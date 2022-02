Hábitos comuns podem ser prejudiciais para a saúde dos pés

Sapatos fechados e apertados

O uso frequente de sapatos apertados pode causar problema nas articulações, na circulação e nos ossos, como é o caso do joanete. Essa patologia, em que há uma saliência óssea na lateral do pé e que deixa a região avermelhada e dolorida, se deve ao uso de sapatos inadequados e apertados. Nesses casos, é válido optar por palmilhas ortopédicas e, sempre que possível, utilizar calçados confortáveis e abertos, como chinelos e rasteirinhas.

Já os sapatos fechados podem propiciar o aparecimento de micose de unha e frieiras. Isso porque os pés ficam abafados por um longo período, deixando o local úmido e quente, uma condição ideal para o aparecimento de fungos².

Longos períodos sem cortar as unhas

As unhas dos pés, normalmente, são deixadas de lado por não estarem tão visíveis quanto às unhas das mãos. No entanto, unhas muito compridas também são uma condição propícia para o acúmulo de fungos causadores da micose³.

A micose pode deixar as unhas mais espessas, amareladas e disformes². Para esses casos, frequentemente recomenda-se o uso de esmaltes antifúngicos, como é o caso de Loceryl® Esmalte, o tratamento mais prescrito por dermatologistas4. A solução contém amorolfina - um ingrediente antifúngico que atua na eliminação dos fungos causadores da infecção e penetra em todas as camadas da unha, matando o fungo causador da micose e protegendo contra sua disseminação5. A caixa de Loceryl esmalte conta com todos os materiais necessários para todo o tratamento. Ah, durante o tratamento com Loceryl o uso de esmalte cosméticos está liberado6*

É fundamental consultar um dermatologista para avaliar o caso e indicar a melhor solução.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

*Necessário aguardar 10 minutos para aplicação do esmalte cosmético

¹Sociedade Brasileira de Dermatologia. Saiba como manter os pés bonitos até nas estações mais frias. Disponível em: https://www.sbd.org.br/saiba-como-manter-os-pes-bonitos-ate-nas-estacoes-frias/ Acesso em 17 de jan. 2022.

²Sociedade Brasileira de Dermatologia. Onicomicoses. Disponível em: https://www.sbd.org.br/doencas/onicomicose/ Acesso em: 17 de jan. 2022.

³Sociedade Brasileira de Dermatologia. Cuidados com as unhas. Disponível em: https://www.sbd.org.br/cuidados/cuidados-com-as-unhas/ Acesso em: 17 de jan. 2022.

4Data on File. Market Overview Loceryl 2021

5Ghannoum M, Sevin K, Sarkany M. Amorolfine 5% Nail Lacquer Exhibits Potent Antifungal Activity Compared to Three Acid-Based Devices Indicated for the Treatment of Onychomycosis: An In Vitro Nail Penetration Assay. Dermatol Ther (Heidelb). 2016 Mar;6(1):69-75.

6Sigurgeirsson B, Ghannoum MA, Osman-Ponchet H, et al. Application of cosmetic nail varnish does not affect the antifungal efficacy of amorolfine 5% nail lacquer in the treatment of distal subungual toenail onychomycosis: results of a randomised active-controlled study and in vitro assays. Mycoses. 2016 May;59(5):319-26.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://loceryl.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1754644/loceryl.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma