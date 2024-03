Hancom kündigt strategische Investition in das spanische KI-Biometrie-Unternehmen FacePhi an

Hancom erwirbt exklusive Geschäftsrechte an FacePhi in der APAC-Region

Hancom baut einen Brückenkopf für den Eintritt in den KI-Markt in Übersee durch den Verkauf unter der Marke Hancom (White Labeling)

FacePhi bietet Gesichtserkennungstechnologie mit Weltklasse-Sicherheit

BARCELONA und SEOUL, Südkorea, 25. März 2024 /PRNewswire/ -- Hancom (Geschäftsführer Seong-jun Byun und Yeon-soo Kim) plant eine strategische Investition in FacePhi, ein spanisches Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) und biometrische Daten.

Hancom's CEO Yeon-soo Kim (L) & FacePhi's CEO Javier Mira (R) at the Invest Signing Ceremony in Barcelona, Spain

Hancom gab am 25. März bekannt, dass es in Barcelona, Spanien, in Anwesenheit von Hancoms Geschäftsführer Yeon-soo Kim und FacePhis Geschäftsführer Javier Mira eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet hat. Diese Investitionsvereinbarung wird es Hancom ermöglichen, in FacePhi zu investieren und sich die exklusiven Geschäftsrechte an FacePhi in der APAC-Region zu sichern.

FacePhi ist gleichzeitig an der spanischen und französischen Börse notiert und verfügt über verschiedene KI-basierte biometrische Technologien wie Gesichts-, Fingerabdruck-, Pupillen- und Stimmerkennungstechnologien, die für die biometrische Authentifizierung erforderlich sind. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Europa und Lateinamerika tätig. Das Unternehmen ist im In- und Ausland für seine exzellente Technologie bekannt und hat in Korea eine große Anzahl von Finanzunternehmen als Kunden gewonnen.

Insbesondere im Hinblick auf die Anti-Spoofing-Funktionalität (gefälschte Identifizierung), die das wichtigste Merkmal der Gesichtserkennungstechnologie ist, verfügt FacePhi über eine Technologie, die ein passives Verfahren (Authentifizierung der Identität mit einem einzigen frontalen Gesichtsbild) verwendet, das sich als Technologie der nächsten Generation herauskristallisiert, im Gegensatz zum weit verbreiteten aktiven Verfahren (bei dem die Person ihr Gesicht bewegen muss, um ihre Identität zu beweisen). 2022 erhielt FacePhi die i-Beta Level 2-Zertifizierung des National Institute of Standards and Technology (NIST), die die Fälschungssicherheit der Gesichtserkennungstechnologie garantiert. Die Tatsache, dass es weltweit nur neun passive i-Beta Level 2 Unternehmen gibt, zeigt, dass die Technologie von FacePhi Weltklasse ist.

Mit dieser Investition wird Hancom zum zweitgrößten Anteilseigner von FacePhi. Das Unternehmen wird die Investition als Brückenkopf nutzen, um seine Position auf dem globalen KI-Markt durch White Labeling zu stärken, indem es die Lösungen von FacePhi unter der Marke Hancom im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) verkauft.

Hancom erwartet von diesem Vertrag einen Synergieeffekt und plant, durch die Kombination der biometrischen Multi-Erkennungs-Technologie von FacePhi mit der KI von Hancom, der Sicherheitstechnologie von HancomWITH, dem Reporting-Tool von Clipsoft und dem Gesundheitsdienst von Hancom CareLink neue und verbesserte Dienstleistungen und Geschäftsfelder zu entdecken.

„Durch diese Investition werden wir in der Lage sein, Hancoms KI-Geschäftsbereich zu erweitern, und wir gehen davon aus, dass wir den Verkauf in Übersee ausweiten können, indem wir in Zukunft FacePhi-Lösungen unter der Marke Hancom im gesamten asiatisch-pazifischen Raum anbieten", sagte Yeon-soo Kim, Geschäftsführer von Hancom. „Wir werden den KI-Markt weiterhin anführen, indem wir die Zusammenarbeit mit kompetenten KI-Unternehmen, Investitionen in diese Unternehmen und deren Übernahme aktiv fördern."

Inzwischen wächst der globale Markt für digitale Authentifizierungslösungen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12 %, und da die Sicherheitsniveaus gestärkt werden, gibt es einen Trend zur Verlagerung von der traditionellen, auf Fingerabdruckerkennung ausgerichteten biometrischen Technologie zur Gesichtserkennung. Um auf technologische Entwicklungen wie Deepfakes zu reagieren, wird erwartet, dass die Anwendung passiver Methoden zur Verhinderung von Fälschungen zunehmen wird.

