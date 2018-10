Hainan Airlines va inaugurer une ligne Shenzhen-Vienne le 20 octobre

SHENZHEN, Chine, 19 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (« Hainan Airlines ») a tenu une conférence de presse cet après-midi et a annoncé le lancement officiel du service entre Shenzhen et Vienne, la ville de la musique, à partir du 20 octobre 2018. La compagnie aérienne utilisera un Boeing 787 Dreamliner sur la nouvelle ligne avec deux vols aller-retour par semaine.

Le service sans escale est encore un autre exemple réussi de la coopération croissante entre la Chine et l'Autriche cette année. Avec le Président Autrichien Alexander Van der Bellen et un certain nombre de partenaires de la compagnie aérienne présents à titre de témoins, Hainan Airlines a signé une lettre d'intention pour une coopération avec l'aéroport international de Vienne pendant le Boao Forum pour l'Asie qui s'est tenu en avril 2018, définissant un plan de lancement d'une route aérienne sans escale entre Shenzhen et Vienne.

« Le service Shenzhen-Vienne sans escale rendra le trajet plus pratique pour les passagers de Guangzhou et Shenzhen qui voyagent pour les affaires ou le tourisme et aidera également à promouvoir la coopération économique et les échanges culturels entre la Chine et l'Autriche », a déclaré un porte-parole de Hainan Airlines. « Grâce à ce service, l'aéroport international de Vienne comptera des vols directs vers 17 villes d'Asie, venant ainsi compléter le réseau de routes aériennes internationales de Vienne et renforcer la position de l'aéroport comme une passerelle vers l'Europe centrale et orientale. »

Avec le lancement du service Shenzhen-Vienne, la compagnie aérienne va augmenter le nombre de ses liaisons internationales et régionales depuis Shenzhen à 15, avec les services sans escale vers l'Europe passant à quatre, ce qui comprend des vols vers Bruxelles, Madrid et Zurich. Ces services apporteront une plus grande commodité pour les passagers qui voyagent entre la Chine et l'Europe. Les voyageurs chinois pourront poursuivre leur route jusqu'en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud depuis Shenzhen en transitant à Bruxelles, Madrid, Zurich ou Vienne, tandis que les voyageurs européens pourront facilement rejoindre des lieux de tourisme dans le sud de la Chine, en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande en passant par Shenzhen.

Horaires du vol Shenzhen-Vienne de Hainan Airlines (les heures indiquées sont locales) :

N° de vol Appareil Horaire Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU789 B787 jeudi / samedi Shenzhen 01:30 06:50 Vienne HU790 B787 jeudi / samedi Vienne 10:45 00:50 +1 Shenzhen

Note : Les horaires spécifiques peuvent être confirmés sur le site web officiel de Hainan Airlines.