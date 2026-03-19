Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, Handley Farah & Anderson PLLC y Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC anuncian acuerdos por $202.7 millones para trabajadores de plantas de procesamiento de carne de res y de cerdo

Los trabajadores de las plantas de procesamiento de carne de res y de cerdo podrían recibir parte del fondo de $202.7 millones en acuerdos

SEATTLE y BERKELEY, California, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El siguiente comunicado ha sido publicado por los bufetes de abogados Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, Handley Farah & Anderson PLLC y Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC acerca de la demanda Brown contra JBS USA Food Co., No. 1:22-cv-02946 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado.

Se concretaron acuerdos por un total de $202.7 millones en una demanda en la que se afirma que algunas empresas del sector de la carne de res y de cerdo establecieron un acuerdo para mantener bajos los salarios de los trabajadores de sus plantas de procesamiento de carne de res y de cerdo. Se afirma que acordar salarios es ilegal y ello causó que los trabajadores ganaran menos de lo que les correspondía.

Las empresas de carne de res y de cerdo demandadas en este juicio son: Agri Beef Co.; American Foods Group, LLC; Cargill, Inc.; Cargill Meat Solutions Corporation; Greater Omaha Packing Co., Inc.; Hormel Foods Corp.; Indiana Packers Corp.; Iowa Premium, LLC; JBS USA Food Company; National Beef Packing Co., LLC; Nebraska Beef, Ltd.; Perdue Farms, Inc.; Quality Pork Processors, Inc.; Rochelle Foods, LLC; Seaboard Foods, LLC; Smithfield Foods, Inc.; Smithfield Packaged Meats Corp.; Triumph Foods, LLC; Tyson Foods, Inc.; y Washington Beef, LLC. Dos empresas que ayudaron a las empresas del sector de la carne de res y de cerdo a intercambiar información, y que también son demandadas en este juicio, son: Agri Stats, Inc. y Webber, Meng, Sahl, and Company, Inc.

Los demandados niegan estas afirmaciones. Algunos demandados han aceptado llegar a un acuerdo para poner fin a la demanda interpuesta en su contra y así, evitar más gastos y riesgos. El proceso judicial en contra de Agri Stats, Inc.; Greater Omaha Packing Company, Inc.; Smithfield Foods, Inc.; y Smithfield Packaged Meats Corporation continúa.

En el "Grupo de Demandantes", se incluye a personas que trabajaron en alguna de las plantas de procesamiento de carne de res y de cerdo de los demandados en Estados Unidos, entre el 1 de enero de 2000 y el 27 de febrero de 2024. Cualquier persona incluida en el Grupo de Demandantes tiene derecho a recibir un pago procedente de los acuerdos de liquidación concretados con nueve demandados, que ascienden a un total de $191.45 millones.

Las personas también podrán ser incluidas en un "Subgrupo de Demandantes" adicional más reducido si trabajaron en alguna de las plantas de procesamiento de carne de res y de cerdo de los demandados en Estados Unidos entre el 1 de enero de 2014 y el 27 de febrero de 2024. Cualquier persona incluida en el Subgrupo también tiene derecho a recibir un pago procedente de los acuerdos concretados con otros dos demandados, por un importe total de $11.25 millones.

Los fondos del acuerdo se destinarán al pago de indemnizaciones a las personas incluidas, costas del proceso judicial, honorarios de abogados, gastos de notificación y administración, así como compensaciones de representación del Grupo de Demandantes. Los demandados que llegaron a un acuerdo también se comprometieron a cooperar.

Información importante y fechas:

Si las personas recibieron una notificación sobre el importe de la indemnización, no tienen que hacer nada para recibir el dinero, pero deben actualizar y agregar sus datos de contacto, empleo e ingresos en el sitio web, www.BeefPorkWages.com, 4 de febrero de 2027.



Si alguna persona recibe una notificación en la que se indica que la información sobre sus ingresos no está disponible o está incompleta, debe dirigirse a www.BeefPorkWages.com 4 de febrero de 2027.

Si las personas afectadas no recibieron una notificación, deben presentar un Formulario de participación en línea en www.BeefPorkWages.com 4 de febrero de 2027, para recibir el dinero.



El importe se pagará de forma proporcional (o a prorrata) a las personas incluidas en el Grupo de Demandantes y el Subgrupo de Demandantes y podrá estar sujeto a retenciones fiscales. Los importes a asignar dependerán de la cantidad de personas incluidas, del período durante el cual cada una haya trabajado en las plantas de procesamiento de carne de res y de cerdo de los demandados, de los ingresos obtenidos y del importe que el tribunal apruebe para pagar las costas del proceso, los honorarios de abogados y las compensaciones a los representantes del Grupo de Demandantes.

Las personas afectadas que deseen mantener su derecho a demandar por su cuenta a los demandados en relación con las demandas objeto de este proceso deberán excluirse del estas antes del 10 de agosto de 2026.

Las personas afectadas podrán impugnar los acuerdos antes del 10 de agosto de 2026.

Para obtener más información sobre cómo excluirse o presentar una impugnación a los acuerdos, consulte www.BeefPorkWages.com.

El Tribunal celebrará una audiencia el 2 de octubre de 2026 para decidir si aprueba los acuerdos y una solicitud de honorarios de abogados de hasta el 33.33% del importe de los acuerdos ($67,559,910), más los intereses devengados sobre tal cantidad, costas de hasta $6 millones, gastos de notificación y administración de hasta $4 millones y una compensación de hasta $30,000 para cada representante del Grupo de Demandantes.

Para obtener más información:

Visite: www.BeefPorkWages.com

Correo electrónico: [email protected]

Llame al: 1-877-411-4775

Escriba a: Beef Pork Wages Settlement, c/o A.B. Data, Ltd., P.O. Box 173052, Milwaukee, WI 53217

FUENTE Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, Handley Farah & Anderson PLLC and Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC