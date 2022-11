HAIER EUROPE ACCROÎT DAVANTAGE SA CAPACITÉ DE PRODUCTION AVEC UNE NOUVELLE USINE DE LAVE-VAISSELLES EN TURQUIE

Grâce à un investissement de 40 millions d'euros, cette étape importante fait de la Turquie le plus grand centre de production et d'exportation de la société en Europe pour servir les marchés européens et mondiaux

ESKIŞEHIR, Turquie, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Haier Europe, filiale de Haier Smart Home, numéro un mondial du gros électroménager pendant six années consécutives1, étend son empreinte manufacturière en Europe avec une nouvelle usine de lave-vaisselles sur le site industriel de l'entreprise à Eskişehir, en Turquie.

Bénéficiant d'un investissement de plus de 40 millions d'euros, la nouvelle usine aura une capacité totale de 1 million d'unités par an. Ce nouveau site de production renforce la présence de Haier en Europe, où la société se distingue par son leadership en matière de produits dans plusieurs catégories et vise à devenir l'un des trois premiers fabricants d'appareils électroménagers de la région.

Cette nouvelle usine, équipée de panneaux solaires, présente une meilleure capacité de production et un haut niveau d'automatisation : robots d'exploitation et processus de production avancés grâce à des systèmes de mesure 100 % automatiques, à la détection des fuites et à la traçabilité complète des composants critiques.

Haier Europe continue d'asseoir sa position de leader dans le secteur du lavage, à la fois dans les modèles autoportants et encastrables, pour les trois marques paneuropéennes : Candy, Hoover et Haier. Tous ses produits seront dotés d'une connectivité avancée grâce à l'application hOn, l'écosystème vivant des appareils intelligents capable de relier tous les produits des marques de Haier Europe.

« Haier Europe continue de surpasser le marché en termes de produits et de leadership des marques. C'est également la société qui connaît la croissance la plus rapide en Europe, a déclaré Yannick Fierling, directeur général de Haier Europe. L'expansion de notre parc industriel en Turquie marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de la société, et ces investissements s'inscrivent pleinement dans notre philosophie de la proximité des consommateurs, puisqu'ils visent à procurer aux utilisateurs des expériences riches et significatives. »

Cette nouvelle usine de lave-vaisselles est située au sein du Nouveau Campus de Production Green Field de Haier en Turquie, dans lequel la société a énormément investi au cours des deux dernières années, récemment avec l'ouverture d'une plateforme pour tous les sèche-linges de taille standard en 2021. L'extension des plateformes de lavage joue un rôle essentiel dans la stratégie de mise sur le marché et de centrage sur le client, car la société continuera à investir dans de nouvelles innovations énergétiques de premier ordre et à proposer des technologies brevetées par Haier Europe.

1 Source : Euromonitor International 2021

