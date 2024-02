Hagens Berman Sobol Shapiro LLP y Gustafson Gluek PLLC anuncian la notificación de una demanda colectiva en caso de haber comprado cualquier producto de carne de cerdo en los Estados Unidos desde el 28 de junio de 2014 hasta el 30 de junio de 2018

NUEVA YORK, 7 de febrero de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

TRIBUNAL APRUEBA NOTIFICACIÓN LEGAL

Si usted compró cualquier producto de cerdo en los Estados Unidos desde el 28 de junio de 2014 hasta el 30 de junio de 2018, hay una demanda colectiva que puede afectar sus derechos.

Para una notificación en español, llame gratis al 1-877-777-9594

o visite nuestro sitio web www.overchargedforpork.com.

El objetivo de este aviso es informarle cuáles son sus derechos en relación con la demanda colectiva "In re Pork Antitrust Litigation" (Indirect Purchaser Actions), causa número 0:18-cv-01776, pendiente en el tribunal de primera instancia de los Estados Unidos para el distrito de Minnesota (el "tribunal"). El 29 de marzo de 2023, el juez John R. Tunheim emitió un dictamen que certificó a un grupo de compradores indirectos, los cuales se definen generalmente como: "Todas las personas y entidades que compraron indirectamente tocino de cerdo crudo o uno o más de los siguientes tipos de carne de cerdo cruda, ya sea fresca o congelada: panzas, lomos, costillas o bifes de cerdo de los demandados o demás afectados para consumo personal en las jurisdicciones revocadoras desde el 28 de junio de 2014 hasta el 30 de junio de 2018 (el "grupo certificado").

Este aviso les ofrece a los miembros del grupo certificado la oportunidad de excluirse del grupo de demandantes certificado que se define más arriba. Si usted se excluye del grupo certificado, no podrá recibir ninguna indemnización de los futuros acuerdos o sentencias obtenidos por los abogados del grupo de demandantes, en caso de que se produzcan acuerdos o fallos. Su decisión de excluirse (o no) del grupo certificado no afectará su capacidad de participar en los acuerdos previos que se hayan alcanzado en este litigio. Sus derechos legales podrán verse afectados ya sea que decida actuar o no actuar. Rogamos que lea esta noticia con cuidado.

Los demandados no admiten ninguna responsabilidad y siguen negando las afirmaciones legales alegadas en esta demanda. No se ha llegado a ningún acuerdo con ciertos demandados. En caso de que haya una resolución o acuerdos futuros, recibirá un aviso adicional.

¿Quiénes están incluidos?

El grupo certificado se define de la siguiente manera:

Toda persona o entidad que haya comprado indirectamente cualquier tocino crudo de cero, ya sea una unidad o más de los siguientes tipos de cerdo crudo, ya sea fresco o congelado: vientres, lomos, costillas o bifes de cerdo de los demandados o demás afectados para consumo personal en las jurisdicciones derogadoras desde el 28 de junio de 2014 hasta el 30 de junio de 2018. A los fines de esta demanda en particular, la carne de cerdo no incluye cualquier producto que se comercialice como ecológico, sin antibióticos (NAE) y cualquier producto distinto del tocino que esté marinado, condimentado, aromatizado o empanado.

Las "jurisdicciones revocadoras" son: Arizona, California, Distrito de Columbia, Florida, Hawai, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Minnesota, Misuri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Utah y Virginia Occidental. El período de clase para los miembros de la clase de Kansas, Tennessee y Carolina del Sur comienza el 28 de junio de 2015.

Si usted es miembro del grupo certificado y no se excluye, puede estar apto para participar en cualquier acuerdo adicional que pueda surgir con los demandados que no han llegado a un acuerdo.

¿De qué se trata la demanda?

Esta demanda colectiva se llama "In re Pork Antitrust Litigation" (Indirect Purchaser Actions), causa número 0:18-cv-01776 (D. Minn.), y está pendiente en el tribunal de primera instancia de los Estados Unidos para el distrito de Minnesota El juez del tribunal nacional de primera instancia John R. Tunheim está a cargo de esta demanda colectiva.

Los demandantes y compradores indirectos alegan que los demandados y los cómplices conspiraron y se combinaron para fijar, aumentar, mantener y estabilizar el precio de los productos de carne de cerdo con la intención y la expectativa de aumentar los precios de los productos de carne de cerdo en los Estados Unidos, violando las leyes federales y estatales antimonopolio y de defensa del consumidor.

Los demandados y conspiradores conjuntos nombrados en la cuarta demanda colectiva consolidada y modificada de los demandantes consumidores y compradores indirectos son productores de alimentos de cerdo en Estados Unidos, así como Agri Stats, Inc. En esta notificación, "demandados" hace referencia a: Clemens Food Group, LLC, The Clemens Family Corporation, y Hatfield Quality Meats, Inc. (los "demandados Clemens"), Hormel Foods Corporation, JBS USA Food Company y JBS USA Food Company Holdings (los "demandados JBS"), Seaboard Foods LLC, Smithfield Foods, Inc. (los "demandados Smithfield"), Triumph Foods, LLC, Tyson Foods, Inc., Tyson Prepared Foods, Inc., Tyson Fresh Meats, Inc. (los "demandados Tyson") y Agri Stats, Inc.

Previamente, el tribunal había dado su aprobación final a los acuerdos entre los demandantes y los demandados: JBS y Smithfield. La causa de los demandantes y compradores indirectos sigue su curso en contra de todos los demás demandados que no han llegado a un acuerdo en la causa, conocidos como los "demandados que no han llegado a un acuerdo". Si usted es miembro del grupo certificado es posible que reciba notificaciones adicionales sobre el progreso del litigio y la resolución de las demandas presentadas en contra de los demandados que no han llegado a un acuerdo.

¿Con qué derechos cuenta y qué opciones tiene?

Si no desea seguir siendo miembro del grupo certificado y no desea estar legalmente vinculado a los términos de los posibles acuerdos o sentencias, o si desea interponer su propia demanda contra los demandados, debe excluirse presentando una solicitud por escrito que esté dirigida al administrador del acuerdo en la que declara su intención de excluirse del grupo de demandantes certificado (una "solicitud de exclusión").

La solicitud de exclusión debe contener la siguiente información: (a) nombre y domicilio, (b) una declaración que afirme que usted desea estar excluido de la demanda de clase de consumidores finales certificados respecto de In re Pork Antitrust Litigation (Indirect Purchaser Actions), causa número 0:18-cv-01776, (c) su firma. Debe enviar por correo la solicitud de exclusión, con fecha 2 de abril de 2024 para: Pork Consumer Litigation, Atn: EXCLUSIONS, a/c A.B. Data, Ltd., oficina postal caja número 173001, Milwaukee, WI 53217.

Esta notificación es apenas un resumen. Puede encontrar más detalles sobre el grupo certificado en www.overchargedforpork.com o llamando gratis al siguiente número: 1-877-777-9594. Rogamos no se ponga en contacto con el tribunal.

