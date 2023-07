Häagen-Dazs célèbre l'amour aux quatre coins du monde avec son activation « Summer of Amour », en partenariat avec Pierre Hermé Paris

LONDRES, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Häagen-Dazs célèbre « l'été de l'amour » à l'occasion de sa collaboration avec Pierre Hermé, le chef pâtissier de renommée mondiale. La marque nous pousse à nous retrouver, comme elle a réussi à réunir ses délicieuses crèmes glacées et les macarons dans ces nouveaux parfums.

LONDON, UK: Häagen-Dazs ‘Flavours of Love’ ultimate date night experience" SHANGHAI, CHINA: Häagen-Dazs Macaron Ice Cream launch with Pierre Hermé at the Consulat général de France, Shanghai PARIS, FRANCE: Häagen-Dazs Love Bus - a mobile photography studio in collaboration with iconic studio Harcourt

Cette nouvelle gamme de produits reflète le meilleur de la culture et de l'amour à la française ! Nous sommes extrêmement fiers de cette nouvelle expérience gustative proposée par la marque et avons l'ambition d'en faire le dessert le plus en vogue de l'été ! Avec l'activation globale qui accompagne ce lancement, notre objectif est de célébrer le savoir-faire associé à la France et reconnu partout dans le monde » déclare Manuel Garabato, directeur global du développement Häagen-Dazs.

A Paris, un « Love Bus » Häagen-Dazs a fait arrêt dans des lieux hautement symboliques de la capitale. A son bord, les visiteurs ont pu poser en duo (amis, famille, couple …) dans le premier Studio Harcourt itinérant. Le studio iconique a créé un filtre rose pour l'occasion pour incarner l'esprit du « Summer of Amour », rendant ces photographies véritablement uniques. Vingt portraits de duos – incarnant l'amour sous toutes ses formes - ont été sélectionnés et exposés sur la place Stravinsky, près du Centre Pompidou. Et évidemment, les participants et les Parisiens ont pu déguster les délicieuses crèmes glacées Häagen-Dazs x Pierre Hermé Paris.

Dans la boutique Häagen-Dazs de l'avenue de l'Opéra, une grande « Love Map » de Paris était affichée pour retrouver l'itinéraire du bus, ainsi que tous les « Love Spot » de la ville. De la même manière que les amoureux accrochent leurs cadenas pour sceller leur amour sur les ponts de Paris, la boutique proposait à tous les duos de venir accrocher leur cadenas sur un mur dédié.

Häagen-Dazs a également lancé sa première collection capsule streetwear « The World's Greatest Serve » en partenariat avec le magazine de tennis et de lifestyle Racquet Magazine, rendant ainsi hommage au « jeu de l'amour ». Une soirée exclusive au Palais de Tokyo avant l'événement du Grand Chelem parisien a vu des créateurs de tendances et les plus grandes stars du tennis, dont la joueuse française Caroline Garcia, savourer la nouvelle collection de glaces au macaron : https://racquetmag.com/racquet-x-haagen-dazs/ .

Pendant ce temps, à Londres, Häagen-Dazs a dévoilé une « Love Map » encourageant les gens à trouver leur propre « joie de vivre » et à découvrir les « love spots » de Londres. La carte guidait les londoniens vers les endroits les plus romantiques de Londres, y compris les plus renommés tels que Primrose Hill et le British Museum. L'expérience a été sublimée par un évènement secret intitulé « Flavours of Love », situé dans un endroit romantique de Londres. Les couples ont été invités à embarquer pour un voyage intime, partageant leurs chansons et souvenirs préférés tout en dégustant un menu de desserts mettant à l'honneur les saveurs de crème glacée aux éclats de biscuit macaron créées par le chef exécutif de la marque.

La thématique « Summer of Amour » sera présente tout au long de la saison estivale. Qu'il s'agisse de la « Love Map » au Royaume-Uni, du « Love Bus » en France, de la garden-party au cœur du jardin botanique de Madrid ou du défi viral « Je t'aime Macaron » en Corée du Sud, chaque événement a réuni consommateurs, journalistes et influenceurs autour de l'esprit romantique à la Française.

En Chine et à Taiwan, d'autres événements réunissant journalistes et officiels ont été organisés en présence du chef Pierre Hermé, tandis que Hong Kong célébrait cette collaboration unique avec son événement « Spoonful of Macaron ».

Il s'agit là du plus grand déploiement expérientiel jamais développé par la marque Häagen-Dazs.

Contact :

Häagen-Dazs

Pria Mani

[email protected] com

+44 (0) 7587029066

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2147315/UK_Flavours_of_Love.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2147314/China_Summer_of_Amour.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2147321/FR_Summer_of_Amour.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2145497/Haagen_Dazs_Pierre_Herme_Logo.jpg

SOURCE Häagen-Dazs