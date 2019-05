Hamburgo recebe membros do Rotary do mundo todo: Convenção Internacional do Rotary 2019 no norte da Alemanha

A Convenção Internacional do Rotary é colorida, diversificada e cosmopolita. Sob o lema "Crie momentos inesquecíveis", os membros do Rotary que participarão da convenção de Hamburgo darão início a projetos, se envolverão em intercâmbios e trabalharão juntos em busca de um mundo melhor.

"Hamburgo é conhecida como a porta de entrada para o mundo; com 25.000 pessoas de 170 países que devem comparecer à convenção, o Rotary orgulhosamente levará o mundo para Hamburgo", afirmou Barry Rassin, presidente do Rotary. "Não vemos a hora de apresentar a cidade aos nossos membros de outros países e de familiarizar a comunidade com os membros locais do Rotary, que se mobilizam para tornar o mundo um lugar melhor."

Além da convenção nos halls de exposição do Hamburg-Messe, os membros do Rotary também poderão desfrutar de um programa de apoio completo em Hamburgo, que inclui passeios de bicicleta, uma festa de abertura na Câmara de Comércio, um passeio de barco no lago Alster e exclusivos concertos do Rotary na Elbphilharmonie, a icônica nova sala de concertos de Hamburgo. Os participantes da convenção poderão fazer uma imersão em uma verdadeira cidade de música europeia e desfrutar de um dos melhores polos gastronômicos da Alemanha, além de incontáveis atrações turísticas marítimas, uma vida noturna lendária, muita cultura e um ambiente vibrante para o início de atividades e a imprensa.

Além disso, os moradores de Hamburgo poderão ter contato com a comunidade do Rotary, pois os membros da organização estarão presentes nos lugares mais conhecidos da cidade, com estandes de informações e eventos que fornecem uma visão dos diferentes projetos.

Mais informações sobre a convenção: http://riconvention.org/en/hamburg e sobre Hamburgo: www.hamburg-travel.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/893899/Elbphilharmonie_Hamburg.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/893900/Hamburg_Fair_Complex.jpg

Contatos:

Hamburg Marketing GmbH

Guido Neumann

guido.neumann@marketing.hamburg.de

+49-160-9729-8302

FONTE Hamburg Marketing GmbH

SOURCE Hamburg Marketing GmbH