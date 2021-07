Hagens Berman Sobol Shapiro LLP y Gustafson Gluek PLLC Anuncian un Acuerdo de $20 Millones para Consumidores Que Compraron Productos Porcinos

NUEVA YORK, 22 de Julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

AVISO LEGAL APROBADO POR EL TRIBUNAL

Si usted compró algún producto Porcino en los Estados Unidos desde el 1 de enero de 2009 hasta el 2 de abril de 2021, sus derechos pueden verse afectados por un acuerdo en una demanda colectiva.

Para una notificación en español, llame gratis al 1-877-777-9594

o visite nuestro sitio web www.overchargedforpork.com .

Se ha llegado a un acuerdo en una demanda colectiva antimonopolio interpuesta en nombre de los Demandantes Compradores Indirectos, con los Demandados JBS USA Food Company, JBS USA Food Company Holdings, Swift Pork Company y entidades relacionadas o afiliadas ("JBS" o "Demandado Conciliador"). El aviso ordenado por el Tribunal podría afectar sus derechos. Sírvase leer y seguir estas instrucciones con mucho cuidado.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Minnesota autorizó este aviso. Antes de efectuar algún pago de dinero, el Tribunal llevará a cabo una audiencia para decidir si aprueba el Acuerdo.

¿Quién está Incluido ?

A los fines del acuerdo, los miembros del Grupo del Acuerdo de la demanda colectiva se definen como todas las personas y entidades que de forma indirecta les compraron Cerdo a cualquiera de los Demandados o cualquier co-conspirador, o sus respectivas subsidiarias o filiales, para uso personal en los Estados Unidos desde el 1 de enero de 2009 hasta el 2 de abril de 2021. Específicamente quedan excluidos del Grupo del Acuerdo de la demanda colectiva los Demandados; los funcionarios, directores o empleados de cualquiera de los Demandados; toda entidad en la que cualquiera de los Demandados tenga una participación mayoritaria; y toda filial, representante legal, heredero o cesionario de cualquiera de los Demandados. También se excluyen de este Grupo del Acuerdo de la demanda colectiva las entidades gubernamentales federales, estatales o locales, los funcionarios judiciales que presidan esta demanda y sus familiares directos, el personal judicial y los miembros del jurado asignados a esta demanda. Además de JBS, los Demandados en esta acción judicial a los fines de este aviso incluyen a Clemens Food Group, LLC, The Clemens Family Corporation, Hormel Foods Corporation, Seaboard Foods LLC, Smithfield Foods, Inc., Triumph Foods, LLC, Tyson Foods, Inc., Tyson Prepared Foods, Inc., Tyson Fresh Meats, Inc. y Agri Stats, Inc.

Si no está seguro de estar incluido, puede obtener más información con un aviso detallado, en www.overchargedforpork.com o llamando a la línea gratuita 1-877-777-9594.

¿De qué Trata esta Demanda ?

Los Demandantes Compradores Indirectos alegan que los Demandados y sus co-conspiradores conspiraron y se combinaron para fijar, aumentar, mantener y estabilizar el precio del Cerdo, a partir del 1 de enero de 2009, con el propósito y resultado esperado de aumentar los precios del Cerdo en los Estados Unidos, en violación de las leyes federales y estatales antimonopolio y de defensa del consumidor. JBS niega haber hecho algo malo. El Tribunal no decidió qué lado tenía razón, pero ambos convinieron llegar a un Acuerdo de Conciliación para resolver el caso y obtener beneficios para el Grupo del Acuerdo de la demanda colectiva. La causa todavía se está procesando en nombre de los Demandantes Compradores Indirectos contra otros Demandados que podrían estar sujetos a acuerdos, sentencias u órdenes de certificación colectiva independientes.

¿Qué Dispone el Acuerdo ?

En virtud de los términos del Acuerdo de Conciliación, JBS pagará $20,000,000 para resolver los reclamos del Grupo del Acuerdo de la demanda colectiva entablados en su contra en este litigio contra JBS. Además del beneficio monetario, JBS también ha acordado brindar colaboración específica en el procesamiento ininterrumpido de los Demandantes Compradores Indirectos del litigio. No se distribuirá dinero todavía. Los Abogados Principales Conjuntos seguirán llevando adelante la acción judicial contra los otros Demandados. Los Abogados Principales Conjuntos podrán solicitar que el Tribunal otorgue honorarios de abogados y permita el reintegro de algunas costas y gastos de litigio. Si esa solicitud se realiza en este momento, se presentará al menos catorce días antes de la fecha límite para objetar y se publicará en el sitio web www.overchargedforpork.com en ese momento. Los Abogados Principales Conjuntos consideran que el importe total en concepto de honorarios profesionales solicitado no superará el 33.3 % del Fondo del Acuerdo o $6,666,666.66, y el importe total de gastos solicitado no superará la cifra de $350,000. Todos los Fondos del Acuerdo restantes después del pago de los honorarios de abogados, costas y gastos ordenados por el Tribunal, serán distribuidos al finalizar la acción judicial o conforme lo ordene el Tribunal.

¿Cuáles son sus Derechos y Opciones ?

No tiene que hacer nada para seguir siendo miembro del Grupo del Acuerdo de la demanda colectiva y quedar obligado por el Acuerdo de Conciliación. Como Miembro del Grupo del Acuerdo de la demanda colectiva, podrá participar (o excluirse) de todo futuro acuerdo o sentencia que los Demandantes Compradores Indirectos obtengan contra otros Demandados en la causa. Si no desea obligarse legalmente por el Acuerdo de Conciliación, debe excluirse antes del 20 de octubre de 2021, de lo contario, no podrá entablar un juicio ni seguir demandando a JBS por los Reclamos Liberados (según se definen en el Acuerdo de Conciliación). Si usted se excluye, no puede recibir dinero del Acuerdo. Si no se excluye del Grupo del Acuerdo de la demanda colectiva, igualmente podrá objetar el Acuerdo de Conciliación antes del 20 de octubre de 2021. El aviso detallado explica cómo excluirse o cómo objetar. También podrá encontrar los detalles en la página de Preguntas Frecuentes del sitio web del Acuerdo. El Tribunal realizará una audiencia en esta causa (In re Pork Antitrust Litigation (Indirect Purchaser Actions), Case No. 0:18-cv-01776 [D. Minn.]) el 29 de noviembre de 2021, para considerar si aprueba o no el Acuerdo de Conciliación. Usted puede pedir la palabra en la audiencia, pero no está obligado a hacerlo.

Para ser elegible a fin de recibir un pago del Acuerdo, debe presentar un Formulario de Reclamo válido. Puede presentar el Formulario de Reclamo en línea o por correo electrónico. Ambas opciones se encuentran disponibles en el sitio web www.overchargedforpork.com .

La fecha y hora de la audiencia y los plazos límite están sujetos a cambio. Las actualizaciones serán informadas en el sitio web www.overchargedforpork.com.

Este aviso es solo un resumen. Podrá consultar más detalles sobre el Acuerdo en www.overchargedforpork.com o llamando a la línea gratuita 1-877-777-9594. Le solicitamos que no se comunique con el Tribunal.

FUENTE Hagens Berman Sobol Shapiro LLP and Gustafson Gluek PLLC

