Inspirado nas obras de C.S. Lewis, o aplicativo número 1 de oração, Hallow, lançou nesta segunda-feira, dia 04 de Dezembro, seu Desafio Anual de Oração do Advento para 2023. Este desafio promete uma experiência única e impactante, guiada pelas inconfundíveis vozes de dois ícones brasileiros: Cid Moreira e Prof. Felipe Aquino, com lançamentos exclusivos de hinos natalinos por Thiago Brado e Eliana Ribeiro.

SÃO PAULO, 7 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- O principal aplicativo de oração do mundo, Hallow, anunciou nesta semana um Desafio de Oração do Advento que promete uma experiência única e impactante, explorando as palavras transformadoras de C.S. Lewis. Guiado pelas inconfundíveis vozes de dois ícones brasileiros – Cid Moreira e Prof. Felipe Aquino – e apresentando lançamentos exclusivos de hinos natalinos por Thiago Brado e Eliana Ribeiro.

Hallow lança o Desafio de Oração do Advento – Uma Jornada de Reflexão com uma dupla de vozes extraordinárias: Cid Moreira e Prof. Felipe Aquino

A série de oração diária de quatro semanas, disponível exclusivamente no Hallow, se inspirará nas obras do autor C.S. Lewis, famoso por obras como "As Crônicas de Nária", "Cristianismo Puro e Simples", "O Problema do Sofrimento" e "Cartas de um Diabo a seu Aprendiz".

O Advento 2023 representa a segunda temporada consecutiva do Hallow com um desafio de oração específico para o período do advento, com duração de 22 dias, auxiliando católicos e cristãos de todo o país a rezarem e prepararem seus corações para a vinda de Jesus Cristo no Natal.

"Sempre foi nosso sonho trazer a imaginação espiritual de C.S. Lewis para os desafios de oração. Eles impactaram minha própria jornada de fé e estamos honrados em poder rezar com eles neste Advento", disse Stephany Ibrahim Fitch, Diretora de Marketing Internacional do Hallow. "E eu não conseguia pensar em uma voz mais fenomenal para nos guiar através dessas reflexões do que a de Cid Moreira. Ele e o Prof. Felipe Aquino com sua sabedoria e reflexões fazem um belo trabalho trazendo essas reflexões do advento à vida".

Cid Moreira, a Voz Inconfundível da Fé:

O lendário Cid Moreira, aclamado narrador da "Bíblia Narrada por Cid Moreira", cujas gravações ultrapassaram incríveis 50 milhões de cópias vendidas, será um dos convidados especiais nesta jornada espiritual. Sua carreira notável como jornalista e locutor não apenas fazem dele uma referência, mas também um instrumento crucial na disseminação da mensagem bíblica. A voz marcante de Cid guiará os usuários do aplicativo a mergulhar nas profundezas das palavras de C.S. Lewis, com sua voz que ressoa há décadas nos corações dos brasileiros, além de guiar as orações das sextas-feiras, em que serão sugeridos desafios concretos para ajudar os usuários do Hallow a se prepararem bem para o Natal.

Prof. Felipe Aquino, a Sabedoria da Fé:

Em seguida, as reflexões e orações das quartas-feiras serão conduzidas pelo renomado Prof. Felipe Aquino, distinto escritor católico com dezenas de livros publicados, explorando temas fundamentais da fé. Como uma sólida referência de catequese católica, o Prof. Aquino não só é reconhecido por suas contribuições literárias, mas também por seu engajamento na defesa dos valores cristãos. Sua abordagem única e enriquecedora proporcionará uma jornada especial de reflexão e preparação neste período especial.

Uma Jornada Espiritual Inigualável:

O Desafio de Oração do Advento Hallow, inspirado nas obras de C.S. Lewis, convida os participantes a uma jornada espiritual profunda e transformadora. A parceria única entre as palavras inspiradoras de Lewis, a voz inconfundível de Cid Moreira e a sabedoria profunda do Prof. Felipe Aquino promete momentos de reflexão, oração e conexão espiritual transformadores.

Músicas Exclusivas

Os participantes do Advento 2023 também poderão rezar com músicas instrumentais exclusivas do Hallow e preparadas especificamente para este período de Natal, como o álbum de Lofi de Advento original do Hallow, os álbuns com músicas clássicas do natal em versão instrumental e até um playlist de músicas cantadas por Andrea Bocelli e família. Além disso, o lançamento musical mais especial que o Hallow preparou para o advento deste ano chama-se "Uma Grande Luz": um álbum original e exclusivo do Hallow com grandes nomes da música católica nacional, como o Thiago Brado, a Eliana Ribeiro, a Ziza Fernandes e o André Leite.

Sobre o Hallow:

Hallow, o aplicativo católico número 1 do mundo tem como missão ajudar as pessoas do mundo inteiro a rezar. Com conteúdo exclusivamente em áudio, o Hallow oferece orações e meditações guiadas, histórias bíblicas para dormir, música, reflexões e muito mais, tudo para ajudar seus usuários a encontrar paz em Deus. Desde seu lançamento, já foram realizadas mais de 345 milhões de orações através do aplicativo. Com mais de 10.000 conteúdos disponíveis, incluindo o Terço Diário, o Evangelho Diário, Homilia Semanal, orações nas vozes originais de santos do século XX, como Padre Pio e Madre Teresa, Novenas, e muito mais, o Hallow é o aplicativo de oração número 1 no Brasil. Junte-se a esta jornada espiritual em hallow.com/advento2023

Contato:

Stephen Spiewak

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294864/Hallow_Advento_2023_Aplicatio_Cato_lico_de_Orac_a_o.jpg

FONTE Hallow