Haier Thailand vê vendas subirem 29%, entre janeiro e abril, devido à estratégia de diferenciação de produtos

Zhang Zhenghui, presidente de vendas da Haier Thailand, atribuiu o sucesso da Haier na Tailândia a seu marketing localizado, comunicação ativa com usuários e estratégia de diferenciação de produtos.

Ele disse que o ar condicionado auto-purificante é um modelo para Haier criar produtos diferenciados, com base em condições locais. Em 2018, o volume de vendas do produto somou 30.000 unidades, e espera-se que a empresa venda 100.000 delas este ano.

No momento, a capacidade anual de produção da Haier de produtos de linha branca na Tailândia é de 1,5 milhão de unidades, com 40% dos produtos vendidos localmente – enquanto os 60% restantes são exportados para a Europa, Macau, América do Sul e o Oriente Médio.

A Haier está no mercado tailandês desde 2002 e, em 2207, assumiu uma planta da Sanyo Electric, tornando-a a maior base de bens de linha branca, integrando produção, pesquisa e desenvolvimento e vendas no sudeste da Ásia. Desde 2016 que a rapidamente Haier conquista crescimento e o desenvolvimento sustentável de seus negócios na Tailândia.

Enquanto faz rápidos progressos nos negócios, a Haier Thailand está muito atenta a ações visando o bem-estar público.

Recentemente, a Haier Thailand organizou uma maratona em Bangcoc e doou as taxas de inscrição, no valor de mais de 200.000 baht (em torno de US$ 6.200), para uma fundação voltada à cirurgia cardíaca infantil.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/895713/Haier_Thailand_marathon.jpg

FONTE Haier

