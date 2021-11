HAI ROBOTICS et Invar s'associent pour accroître leur présence mondiale

HAI ROBOTICS et Invar vont travailler ensemble pour s'assurer que les robots ACR de HAI ROBOTICS soient connectés de manière transparente avec la solution WMS développée en interne par Invar pour proposer aux clients une solution intralogistique plus efficace et plus rentable. Les solutions conjointes permettront de répondre à la demande croissante d'exécution des commandes dans la région où les entrepôts sont confrontés à une pression croissante pour améliorer leur capacité de stockage et d'exécution avec le boom des achats en ligne.

HAI ROBOTICS a lancé le premier système ACR HAIPICK en 2015 et, depuis ce moment, a connu un succès commercial considérable avec plus de 300 projets en cours dans le monde entier en raison de son haut niveau de flexibilité. Les robots HAIPICK ACR peuvent prélever et placer des bacs ou des cartons sur des étagères de stockage jusqu'à 10 mètres de haut et transporter jusqu'à 8 charges pour alimenter en continu des postes de prélèvement de marchandises vers des personnes. Un des nouveaux lancements de la société au CeMAT Asia 2021, le chariot à fourche HAIPICK A3 ACR permet des scénarios de stockage plus larges dans lesquels les marchandises ne sont pas nécessairement placées à l'intérieur d'une boîte, comme les pneus et les plateaux. Le robot peut apporter de plus grandes possibilités de stockage et une meilleure utilisation des racks.

Kane Luo, vice-président des ventes de HAI ROBOTICS, a déclaré : « Ce partenariat permettra d'offrir aux exploitants d'entrepôts une solution unique et innovante qui permet d'atteindre des volumes d'exécution plus élevés, à des coûts d'exploitation plus faibles et avec une meilleure efficacité de distribution. »

Invar dispose d'un vaste réseau de clients mondiaux et a été largement reconnu pour ses capacités d'intégration de système de gestion d'entrepôt et d'automatisation.

Craig Whitehouse, directeur général d'Invar Integration, a déclaré : « Nous vivons une époque passionnante, la robotique a transformé l'automatisation de l'entrepôt. Leur flexibilité, leur évolutivité et leur faible coût de revient offrent d'énormes avantages par rapport aux solutions fixes. HAI ROBOTICS dispose d'une fantastique gamme de système de manutention autonome des caisses (ACR), bien adaptés aux exigences variées des applications d'exécution, et nous sommes donc ravis d'inclure les ces systèmes avancés (ACR) de HAI ROBOTICS dans notre gamme de solutions en pleine expansion. »

Le système HAIPICK connaît une présence mondiale en pleine expansion dans le secteur de la logistique d'entreposage, et a été mis en œuvre dans les secteurs du commerce électronique, des 3PL, de l'habillement, de l'électronique, de l'énergie, de la fabrication, de la médecine et d'autres industries, avec plus de 300 projets en cours dans le monde. Parmi les clients étrangers notoires figurent DHL Supply Chain, Phillips, Booktopia, GE et HP.

À propos de HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, pionnier du système de manutention autonome des caisses (ACR), s'engage à fournir des solutions d'automatisation des entrepôts efficaces, intelligentes, flexibles et personnalisées grâce à la technologie robotique et aux algorithmes d'IA. La société vise à créer de la valeur pour chaque usine et entrepôt logistique.

Fondée en 2016 avec son siège à Shenzhen, en Chine, HAI ROBOTICS a créé cinq filiales à Hong Kong SAR, au Japon, à Singapour, aux États-Unis et aux Pays-Bas, au service de clients de plus de 30 pays et régions. Elle compte aujourd'hui plus de 1 000 employés, dont plus de 50 % sont des ingénieurs. La société a acquis plus de 600 brevets internationaux pour des propriétés intellectuelles fondamentales impliquant le positionnement, le contrôle des robots et la gestion des entrepôts.

À propos du Groupe Invar

Le Groupe Invar, dont le siège social est situé à Cranfield, au Royaume-Uni, se concentre sur la fourniture de solutions d'automatisation d'entrepôt complètes et clés en main, en utilisant des technologies avancées telles que la robotique industrielle, les solutions AMR pour le transport de marchandises vers les personnes, la technologie pick-to-light, les systèmes de tri, ainsi que l'automatisation d'entrepôt conventionnelle. Le Groupe comprend : Invar Systems, un développeur de systèmes de contrôle et de gestion d'entrepôt ; Invar Integration (Greenstone Systems), un leader dans la conception de solutions, l'intégration de matériel et la gestion de projet; et Invar Controls, des spécialistes de la conception, la mise en œuvre et la maintenance des logiciels et du matériel PLC.

