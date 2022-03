Hallura gibt erfolgreiche Topline-Ergebnisse einer europäischen klinischen Studie mit den neuen BiOLinkMatrix HA-Ästhetischen Dermalfüllern bekannt

Die BiOLinkMatrix by HALLURA™ Platform, eine neue, sanfte Vernetzungsmethode, ist die nächste Generation von Hyaluronsäure (HA) Dermal Fillern, die den Patienten sichere, natürlichere und elastizitätssteigernde Lösungen bietet

YOKNEAM, Israel, 2. März 2022 /PRNewswire/ -- Hallura Ltd ., ein israelisches Unternehmen für ästhetische Medizin, das Hyaluronsäure (HA)-Dermalfüller der nächsten Generation mit seiner proprietären BiOLinkMatrix-Plattform entwickelt, gab heute die erfolgreichen Topline-Ergebnisse seiner an mehreren Standorten durchgeführten europäischen klinischen Studie bekannt. Die offene, multizentrische Studie des Unternehmens untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit von drei BiOLinkMatrix-Gelen mit unterschiedlichen HA-Konzentrationen zur Vergrößerung der Lippen, Korrektur von Nasolabialfalten und Vergrößerung der Wangen.

Bei den heutzutage verwendeten injizierbaren HA-Dermalfillern zur Faltenbehandlung und Gesichtsformung handelt es sich typischerweise um hochkonzentrierte Produkte, die mit der Chemikalie BDDE oder anderen Epoxiden vernetzt sind, um die gewünschte Wirkung zu erhalten. Die BiOLinkMatrix-Technologie der Firma Hallura Ltd. ist eine einzigartige und sanfte Vernetzungsmethode, die eine niedrigere HA-Konzentration und eine Reduzierung von Verunreinigungen ermöglicht. Die Technologie erhält die natürlichen physikalischen Eigenschaften des HA-Biopolymers und erlaubt somit die Herstellung von natürlicheren, hochelastischen, biologisch abbaubaren und sehr sicheren HA-Dermalfillern.

Bei den 132 Patienten, die an der Studie teilnehmen, wurde der primäre Wirksamkeitsendpunkt der Studie vollständig erreicht und zeigte eine Verbesserung des ästhetischen Erscheinungsbildes in allen drei Indikationen, gemessen an der Lip Volume and Thickness Scale, Wrinkle Severity Rating Scale und Mid-Face Volume Deficit Scale. Die Wirksamkeit der Behandlung hielt bei den meisten Probanden 1 bis 9 Monate nach der Behandlung an, wobei mehr als 80 % der klinischen Experten und Probanden eine Verbesserung auf der Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS) angaben. Es wurde ein sehr positives Sicherheitsprofil nachgewiesen, wobei die üblichen Reaktionen an der Injektionsstelle wie Schwellung, Rötung, Verhärtungen, Unebenheiten und Juckreiz nur in geringem Maße auftraten und meist innerhalb einer Woche abklangen.

Studienleiter Dr. Gerhard Sattler von Rosenpark Research, Darmstadt, Deutschland, der weltweit als Autorität in der ästhetischen Dermatologie gilt, kommentiert: „Ich war beeindruckt, dass eine so ursprüngliche HA-Formulierung in einer klinischen Studie in Bezug auf Wirkungsdauer, Verträglichkeit und Hautqualität der Patienten so gut abschneidet. Natürlich bedarf es noch weiterer klinischer Erfahrungen, für eine abschließende Bewertung, aber es ist sicherlich die bedeutendste Innovation, die ich bei HA-Dermalfillern seit der Einführung dieser Technologie vor mehr als 25 Jahren gesehen habe."

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Hallura, denn die ersten klinischen Ergebnisse zeigen eine hervorragende Leistung und Sicherheit in allen drei wichtigen Indikationen für die Gesichtsbehandlung. Wir glauben, dass die Daten das Potenzial von BiOLinkMatrix-Gelen zeigt, typische Nachbehandlungsreaktionen zu reduzieren und zu verkürzen, und dass sie daher die wachsende Nachfrage nach effektiven und besser verträglichen ästhetischen Behandlungen befriedigen können", fügt Dr. Stéphane Meunier, Mitbegründer und CEO von Hallura, hinzu.

„Die Vision von Hallura ist es, ästhetische Dermalfüllerprodukte herzustellen, die wie unsere eigene jugendliche Haut aussehen, sich so anfühlen und funktionieren. Wir sind fest davon überzeugt, dass Hallura mit seiner neuen Technologieplattform den HA-Markt verändern kann, indem es die Wünsche der Verbraucher nach natürlichem Volumenaufbau mit vorhersehbaren und sicheren Ergebnissen erfüllt", kommentiert Dr. Shimon Eckhouse, Mitbegründer und Vorsitzender von Hallura.

Nach erfolgreichem Abschluss der Studie bei der 12-monatigen Nachbeobachtung der Patienten beabsichtigt Hallura, die Zulassung in Schlüsselmärkten zu beantragen.

Informationen zu Hallura Ltd.

Hallura Ltd., ein Portfoliounternehmen von Alon Medtech Ventures, das sich im Besitz von Dr. Shimon Eckhouse befindet, bringt eine bahnbrechende HA-Technologie in den schnell wachsenden Markt für ästhetische Injektionsmittel ein, die eine proprietäre HA-Vernetzungstechnologie verwendet, die kein BDDE beinhaltet. Die HA-Dermal Filler von Hallura sind die Antwort auf die wachsende Nachfrage nach besseren, sichereren Fillern mit natürlichen und weichen ästhetischen Ergebnissen.

Das Unternehmen wurde im November 2017 von Dr. Stéphane Meunier, Frau Alona Gellerman, Dr. Per Hedén und Dr. Shimon Eckhouse gegründet und hat seinen Hauptsitz, die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion in Yokneam, Israel.

