- Haier Biomedical publica su Informe de Sostenibilidad 2025: Comprometidos con la creación de una plataforma para la tecnología, la industria y la responsabilidad social

QINGDAO, China, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (688139.SH), líder mundial en ciencias de la vida y soluciones médicas, ha publicado su Informe de Sostenibilidad 2025, que ofrece una visión general completa del progreso cuantificable de la compañía en materia ambiental, social y de gobernanza, con el compromiso de lograr una atención médica y unas ciencias de la vida más seguras, sostenibles, inclusivas y accesibles en todo el mundo.

Dentro de su marco de sostenibilidad LIFE (Liderazgo, Integridad, Futuro y Ecosistema), Haier Biomedical apoya e implementa activamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Mediante la continua innovación tecnológica y estrategias integradas localmente en los mercados globales, la compañía impulsa iniciativas de salud pública en todo el mundo, centrándose en el fortalecimiento de las redes de servicios locales, el avance de la investigación científica de vanguardia y el fomento del desarrollo sostenible en las cadenas industriales con soluciones innovadoras bajas en carbono.

"En 2025, logramos tres avances estratégicos: de productos a escenarios, de China al mundo y de una sola industria a un ecosistema de plataforma. Guiados por nuestra filosofía de "Ciencia de la Vida Inteligente", Haier Biomedical continúa profundizando en la innovación verde y baja en carbono, así como en la accesibilidad global a la salud, bajo nuestro marco central 'LIFE'", afirmó Tan Lixia, presidenta de Haier Biomedical.

Haier Biomedical mantiene su compromiso de hacer de la I+D y la innovación una prioridad estratégica. Ha establecido una clara estructura de gestión de I+D de tres niveles que equilibra la asignación de recursos, impulsa los avances tecnológicos y acelera el desarrollo de nuevos productos. Guiada por los dos pilares del avance tecnológico central y un profundo conocimiento del usuario, la empresa garantiza la alineación estratégica mediante mecanismos como las revisiones de hitos por parte del comité de gestión, los informes de progreso mensuales y las reuniones operativas semanales. Este enfoque ha dado excelentes resultados:

El personal de I+D representa el 28,56% de la plantilla, con una inversión total en I+D que alcanza los 323 millones de yuanes (47,25 millones de dólares estadounidenses);

Las patentes de nuevas invenciones crecieron un 50% interanual, y las patentes no relacionadas con el almacenamiento representan ahora el 73% de la cartera;

Posee 428 derechos de autor de software y ha acumulado 51 premios provinciales o de nivel superior en ciencia y tecnología, además de participar en el establecimiento de 75 estándares nacionales, sectoriales, grupales y técnicos;

Posee 34 tecnologías reconocidas como líderes internacionales y un historial de 0,70 patentes y 0,18 derechos de autor de software por millón de yuanes de ingresos.

Haier Biomedical está integrando la IA en la I+D de productos, lanzando soluciones "AI+" que abordan problemas clave de seguridad y eficiencia en la atención médica:

El armario de seguridad "AI+", entrenado con más de 7.000 imágenes anotadas de viales de medicamentos, alcanza una precisión de reconocimiento del 99 %, abarcando 101 tipos comunes de viales y reduciendo significativamente los errores de medicación.

El robot dispensador de fármacos citotóxicos con visión 3D-AI está desarrollado para la preparación totalmente automatizada de quimioterapia, protegiendo al personal sanitario de la exposición a sustancias peligrosas.

Su estación de trabajo de cultivo celular totalmente automatizada permite el procesamiento celular en circuito cerrado, desde la descongelación hasta la recolección, mejorando la estandarización y la trazabilidad a la vez que reduce los costes laborales.

Estas innovaciones le valieron a Haier Biomedical el segundo premio en el Premio al Progreso Científico y Tecnológico de Qingdao 2025 y el primer premio en el Premio Provincial al Progreso Científico y Tecnológico de Shandong.

Además, Haier Biomedical ha implementado un proceso digitalizado de gestión de calidad que abarca todo el ciclo, desde la recepción de la materia prima hasta el envío del producto, integrando capacidades digitales en cada aspecto de la producción y el control de calidad para lograr una gestión de calidad más inteligente y eficiente.

Ha fortalecido la gestión inteligente y la prevención de riesgos mediante la digitalización de la cadena de suministro, la calidad y la fabricación. Su sistema de adquisiciones de doble plataforma integra datos de proveedores y comentarios de usuarios para la optimización de la calidad en tiempo real. La digitalización de la fabricación permite la monitorización completa de parámetros, el reconocimiento facial para procesos clave y el análisis SPC en tiempo real. La plataforma digital de calidad hace que la calidad sea visible, controlable y evaluable, reduciendo riesgos y garantizando la fiabilidad del producto.

La fábrica inteligente IoT de Haier Biomedical adopta la automatización, la digitalización y la conectividad inteligente para controlar con precisión la producción y monitorizar la calidad de forma dinámica, reduciendo eficazmente los riesgos de calidad durante el proceso. La empresa también está construyendo fábricas médicas inteligentes que integran equipos, datos y controles para establecer un modelo de gestión de la producción de ciclo de vida completo.

Impulsada por su visión de "Mejorar la Vida", Haier Biomedical se dedica a mejorar el bienestar de los pacientes a nivel mundial, facilitando el acceso a productos de calidad a un mayor número de usuarios. La empresa colabora estrechamente con organizaciones internacionales de bienestar social, apoyando a las comunidades mediante donaciones en efectivo y de productos, que ascendieron a 1,406 millones de yuanes (205.697,8 dólares estadounidenses) durante el período del informe.

Aprovechando su tecnología y experiencia, Haier Biomedical trabaja con gobiernos, ONG y universidades para promover la equidad en salud a nivel mundial y facilitar el acceso a servicios médicos de calidad. Como socio antiguo de GAVI, la empresa apoya la inmunización global a través de sus productos. Desde su creación en el año 2000, GAVI ha atendido a 1.200 millones de niños en todo el mundo, mejorando significativamente la salud infantil.

Haier Biomedical ha avanzado de forma constante en sus inversiones ambientales a largo plazo, ampliando su cartera de productos ecológicos en áreas como el ahorro energético, los materiales respetuosos con el medio ambiente, la planificación integral del ciclo de vida y el embalaje sostenible. La empresa ha reducido significativamente el consumo energético de sus productos mediante innovaciones como la tecnología Eco Drive y el almacenamiento en frío con accionamiento directo solar y cero emisiones de carbono.

Durante el periodo del informe, Haier Biomedical obtuvo 122 certificados de ahorro energético que abarcan 75 modelos de productos y añadió dos nuevos modelos con certificación ENERGY STAR, alcanzando un total de 34. La empresa también se ha asociado con instituciones como Eurofins, la Universidad de Sheffield y la Universidad de Liverpool, proporcionando equipos de bajas emisiones de carbono para apoyar la investigación y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental.

Además, Haier Biomedical está comprometida con un entorno laboral diverso, equitativo e inclusivo y con el desarrollo continuo del talento, con trayectorias profesionales duales ampliadas para profesionales técnicos y de gestión. A finales de marzo de 2026, tras la aprobación del consejo de administración y de los accionistas, la empresa estableció un fondo de incentivos de compensación para respaldar los incentivos de capital y los planes de propiedad de acciones para empleados como parte de sus programas de incentivos a medio y largo plazo.

De cara al futuro, Haier Biomedical continuará su transformación digital, global y basada en plataformas para construir una plataforma de productividad inteligente y herramientas integradas para las ciencias de la vida, líder en el mundo.

Si desea más información visite: https://www.haiermedical.com/.