HABANOS, S.A. CÉLÈBRE 55 ANS DE SUCCÈS DE COHIBA, LA MARQUE DE TABAC PREMIUM LA PLUS PRESTIGIEUSE AU MONDE

- L'événement exclusif qui s'est tenu à La Havane, à Cuba, a réuni des personnes venues de 43 pays et des artistes nationaux et internationaux de renom, tels que James Morrison, qui était chargé de donner le concert de clôture de la soirée

- Au cours de l'événement, deux humidificateurs uniques au monde ont été mis aux enchères, pour lesquels 2,900,000€ ont été collectés, des fonds qui seront entièrement consacrés à la santé publique cubaine.

LA HAVANE, 10 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La célébration tant attendue du 55e anniversaire de Cohiba, la marque la plus emblématique et la plus prestigieuse de Habanos, a eu lieu à La Havane, à Cuba, le lieu de création de ce qui est considéré comme le meilleur cigare du monde. Pendant trois jours, Habanos, S.A. a proposé à ses invités un programme complet d'activités qui a commencé par un cocktail de bienvenue, suivi d'une visite de l'usine de tabac tordu El Laguito et s'est terminé par le célèbre dîner de gala.

Deux ans après le dernier Festival Habano, les amateurs de cigares Premium, et notamment de Habanos, ont à nouveau fait le déplacement à Cuba, où un cocktail de bienvenue a été organisé pour 650 personnes. Les participants ont eu droit à une soirée magique marquée par un voyage expérientiel à travers l'histoire à succès de plus de cinq décennies de la marque et de ses principales gammes : Classic, 1492, Maduro 5 et Behike.

Il y a également eu une visite de l'emblématique usine El Laguito, où les vitoles de la marque Cohiba sont produites depuis 1966, ce qui garantit la délicatesse et la qualité de ces Habanos.

La touche finale a été apportée par le dîner de gala exclusif auquel ont pris part 650 invités venus de 43 pays et qui a été axé sur les nouveautés que Habanos, S.A. a présentées à l'occasion de ce que l'on appelle « l'année Cohiba » avec les lancements de Cohiba Ambar, Cohiba Colección Ideales et Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada.

Ce dîner a été le point culminant de toutes les célébrations organisées dans le monde entier pour commémorer le 55e anniversaire de Cohiba. Un événement plein de tradition, de luxe et de moments de plaisir avec pour protagoniste le Habano, qui a reçu la reconnaissance internationale des amateurs les plus exigeants. Depuis sa création en 1966, Cohiba est synonyme d'exclusivité, de tradition et de qualité. Ont assisté au gala des artistes de renom ayant une longue carrière comme César López, Miguel Patterson et Manolito Simonet, ainsi que d'importantes personnalités de la scène musicale comme Niurka González, Haila, Lily Daly et Mayko D'Alma, et des artistes aux propositions innovantes comme Camila Rodhe, Geidy Chapman, Emilio Frías « El Niño », Vocal Renacer ou Tenores Los Clásicos. La soirée s'est terminée par un concert de James Morrison, artiste de renommée internationale.

Selon Leopoldo Cintra González, vice-président commercial de Habanos, S.A. : « Outre le luxe et l'exclusivité, Cohiba est synonyme du travail et de l'effort des générations qui ont réussi à en faire la marque de Habanos la plus reconnue au monde. » Il a ajouté : « Comment pourrait-il en être autrement, une date aussi unique méritait quelques lancements à l'apogée de ce que nous appelons « l'année Cohiba », dont trois vitoles uniques et spéciales telles que Cohiba Ámbar, Cohiba Ideales et Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada ».

Au cours de l'événement, et pour la première fois en dehors du cadre du Festival Habano, a eu lieu la vente aux enchères de deux humidificateurs uniques, tous les Habanos qu'ils contiennent ont été fabriqués « entièrement à la main », avec une longue tripe et par les meilleurs torcedores (rouleurs de cigares) de l'usine El Laguito. Le produit de la vente sera entièrement consacré à la santé publique cubaine.

Le Cohiba 55th Anniversary Humidor, d'une valeur de 2,800,000€, contient 550 Habanos (cigares cubains) de toutes les lignes de la prestigieuse marque et représente un hommage au succès de Cohiba. Fabriqué à base de bois précieux, de la nacre et du Swarovski à l'extérieur, de l'okume et de l'acajou à l'intérieur.

Humidor Rare Le Rituel & Cohiba Ambar, d'une valeur de 100,000€, a été réalisé pour inclure une bouteille de Champagne Rare Milésime 1988 et 44 Cohiba Ambar, il est le premier d'une série de 10 humidificateurs en édition limitée fabriqués à la demande par le prestigieux atelier artisanal Elie Bleu, qui fabrique des humidificateurs pour le tabac depuis 1976.

Les prix Habanos 2020 et 2021 ont également été décernés à Eulalio Bejarano et Riad Boukaram dans la catégorie Affaires, à Walid Saleh et Angel Garcia Muñoz dans la catégorie Communication, et à Vicente Fausto Torres et Nelson Rodriguez Lopez dans la catégorie Production.

Pour en savoir plus sur l'histoire de Cohiba, cliquez ici .

Pour télécharger des images en haute résolution, cliquez ici.

Pour plus d'informations sur Habanoos, S.A. :

www.habanos.com

https://www.instagram.com/habanos_oficial/

https://twitter.com/Habanos_Oficial

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA

https://www.linkedin.com/company/habanos-sa/

SOURCE Habanos S.A