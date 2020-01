Haier define o future das casas inteligentes na CES 2020

A casa inteligente é um tema de destaque durante o evento, com uma variedade de marcas globais que mostram seus mais recentes aparelhos e produtos. Entre a série de novos produtos, a Haier se destaca com sua abordagem única para a vida doméstica inteligente e seu ecossistema inovador.

"A Haier sempre se esforçou para ser a líder da indústria e ultrapassar os limites do que é possível. Nosso ecossistema reúne eletrodomésticos inteligentes de última geração do nosso extenso portfólio de marcas, permitindo que mais famílias desfrutem de uma vida boa com ajuda da tecnologia IoT", disse Huang Cheng, diretor de criação da Haier Smart Home.

A moda da casa inteligente explodiu nos últimos anos, e foram desenvolvidos produtos domésticos inteligentes para quase todos os ambientes de uma casa. A Haier aproveita a oportunidade para mostrar uma realidade doméstica nova e inteligente para consumidores do mundo inteiro. Ao invés de somente desenvolver produtos, o ecossistema da Haier permite que seus clientes adaptem livremente sua experiência doméstica inteligente pessoal.

No estande da Haier, um vídeo holográfico transportou os visitantes para uma visão do futuro em que a IoT conecta todos os dispositivos da casa. Enquanto isso, o espaço Smarter Life da Haier destacou a funcionalidade extensa e as possibilidades de design do ecossistema Haier. Usando o sistema, a Haier demonstrou como cada ambiente pode ser personalizado de acordo com os requisitos e o orçamento de cada cliente, de um armário inteligente a uma sala de estar ou cozinha inteligente.

Em um cenário, proprietários de imóveis que procuram melhorar a segurança poderiam instalar uma câmera de segurança, fechadura e sensor inteligentes por apenas algumas centenas de dólares. Enquanto isso, aqueles que procuram uma experiência inteligente completa podem projetar cada quarto de sua casa usando itens do portfólio de produtos domésticos inteligentes da Haier. Por exemplo, um lar para idosos e deficientes físicos pode ser equipado com uma cozinha inteligente fácil de usar que monitora e desliga automaticamente a água e o gás, e ter um armário inteligente que armazena automaticamente cadeiras de rodas.

A visão da Haier também apoia uma vida ecológica e saudável. Na futura cozinha inteligente da Haier, os clientes poderão usar um PAD Haier para identificar a origem e data dos ingredientes, ver receitas e selecionar produtos sazonais.

Fundada em 2019, a Haier Smart Home ganhou grande popularidade em todo o mundo. Atualmente, seu ecossistema possui cerca de 20 milhões de clientes globalmente, dos quais 13,3 milhões estão na Ásia, 4,16 milhões na América, 1,4 milhões na Europa e 1 milhão na Austrália. A Haier Smart Home faz parte da sexta era da estratégia de ecossistema de marcas do Haier Group anunciada durante a reunião anual no aniversário de 35 anos do grupo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1063322/Haier_Smart_Home_CES.jpg

FONTE Haier Smart Home

