HABANOS S.A. lança première mundial da Edição Limitada do Montecristo Supremos na Itália

A Habanos, S.A. irá lançar, através de sua distribuidora exclusiva na Itália, a Diadema S.p.A, a première mundial da Edição Limitada do Montecristo Supremos (bitola calibre 55 x 130 mm de comprimento).

Esse lançamento será apresentado em uma caixa especial, projetada com as cores características da marca e que irá incluir 25 Habanos feitos "Totalmente a Mano con Tripa Larga" (totalmente à mão com bucha longa), após uma cuidadosa seleção das folhas da capa, bucha e capote na região de Vuelta Abajo*, considerada a melhor terra do mundo para o cultivo do tabaco.

A apresentação do Montecristo Supremos será realizada em 6 de julho no Fórum de Lanciano, na região italiana de Matélica, com a presença de cerca de 450 convidados que terão o privilégio de experimentar essa nova Edição Limitada do Montecristo Habano. Essa será a segunda première mundial de lançamentos de Habanos promovidos na Itália, visto que, em 2016, também foram lançados nesse país os charutos Romeo y Julieta Capuletos.

As edições limitadas de Habanos são altamente apreciadas e esperadas pelos amantes de charutos todos os anos e ainda mais quando se trata de uma nova bitola de uma das marcas referenciais do Habano no mundo. O charuto Montecristo Supremos, de 55 x 130 mm, é o Montecristo de bitola com calibre mais grosso lançado até agora.

A marca Montecristo deve seu nome ao romance "O Conde de Monte Cristo" de Alexandre Dumas. É uma das marcas de Habanos mais conhecidas e apreciadas do mundo. Essa referência do sabor dos Habanos foi apresentada pela primeira vez pela revista cubana "Habano", em 1935. Graças a seu aroma distinto e suas bitolas de "buchas longas", feitas totalmente à mão com folhas da região de Vuelta Abajo*, esse Habano cativou os fumantes mais experientes. O Montecristo começou a desenvolver progressivamente seu portfólio, originalmente composto de apenas cinco bitolas, gradualmente completando uma oferta que, atualmente, satisfaz os gostos dos fumantes mais exigentes. Hoje, a marca tem bitolas que variam do majestoso Montecristo A a outros formatos menores, tais como o Montecristo Joyitas.

A Diadema S.p.A. é a líder italiana na comercialização de charutos premium, que tem uma rede de distribuição na Itália de mais de 2.000 charutarias, incluindo três La Casa del Habano e 100 lojas especializadas em Habanos.

* Denominação de origem protegida.

