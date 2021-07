HAI ROBOTICS entre sur le marché australien, augmentant de 800 % l'efficacité du plus grand détaillant de livres en ligne, Booktopia

Les robots mobiles autonomes de la solution HAIPICK se distinguent de ceux des solutions standards par leur fourche télescopique pouvant atteindre 4 m de haut. Cet avantage leur permet de transporter des cartons ainsi que des bacs individuels, mais aussi d'apporter plusieurs caisses aux préparateurs ou aux convoyeurs en un seul mouvement. Grâce à cette technologie, chaque poste de prélèvement de Booktopia peut traiter plus facilement plusieurs commandes de clients, ce qui améliore considérablement les taux d'exécution et d'expédition des commandes de ce détaillant de premier rang.

« Le déploiement de cette solution robotisée novatrice nous a permis de doubler notre capacité et d'améliorer considérablement nos taux de prélèvement et de rangement. Ces résultats nous donnent la confiance dont nous avons besoin pour continuer à servir nos clients », a déclaré Tony Nash, PDG de Booktopia.

« Les détaillants en ligne ont subi une pression énorme en raison de la COVID-19 et les volumes ont atteint des sommets records dans l'ensemble du secteur de la vente au détail. Nous sommes ravis de travailler avec Booktopia sur le tout premier déploiement de cette solution d'automatisation innovante en Australie. Cet investissement fera en sorte que l'entreprise reste bien placée pour répondre à la demande croissante et pour continuer à fournir aux habitants leurs livres préférés », a affirmé Malcolm Druce, associé directeur à BPS Global.

Alors que la hausse des coûts de location d'entrepôts commence à être un problème majeur d'un bout à l'autre de l'Australie, la solution HAIPICK permet aux entreprises d'augmenter plus rapidement et facilement leurs capacités et leurs espaces d'entreposage. « Grâce à notre partenariat avec BPS Global, le client final peut non seulement profiter de services de conseil, d'installation et d'assistance localement, mais aussi avoir accès à la toute dernière technologie d'automatisation robotisée », a ajouté Michael Rolfing, directeur des ventes de HAI Robotics en Australie.

HAI Robotics s'est développé rapidement à l'extérieur de la Chine, établissant des bureaux à Tokyo, au Japon, et à Fremont, aux États-Unis. En parallèle, l'entreprise s'est associée avec des partenaires locaux pour fournir un service complet et rendre plus rapide et plus facile le déploiement de ses solutions d'automatisation. Conforme aux normes européennes, la série HAIPICK ACR a obtenu le marquage CE, ce qui témoigne de la qualité et de la sûreté de ses produits. Avec plus de 200 projets en cours mondialement dans différentes industries, l'entreprise a réussi à étendre ses activités et ses services sur les cinq continents.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : [email protected].

À propos de Booktopia

Fondée en 2004, Booktopia est la plus grande librairie en ligne d'Australie. Générant désormais un chiffre d'affaires de plus de 165 millions de dollars par an, Booktopia a été inscrite huit fois au palmarès Fast 100 de l'AFR/BRW, la seule entreprise à avoir réalisé cet exploit entre 2009 et 2017.

À propos de BPS Global

Fondé en 1992 et basé à Hong Kong, BPS Global Group est un fournisseur de premier rang d'infrastructures de construction et de logistique. BPS Global Australia fournit des services de bout en bout, de la conception de solutions commerciales professionnelles aux services de conseil et de conseil en automatisation logistique, en passant par des services de premier ordre d'exécution et de maintenance de projets.

À propos de HAI ROBOTICS

Fondé en 2016, HAI ROBOTICS est un pionnier dans les systèmes robotiques autonomes de manutention des caisses (ACR). L'entreprise est engagée à fournir des solutions d'automatisation d'entrepôt efficaces, intelligentes, flexibles et personnalisées grâce à une technologie robotique avancée et à des algorithmes d'intelligence artificielle. Son offre crée de la valeur pour chaque entrepôt d'usine et de logistique. HAI ROBOTICS a appliqué ses solutions dans des domaines comme les services logistiques de tierce partie, l'habillement, le commerce électronique, l'électronique, l'énergie, la fabrication, les produits pharmaceutiques ainsi que diverses autres industries.

Contact pour les médias :

Betty Rao

Tél. : +86 18202069031

E-mail : [email protected]

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1576354/Booktopia_s_Distribution_Center_Lidcombe_NSW.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1576355/HAIPICK_ACR_Robots.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1576391/logo.jpg

SOURCE HAI ROBOTICS