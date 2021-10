HAI ROBOTICS dévoile 3 nouveaux produits lors du CeMAT Asia 2021, explorant de nouvelles possibilités pour l'automatisation des entrepôts

Durant le CeMAT Asia, le plus grand salon intralogistique de la région, l'entreprise a présenté toute la famille de produits des robots HAIPICK ACR, dont 2 nouveaux membres : le chariot élévateur ACR HAIPICK A3 à fourche, le système ACR A42-FW à largeur flexible et un nouveau modèle du système ACR A42T télescopique qui établit un record de 10 mètres de hauteur de stockage dans l'industrie.

Le robot HAIPICK A3, qui adopte une conception d'enlèvement par chariot élévateur à fourche, est conçu pour des scénarios de stockage étendus dans lesquels les marchandises ne sont pas nécessairement placées dans une boîte. Cette conception, qui constitue une différence majeure par rapport aux générations précédentes de robots HAIPICK utilisant le serrage de cueillette, a permis d'atteindre de plus grandes possibilités de stockage et une meilleure utilisation de l'espace du rack. Les marchandises qui ne nécessitent pas de conteneur, comme les pneus, les plateaux et les planches qui peuvent être soulevés par une fourche depuis le bas, seraient facilement manipulées avec une efficacité de levage supérieure. Le robot A3 est doté de la technologie de navigation SLAM, ce qui permet de multiplier les opérations homme-machine sur le terrain. Il est également adapté aux environnements soumis à un contrôle strict de la poussière, de l'électricité statique et de la pollution.

Le deuxième nouveau produit, le robot HAIPICK A42-FW, vise une plus grande densité de stockage. Avec une fourche qui peut s'ajuster de manière flexible en fonction de la taille des marchandises, ce robot permet de lever et de manipuler des bacs ou des cartons de différentes tailles.

On n'insiste jamais assez sur l'utilisation de l'espace dans les entrepôts, et le robot A42-FW est un champion absolu à cet égard. D'une part, avec son châssis de 900 mm de large, plus étroit que les allées standard de 1 000 mm de large, la densité de stockage peut être augmentée de 5 %. D'autre part, sa hauteur de levage de 190 mm au plus bas permet d'augmenter la densité de stockage de 6 % supplémentaires. De plus, le robot est capable d'ajuster dynamiquement les emplacements de stockage en fonction de la taille qu'il perçoit à l'aide de la fourche et, de cette façon, les emplacements de stockage peuvent être augmentés de 20 %.

Avec les nouveaux robots HAIPICK, HAI ROBOTICS a également lancé une nouvelle version de HAIQ, le cerveau intelligent qui commande le fonctionnement du système HAIPICK ACR. HAIQ Nova permet une interaction transparente avec toutes sortes d'équipements tels que le robot Kiva, le robot SLAM, les bandes transporteuses, etc. Le dernier HAIQ Nova peut garantir un fonctionnement fluide et optimisé de l'entrepôt.

« Depuis que nous avons lancé le premier système ACR au monde en 2015, nous avons constamment mis à jour notre produit ainsi que nos solutions, en nous concentrant sur une hauteur de levage élevée, des bras de cueillette flexibles, un corps de robot élancé et un meilleur système logiciel (HAIQ). Cela répond aux demandes de densité de stockage plus haute, de cueillette mixte de bacs et de cartons, et pour un plus grand nombre d'emplacements de stockage dans le contexte de la montée en flèche de la pression de traitement des commandes du commerce électronique » déclare Richie Chen, le fondateur et PDG de HAI ROBOTICS.

Avec plus de 300 projets en cours dans le monde, HAI ROBOTICS a constamment appris des déploiements réussis et souhaite mettre à jour sa technologie ACR pour une meilleure expérience utilisateur. La naissance des trois nouveaux produits résulte d'une perception aiguë du marché et d'une réflexion sortant des sentiers battus.

À propos de HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, pionnier du système de robotique de manutention autonome (ACR), s'engage à fournir des solutions d'automatisation d'entrepôt efficaces, intelligentes, flexibles et personnalisées grâce à la technologie robotique et aux algorithmes d'IA. La société vise à créer de la valeur pour chaque usine et entrepôt logistique.

Le système HAIPICK ACR, développé indépendamment en 2015, est le premier du genre au monde. La société a un rendement annuel de 10 000 robots avec une usine de 18 000 m² à Dongguan, en Chine.

Fondée en 2016 avec son siège à Shenzhen, en Chine, HAI ROBOTICS a créé cinq filiales à Hong Kong SAR, au Japon, à Singapour, aux États-Unis et aux Pays-Bas, au service de clients de plus de 30 pays et régions. Elle compte aujourd'hui plus de 1 000 employés, dont plus de 50 % sont des ingénieurs. La société a acquis plus de 600 brevets internationaux pour des propriétés intellectuelles fondamentales impliquant le positionnement, le contrôle des robots et la gestion des entrepôts. Lors des derniers cycles de financement C et D en 2021, la société a levé plus de 200 millions de dollars US au total.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1670363/1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1670364/2.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1576391/logo.jpg

SOURCE HAI ROBOTICS