation des pilotes », a déclaré Martin Bristela, PDG de BRM Aero. « Notre collaboration avec H55 nous permet d'intégrer une solution de propulsion qui répond à la fois aux exigences de certification et aux besoins opérationnels, ce qui nous rapproche de la mise sur le marché d'un avion électrique commercialement viable.»

Le programme Bristell B23 Energic, développé en partenariat avec BRM Aero, vise le marché en pleine expansion de la formation des pilotes sur avion électrique. Cet avion combine un fonctionnement zéro émission à des coûts d'exploitation et de maintenance considérablement réduits, tout en conservant les performances et la fiabilité requises pour une formation intensive. Son système de propulsion électrique permet des vols plus silencieux, une consommation d'énergie réduite et une maintenance simplifiée par rapport aux avions à pistons classiques. Conçu dans une optique de certification et d'évolutivité, le B23 Energic offre aux écoles de pilotage une solution concrète pour décarboner leur flotte sans compromettre l'efficacité opérationnelle ni la sécurité.

A propos de Bristell

Fondée en 2009 par Milan et Martin Bristela, Bristell by BRM AERO est un constructeur aéronautique tchèque spécialisé dans les avions de sport légers et d'aviation générale. Grâce à une production interne complète sur son site de Kunovice, l'entreprise produit plus de 110 appareils par an et les commercialise par l'intermédiaire de plus de 30 concessionnaires agréés à travers le monde. La gamme Bristell comprend des appareils certifiés FAA et EASA ainsi que des modèles MOSAIC, réputés pour leur avionique Garmin moderne, leurs performances efficaces et leur forte orientation vers la sécurité, avec des caractéristiques telles que des cellules entièrement métalliques et des systèmes de parachutes balistiques BRS en option.

A propos de H55

H55 est une entreprise suisse spécialisée dans les systèmes de propulsion électrique certifiés et les systèmes de stockage d'énergie de qualité certifiée pour l'aviation. L'entreprise permet à

l'aviation électrique de se développer en transformant les cellules lithium du marché en systèmes de stockage d'énergie sûrs pour l'aviation, approuvés par les autorités réglementaires, garantis par les assureurs et pouvant être déployés à plusieurs reprises par les équipementiers comme plateforme de propulsion certifiée dans le cadre de programmes aéronautiques. Pour ce faire, elle procède à une caractérisation indépendante des cellules, à un contrôle rigoureux à la réception, à la mise en place d'architectures de sécurité redondantes et à des tests conformes aux exigences réglementaires, conçus pour les scénarios de défaillance les plus pessimistes.

Fondée dans la continuité technologique du programme Solar Impulse, H55 s'appuie sur plus de deux décennies d'expérience pratique dans le domaine de l'aviation électrique. La société a conçu, construit et fait voler plusieurs avions électriques et a accumulé plus de 2 000 heures de vol entièrement électrique sans aucun incident lié aux batteries, ce qui lui confère l'expérience opérationnelle nécessaire pour mettre en œuvre des programmes de certification, et non pas simplement s'y conformer.

H55 bénéficie d'une équipe de direction solide et expérimentée, qui allie une expertise approfondie dans le développement d'entreprises technologiques à une grande maîtrise de la mise en œuvre opérationnelle. Ensemble, ces compétences garantissent une transition fiable de la conception certifiée à la production en série réitérable. L'approche par plateforme de H55, dans laquelle les éléments de certification se complémentent d'un programme à l'autre, réduit les risques liés à l'adoption tout en facilitant le déploiement, à moindre coût, d'avions électriques et hybrides-électriques.

Contact

Axelle Krummenacher

+41 79 464 22 60

[email protected]

www.h55.ch

H55 SA

Route de l'Aéroport 10 1950 Sion

Suisse

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