Hagens Berman Sobol Shapiro LLP y Cohen Milstein Sellers & Toll, PLLC anuncian la certificación como grupo de demandantes de consumidores que compraron productos de pollos

CHICAGO, 3 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

AVISO LEGAL APROBADO POR EL TRIBUNAL

Si hubiese comprado pollo crudo en los Estados Unidos de Norteamérica entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2019, una demanda colectiva puede afectar sus derechos.

Para una notificación en español, llame gratis al 1-877-888-5428

o visite nuestro sitio web www.overchargedforchicken.com.

El propósito de este aviso es informarle de sus derechos relacionados con la demanda colectiva titulada In re Broiler Chicken Antitrust Litigation (End-User Consumer Action), N.D. Ill. causa n.º 1:16-cv-08637, la cual tramita en el Tribunal de distrito de los Estados Unidos de Norteamérica para el distrito norte de Illinois (el "Tribunal"). El 27 de mayo de 2022, el juez Thomas M. Durkin dictó una Orden que certificaba un grupo de compradores indirectos definidos como: "Todas las personas y entidades que compraron de manera indirecta los siguientes tipos de pollo crudo, ya sea fresco o congelado: aves enteras (con o sin menudillos), aves enteras troceadas compradas dentro de un paquete, cortes de pechuga o cortes de lomo, pero excluido el pollo que se comercializa como halal, kosher, criado en libertad, orgánico, cortado en dados, picado, molido, condimentado, aromatizado o empanado, a los demandados o coconspiradores para consumo personal en las Jurisdicciones revocadoras entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2019" (el "Grupo certificado").

Este aviso brinda a los Miembros del grupo la oportunidad de excluirse del Grupo certificado definido con anterioridad. Si se excluyese del Grupo certificado, no podrá recuperar ninguna indemnización de ningún acuerdo o sentencia futuros obtenidos por los abogados del Grupo, si se produjesen acuerdos o sentencias. Su decisión de excluirse (o no) del Grupo certificado no afectará su capacidad para participar en los acuerdos anteriores alcanzados en este litigio. Sus derechos legales pueden verse afectados independientemente de que actuase o no. Por favor lea este aviso atentamente.

Los Demandados no han admitido responsabilidad alguna y continúan negando las demandas legales alegadas en este litigio. No se han alcanzado acuerdos adicionales con los Demandados no conciliadores. Si hubiese acuerdos o sentencias futuros, recibirá una notificación adicional.

¿Quién está Incluido ?

El Grupo certificado se define como:

todas las personas y entidades que compraron de manera indirecta los siguientes tipos de pollo crudo, ya sea fresco o congelado: aves enteras (con o sin menudillos), aves enteras troceadas compradas dentro de un paquete, cortes de pechuga o cortes de lomo, pero excluido el pollo que se comercializa como halal, kosher, criado en libertad, orgánico, cortado en dados, picado, molido, condimentado, aromatizado o empanado, a los demandados o coconspiradores para consumo personal en las Jurisdicciones revocadoras desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de julio de 2019.

Las "Jurisdicciones revocadoras" son: California, distrito de Columbia, Florida, Hawái, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah y Wisconsin.

Si fuese miembro del Grupo certificado y no se excluyese, puede tener derecho a participar de cualquier conciliación adicional que pudiese surgir con otros Demandados no conciliadores.

¿De qué Trata esta Demanda ?

Esta demanda colectiva, In re Broiler Chicken Antitrust Litigation, N.D. Ill. causa n.º 1:16-cv-08637, tramita en el Tribunal de distrito de los Estados Unidos de Norteamérica para el distrito norte de Illinois. El Juez del tribunal de distrito de los EE. UU., Thomas M. Durkin, preside esta demanda colectiva. Los Demandantes consumidores que eran usuarios finales alegan que los Demandados y sus coconspiradores conspiraron para restringir el suministro y fijar, aumentar y estabilizar el precio del pollo Broiler, desde, al menos, el 1 de enero de 2012 hasta, al menos, el 31 de julio de 2019, en infracción a las leyes federales y estatales de protección al consumidor y antimonopolio.

Con anterioridad, el Tribunal dio su aprobación definitiva a los acuerdos entre los demandantes y Fieldale, George's, Mar-Jac, Peco, Pilgrim's y Tyson. La causa de los Demandantes consumidores finales sigue adelante contra todos los demás Demandados que no han llegado a un acuerdo, conocidos como los "Demandados no conciliadores".

El presente es un aviso de certificación de grupo para los Demandados no conciliadores enumerados a continuación:

"Demandados no conciliadores" se refiere a Agri Stats, Inc.; Norman W. Fries, Inc., razón social Claxton Poultry Farms; Foster Farms, LLC, y Foster Poultry Farms; Harrison Poultry, Inc.; House of Raeford Farms, Inc.; JCG Foods of Alabama, LLC, JCG Foods of Georgia, LLC, Koch Foods, Inc., y Koch Meats Co., Inc.; Mountaire Farms, Inc., Mountaire Farms, LLC, y Mountaire Farms of Delaware, Inc.; O.K. Foods, Inc., O.K. Farms, Inc., y O.K. Industries, Inc.; Perdue Farms, Inc. y Perdue Foods LLC; Sanderson Farms, Inc., Sanderson Farms, Inc. (División de Alimentos), Sanderson Farms, Inc. (División de procesamiento), and Sanderson Farms, Inc. (División de procesamiento); Wayne Farms, LLC y Simmons Foods, Inc. y Simmons Prepared Foods, Inc.

Si fuese miembro del Grupo certificado, puede recibir avisos adicionales sobre el progreso del litigio y cualquier resolución de reclamos contra los Demandados no conciliadores.

¿Cuáles son sus derechos y opciones ?

Si no deseara seguir siendo miembro del Grupo certificado y no deseara estar legalmente vinculado por los términos de cualquier posible acuerdo o sentencia o si deseara interponer su propia demanda contra los Demandados, debe excluirse mediante la presentación de una solicitud por escrito al Administrador al indicar su intención de excluirse del Grupo certificado (una "Solicitud de exclusión").

Su Solicitud de exclusión debe incluir lo siguiente: (a) su nombre y dirección; (b) una declaración de que desea ser excluido del Grupo certificado de consumidores finales en In re Pork Antitrust Litigation (End-User Consumer Action) y (c) su firma. Debe enviar por correo su Solicitud de exclusión, con sello postal no posterior al 4 de abril de 2023, a: Broiler Chicken Consumer Litigation, Attn: EXCLUSIONS, c/o A.B. Data, Ltd., P.O. Box 173001, Milwaukee, WI 53217.

Podrá consultar más detalles sobre el Grupo certificado en www.overchargedforchicken.com o al llamar a la línea gratuita 1-877-888-5428. Le solicitamos que no se comunique con el Tribunal.

FUENTE Hagens Berman Sobol Shapiro LLP and Cohen Milstein Sellers & Toll, PLLC

SOURCE Hagens Berman Sobol Shapiro LLP and Cohen Milstein Sellers & Toll, PLLC