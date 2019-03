Haier apresenta a primeira lavanderia inteligente do mundo na AWE 2019

A Haier é pioneira na "Internet das Roupas" ("Internet of Clothing" – IoC), uma solução de lavanderia em rede que conecta a lavadora inteligente, o móvel da lavanderia e a máquina de dobrar roupas. Primeiro, a lavadora completa um ciclo de lavagem, após analisar o material da roupa, a qualidade da água e o tipo de sabão. Em seguida, a máquina de dobrar roupas inteligente, instalada no móvel inteligente, detecta se as roupas estão completamente secas. Então, ela envia um lembrete ao usuário por meio do app U+ da Haier para que ative a função de dobrar roupas automaticamente. O eletrodoméstico analisará o tipo de roupa e as dobrará de maneira adequada. O andamento do trabalho pode ser verificado no app a qualquer momento.