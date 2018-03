Hainan Airlines führt Direktverbindungen Shenzhen-Brüssel und Shenzhen-Madrid ein

SHENZHEN, China, 23. März 2018 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (nachfolgend „Hainan Airlines") hat am 20. März Nonstop-Flugverbindungen zwischen Shenzhen und Brüssel lanciert und daran anschließend folgt die Einführung ähnlicher Verbindungen zwischen Shenzhen und Madrid am 22. März. Nach dem Erfolg der Direktstrecken Beijing-Brüssel und Shanghai (Pudong)-Brüssel ist die Verbindung Shenzhen-Brüssel der dritte Direktflugdienst von Hainan Airlines in die belgische Hauptstadt, während die Verbindung Shenzhen-Madrid die erste internationale Direktstrecke zwischen Festlandchina und Spanien ist. Durch den Start dieser beiden Verbindungen, die das europäische Streckennetz von Hainan Airlines weiter ergänzen, können sowohl China als auch Europa von der Seidenstraßeninitiative „One Belt, One Road" der chinesischen Regierung profitieren, und die Strecken bieten für Passagiere, die zwischen China und Belgien, Spanien und anderen europäischen Ländern reisen, wesentlich mehr Komfort.