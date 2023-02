Hagen Meischner schließt sich Bloomreach an, um das Wachstum seines DACH-Partnerschaft-Ökosystems zu beschleunigen

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, und MÜNCHEN, 7. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Bloomreach, die weltweit führende Commerce Experience Cloud, gab heute bekannt, dass sie Hagen Meischner zum Director of Partnerships, DACH, ernannt hat, um das Wachstum ihres Technologie- und Agentur-Partner-Ökosystems in der Region zu beschleunigen. Meischner, ein Veteran der Handelsbranche, schließt sich Bloomreach mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Pflege langfristiger Partnerschaften und der Förderung der Marktexpansion für führende cloudbasierte Unternehmen an.

„Ich bin begeistert, dass Bloomreach in weiteres Wachstum in der DACH-Region investiert. Die Schaffung eines starken Netzwerks von Agenturen, Technologien und Entwicklern ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Ein Team hier vor Ort zu haben, wird sicherstellen, dass Bloomreach sein Netzwerk auf sinnvolle Weise ausbaut", so Hagen Meischner. „Ich freue mich, diesem talentierten Team beizutreten und den Erfolg zu sehen, den wir für Unternehmen in der DACH-Region und darüber hinaus schaffen werden."

Bevor er zu Bloomreach kam, leitete Hagen Meischner das EMEA Agency and Technology Partnerships Team von Shopify, wo er mit dem ersten Partnerschafts-Ökosystem des Unternehmens Pionierarbeit in der DACH-Region geleistet hat. Während seiner Zeit bei Shopify hat er mehr als tausend leistungsstarke Partner zusammengebracht, die europäische Präsenz von Shopify ausgebaut und den cloudbasierten Handel für Unternehmen in der gesamten Region zugänglich gemacht. Bevor er zu Shopify kam, leitete Meischner ein in der EMEA-Region ansässiges Team als Country Manager für den DACH-Markt bei PrestaShop, wo er sich auf das Wachstum eines starken Netzwerks von einheimschen Agenturpartnern konzentrierte, um den Umsatz zu steigern.

„Unsere Partner auf der ganzen Welt waren maßgeblich für unser Wachstum, und Hagen Meischner wird eine entscheidende Rolle beim Aufbau dieses Ökosystems für den langfristigen Erfolg in der DACH-Region spielen", sagte Hugh Kimber, General Manager EMEA & Emerging Markets, Bloomreach. „Bei Bloomreach investieren wir nicht nur in den Aufbau branchenführender Technologien für den DACH-Markt, sondern auch in den Aufbau erstklassiger Teams. Hagen Meischner übernimmt diese Rolle in einer transformativen Zeit für das Unternehmen, und wir freuen uns auf die wichtigen Beziehungen, die er pflegen wird, während wir in dieser Region weiterwachsen werden."

Informationen zu Bloomreach

Bloomreach ist die weltweit führende Commerce Experience Cloud, die es Marken ermöglicht, erstaunlich personalisierte Kundenerlebnisse zu liefern. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, die eine echte Personalisierung und das Wachstum des digitalen Handels vorantreiben, darunter: Discovery mit KI-gesteuerter Suche und Merchandising, Content mit einem Headless CMS und Engagement mit einer führenden CDP- und Marketingautomatisierungslösung. Diese Lösungen kombinieren die Leistungsfähigkeit einheitlicher Kunden- und Produktdaten mit der Geschwindigkeit und dem Umfang der KI-Optimierung und ermöglichen umsatzsteigernde digitale Handelserlebnisse, die auf jedem Kanal und bei jeder Journey Einnahmen generieren. Bloomreach bedient mehr als 850 globale Marken, darunter Edeka, Miele, Bosch, Puma, 1&1 and FC Bayern München. Weitere Informationen erhalten Sie auf: Bloomreach.com.

