Há 40 anos, chegavam os primeiros caminhões Volkswagen

Os produtos traziam ao Brasil uma grande inovação para a época: a cabine avançada, conhecida popularmente como "cara chata", num mercado dominado por veículos dotados de frente convencional, com o motor posicionado à frente do motorista. A estreia da Volkswagen, enfrentando marcas já consagradas no país, também representou um marco para a indústria de veículos comerciais. Na sequência, os primeiros modelos leves, de seis toneladas, foram lançados já em 1982.

A Volkswagen Caminhões foi criada em fevereiro de 1981, e originou-se da filial nacional da Chrysler, adquirida em julho de 1979 pelo Grupo Volkswagen. Logo após o anúncio da mudança de sua razão social, a montadora começou a testar os primeiros protótipos de caminhões em São Bernardo do Campo, com acompanhamento da matriz do Grupo em Wolfsburg, na Alemanha.

Simples e robustos

As novidades brasileiras Volkswagen eram simples e robustas: no VW 11.130, motor diesel MWM, caixa de cinco marchas, eixo traseiro com uma ou duas velocidades, chassi tipo escada, suspensão por molas semielípticas e amortecedores, freios hidráulicos com auxílio a vácuo e direção mecânica. Já o VW 13.130, além do chassi e embreagem reforçados e de novas relações na transmissão, trazia rodas estampadas (mais tarde as raiadas tomariam o seu lugar), freios a ar e direção hidráulica. Os dois modelos foram apresentados com três opções de distâncias entre eixos. As cores de cabine oferecidas nos modelos de 1981 eram o amarelo, o vermelho, o azul e o bege.

Lançamento

O lançamento dos primeiros caminhões Volkswagen aconteceu em dois eventos públicos, um em Brasília (DF) e outro exclusivo para a imprensa em Salvador (BA) também em março de 1981, Uma curiosidade: os engenheiros e técnicos envolvidos no projeto celebraram o êxito do projeto na mesma garagem onde desenvolveram os caminhões, numa festa singela com direito a bolo, cachorro quente e salgadinhos.

Hoje, celebrando os 40 anos da marca, a Volkswagen Caminhões e Ônibus oferece cerca de 65 produtos, incluindo ônibus, e já produziu mais de 1 milhão deles. Além disso, conquistou mercados no Brasil e em mais 30 países da América Latina, África e Oriente Médio. Sempre entregando o melhor para seus clientes com o slogan "Menos, você não quer; mais, você não precisa".

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

