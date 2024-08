Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan, LLP, y Mehri & Skalet, PLLC anuncian un acuerdo de $197.5 millones para las personas y entidades que retiraron dinero de un cajero automático

WASHINGTON, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/--

¿Usó una tarjeta en un cajero automático y se le aplicó un recargo?

Usted podría obtener dinero de un acuerdo de demanda colectiva de $197.5 millones.

Se ha alcanzado un nuevo Acuerdo de Demanda Colectiva en una demanda en la que se alega que los demandados infringieron las leyes antimonopolio federales al adoptar restricciones que inflaron los recargos de los cajeros automáticos ("ATM", por sus siglas en inglés) (también denominados comisiones de acceso a cajeros automáticos) que pagaban algunas personas y empresas. Los demandados niegan estas alegaciones. El Tribunal no ha decidido quién tiene razón.

Anteriormente, los acuerdos con JPMorgan & Chase Co. ("JP Morgan"); Wells Fargo & Co. y Wells Fargo Bank ("Wells Fargo"); Bank of America, N.A., NB Holdings Corp. y Bank of America Corp. ("Bank of America") dieron lugar a pagos de aproximadamente $67 millones a los miembros del grupo que cumplían los requisitos en junio de 2023.

Ahora, los demandados restantes en este caso, Visa Inc., Visa U.S.A. Inc., Visa International Service Association, Plus System, Inc. ("Visa"), Mastercard Incorporated y Mastercard International Incorporated ("Mastercard") han llegado a un acuerdo para resolver los reclamos contra ellos.

¿Cuáles son las demandas relacionadas?

Este aviso se refiere al caso conocido como Mackmin v. Visa Inc., N.º 1:11-cv-01831 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Existen dos demandas relacionadas (o paralelas) en el mismo tribunal denominadas Burke v. Visa Inc., N.° 1:11-cv-01882 y National ATM Council v. Visa Inc., N.° 1:11-cv-01803 que se están tramitando al mismo tiempo. Cada caso afecta a grupos diferentes con reclamos similares contra los demandados. Los posibles miembros del grupo del acuerdo pueden recibir otras notificaciones si están incluidos en más de una demanda. Las decisiones que tomen los posibles miembros del grupo del acuerdo en este caso no afectarán a sus derechos en los otros litigios relacionados.

¿Quién está incluido?

En general, una persona es un miembro potencial del grupo del acuerdo si, en cualquier momento, entre el 1 de octubre de 2007 y el 26 de julio de 2024, pagó un recargo por retirar dinero de un cajero automático bancario en Estados Unidos. No están incluidos si todas sus transacciones en cajeros automáticos con recargo fueron (a) reembolsadas o (b) realizadas con tarjetas emitidas por instituciones financieras situadas fuera de Estados Unidos. Visite el sitio web www.ATMClassAction.com , para obtener más información y la definición exacta del grupo del acuerdo.

¿Qué ofrece el acuerdo?

Los nuevos acuerdos prevén un total de $197.5 millones para resolver las demandas. Visa pagará $104,675,000 y Mastercard pagará $92,825,000 a un Fondo de Resolución. Una vez deducidos los honorarios de los abogados, los costos procesales y otros gastos, el Fondo de Resolución se distribuirá proporcionalmente (o pro rata) a cada demandante válido. El dinero que quede en el fondo del acuerdo una vez pagadas todos los reclamos se destinará a un "siguiente mejor beneficiario" aprobado por el tribunal.

¿Cómo se puede obtener el pago?

Los posibles miembros del grupo del acuerdo que presentaron un reclamo y recibieron un pago en los acuerdos anteriores tendrán derecho automáticamente a obtener un pago de estos acuerdos con Visa y Mastercard y no deberán presentar otro reclamo a menos que los posibles miembros del grupo del acuerdo pagaran, y desearan reclamar, recargos adicionales de cajeros automáticos que se pagaron después de presentar su reclamo previo aprobado.

Si no se presentó previamente un reclamo válido, deberá presentarse un Formulario de Reclamo para recibir dinero de este acuerdo. El Formulario de Reclamo pide a los posibles miembros del grupo del acuerdo que declaren bajo juramento que se aplicaron recargos en los cajeros automáticos. No es obligatorio presentar documentación junto con el Formulario de Reclamo, pero el Administrador del Acuerdo tiene derecho a solicitar a los reclamantes que presenten extractos bancarios u otros documentos que respalden su reclamo.

Visite www.ATMClassAction.com/claims para llenar un Formulario de Reclamo en línea o descargue uno que pueda enviarse por correo. Para poder optar al pago, los Formularios de Reclamo deberán enviarse por vía electrónica o llevar matasellos con fecha no posterior al 22 de enero de 2025.

¿Cuáles son sus derechos?

Si alguien es miembro del grupo del acuerdo, aunque no haga nada, estará obligado por las decisiones y sentencias del Tribunal relativas a este acuerdo.

Si desean conservar su derecho a demandar a Visa o Mastercard en relación con las reclamaciones de esta demanda, deberán excluirse del grupo del acuerdo por escrito antes del 22 de noviembre de 2024. Si alguien presentó previamente una solicitud para ser excluido de los acuerdos anteriores en 2022, y no desea permanecer en el Acuerdo con Visa y Mastercard, entonces debe excluirse por separado de este Acuerdo de Demanda Colectiva.

Si permanecen en el grupo del acuerdo, tienen derecho a objetar el acuerdo por escrito antes del 22 de noviembre de 2024. El acuerdo de liquidación y más detalles sobre cómo ser excluido u objetar están disponibles en www.ATMClassAction.com.

El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia tiene previsto celebrar una vista el 23 de enero de 2025, a las 16:00 horas, 333 Constitution Avenue N.W., Courtroom 18, Washington, D.C. 20001, para considerar si aprueba el Acuerdo con Visa y Mastercard.

El asesor principal del grupo también solicitará al Tribunal en la vista, o en una fecha posterior, honorarios de abogados de hasta el 33 % del fondo del acuerdo, más el reembolso de costos y gastos, por investigar los hechos, litigar el caso y negociar el acuerdo y pagos de indemnización por servicio de hasta $10,000 para cada uno de los representantes del grupo.

Usted o su propio abogado pueden comparecer e intervenir en la vista a sus expensas, pero no están obligados a hacerlo. La audiencia puede celebrarse electrónicamente o trasladarse a otra fecha u hora sin previo aviso, por lo que es conveniente consultar www.ATMClassAction.com para obtener información adicional. Por favor, no se ponga en contacto con el Tribunal acerca de este caso.

Para más información: 1-877-311-3724 www.ATMClassAction.com

Para recibir una notificación en español, llame o visite nuestro sitio web.

