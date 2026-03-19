Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, Handley Farah & Anderson PLLC y Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC anuncian acuerdos por $202.7 millones para trabajadores de plantas de procesamiento de carne de res y de cerdo
News provided byHagens Berman Sobol Shapiro LLP, Handley Farah & Anderson PLLC and Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC
Mar 19, 2026, 16:00 ET
Los trabajadores de las plantas de procesamiento de carne de res y de cerdo podrían recibir parte del fondo de $202.7 millones en acuerdos
SEATTLE y BERKELEY, California, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El siguiente comunicado ha sido publicado por los bufetes de abogados Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, Handley Farah & Anderson PLLC y Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC acerca de la demanda Brown contra JBS USA Food Co., No. 1:22-cv-02946 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado.
Se concretaron acuerdos por un total de $202.7 millones en una demanda en la que se afirma que algunas empresas del sector de la carne de res y de cerdo establecieron un acuerdo para mantener bajos los salarios de los trabajadores de sus plantas de procesamiento de carne de res y de cerdo. Se afirma que acordar salarios es ilegal y ello causó que los trabajadores ganaran menos de lo que les correspondía.
Las empresas de carne de res y de cerdo demandadas en este juicio son: Agri Beef Co.; American Foods Group, LLC; Cargill, Inc.; Cargill Meat Solutions Corporation; Greater Omaha Packing Co., Inc.; Hormel Foods Corp.; Indiana Packers Corp.; Iowa Premium, LLC; JBS USA Food Company; National Beef Packing Co., LLC; Nebraska Beef, Ltd.; Perdue Farms, Inc.; Quality Pork Processors, Inc.; Rochelle Foods, LLC; Seaboard Foods, LLC; Smithfield Foods, Inc.; Smithfield Packaged Meats Corp.; Triumph Foods, LLC; Tyson Foods, Inc.; y Washington Beef, LLC. Dos empresas que ayudaron a las empresas del sector de la carne de res y de cerdo a intercambiar información, y que también son demandadas en este juicio, son: Agri Stats, Inc. y Webber, Meng, Sahl, and Company, Inc.
Los demandados niegan estas afirmaciones. Algunos demandados han aceptado llegar a un acuerdo para poner fin a la demanda interpuesta en su contra y así, evitar más gastos y riesgos. El proceso judicial en contra de Agri Stats, Inc.; Greater Omaha Packing Company, Inc.; Smithfield Foods, Inc.; y Smithfield Packaged Meats Corporation continúa.
En el "Grupo de Demandantes", se incluye a personas que trabajaron en alguna de las plantas de procesamiento de carne de res y de cerdo de los demandados en Estados Unidos, entre el 1 de enero de 2000 y el 27 de febrero de 2024. Cualquier persona incluida en el Grupo de Demandantes tiene derecho a recibir un pago procedente de los acuerdos de liquidación concretados con nueve demandados, que ascienden a un total de $191.45 millones.
Las personas también podrán ser incluidas en un "Subgrupo de Demandantes" adicional más reducido si trabajaron en alguna de las plantas de procesamiento de carne de res y de cerdo de los demandados en Estados Unidos entre el 1 de enero de 2014 y el 27 de febrero de 2024. Cualquier persona incluida en el Subgrupo también tiene derecho a recibir un pago procedente de los acuerdos concretados con otros dos demandados, por un importe total de $11.25 millones.
Los fondos del acuerdo se destinarán al pago de indemnizaciones a las personas incluidas, costas del proceso judicial, honorarios de abogados, gastos de notificación y administración, así como compensaciones de representación del Grupo de Demandantes. Los demandados que llegaron a un acuerdo también se comprometieron a cooperar.
Información importante y fechas:
- Si las personas recibieron una notificación sobre el importe de la indemnización, no tienen que hacer nada para recibir el dinero, pero deben actualizar y agregar sus datos de contacto, empleo e ingresos en el sitio web, www.BeefPorkWages.com, antes del 4 de febrero de 2027.
Si alguna persona recibe una notificación en la que se indica que la información sobre sus ingresos no está disponible o está incompleta, debe dirigirse a www.BeefPorkWages.com y seleccionar "Actualizar información" para suministrar sus datos sobre ingresos. También pueden corregir la información sobre sus ingresos. Para recibir el dinero, deben actualizar sus datos antes del 4 de febrero de 2027.
- Si las personas afectadas no recibieron una notificación, deben presentar un Formulario de participación en línea en www.BeefPorkWages.com o enviarlo por correo electrónico antes del 4 de febrero de 2027, para recibir el dinero.
El importe se pagará de forma proporcional (o a prorrata) a las personas incluidas en el Grupo de Demandantes y el Subgrupo de Demandantes y podrá estar sujeto a retenciones fiscales. Los importes a asignar dependerán de la cantidad de personas incluidas, del período durante el cual cada una haya trabajado en las plantas de procesamiento de carne de res y de cerdo de los demandados, de los ingresos obtenidos y del importe que el tribunal apruebe para pagar las costas del proceso, los honorarios de abogados y las compensaciones a los representantes del Grupo de Demandantes.
- Las personas afectadas que deseen mantener su derecho a demandar por su cuenta a los demandados en relación con las demandas objeto de este proceso deberán excluirse del estas antes del 10 de agosto de 2026.
- Las personas afectadas podrán impugnar los acuerdos antes del 10 de agosto de 2026.
Para obtener más información sobre cómo excluirse o presentar una impugnación a los acuerdos, consulte www.BeefPorkWages.com.
- El Tribunal celebrará una audiencia el 2 de octubre de 2026 para decidir si aprueba los acuerdos y una solicitud de honorarios de abogados de hasta el 33.33% del importe de los acuerdos ($67,559,910), más los intereses devengados sobre tal cantidad, costas de hasta $6 millones, gastos de notificación y administración de hasta $4 millones y una compensación de hasta $30,000 para cada representante del Grupo de Demandantes.
Para obtener más información:
- Visite: www.BeefPorkWages.com
- Correo electrónico: [email protected]
- Llame al: 1-877-411-4775
- Escriba a: Beef Pork Wages Settlement, c/o A.B. Data, Ltd., P.O. Box 173052, Milwaukee, WI 53217
FUENTE Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, Handley Farah & Anderson PLLC and Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC
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