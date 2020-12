Hancom Works apporte productivité, collaboration et confidentialité des données autogérées dans le Cloud

Hancom Office et Nextcloud Enterprise offrent aux équipes distribuées des outils de collaboration et de développement de contenu de qualité professionnelle dans un environnement de cloud privé sécurisé

Outils de productivité compatibles avec MS Office et collaboration en temps réel

Les contrôles de stockage autogérés garantissent la confidentialité des données et le respect de la réglementation

Le cloud privé AWS permet un accès sécurisé à l'échelle de l'entreprise

SEATTLE, 15 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Hancom (KOSDAQ: HAANSOFT) a annoncé aujourd'hui Hancom Works, une solution tout-en-un qui intègre les outils de productivité bureautique de niveau professionnel de Hancom Office à l'environnement de collaboration Nextcloud Enterprise, sécurisé et accessible dans le monde entier. Disponible au premier trimestre 2021 sur AWS Marketplace en tant qu'offre sécurisée pour les entreprises de toutes tailles, Hancom Works propose une option de cloud privé pour les organisations dont les préoccupations en matière de confidentialité ou les contraintes réglementaires ont jusqu'à présent empêché l'examen d'une offre basée sur le cloud.

Avec Hancom Works, une entreprise peut fournir à une équipe distribuée les outils de productivité et de collaboration de bureau qu'elle a longtemps souhaités tout en gardant le contrôle total des données sensibles de l'organisation. Les outils de productivité de niveau professionnel de Hancom Office sont entièrement compatibles avec MS Office tout en étant accessibles aux utilisateurs sur n'importe quelle plate-forme et n'importe quel appareil. Le chat texte et vidéo peut être utilisé pour aider les membres de l'équipe à communiquer tout en créant et en co-éditant du contenu en temps réel via le système de stockage de documents Nextcloud Enterprise. Les fonctions d'administration et de gestion du Nextcloud garantissent que vos données sensibles ou réglementées se trouvent exactement là où elles sont censées se trouver, et ne peuvent être consultées que par les personnes que vous autorisez.

« Avec Hancom Works, les organisations qui n'ont pas pu profiter des fonctions de communication et de collaboration des offres publiques dans le cloud peuvent désormais le faire dans un environnement privé sécurisé », déclare le Dr Wonsok Yun, président du Global Business du groupe Hancom. « D'autres fournisseurs offrent de puissantes fonctions de productivité et de collaboration dans le cloud, mais elles ne conviennent pas aux organisations qui traitent des dossiers médicaux ou financiers sensibles. Pour les organisations qui ont vraiment besoin de garantir la confidentialité et la sécurité des données, Hancom Works on AWS fournit le meilleur de tous les logiciels de productivité de bureau de classe mondiale, des outils de communication et de collaboration de classe mondiale, et une sécurité et une confidentialité des données à toute épreuve dans une solution de cloud privé tout-en-un qui peut s'adapter aux besoins de la plus grande entreprise. »

« Pour les clients de Nextcloud, notre relation stratégique avec Hancom remplit un espace critique », déclare Frank Karlitschek, PDG et fondateur de Nextcloud GmbH. « Il y a eu une forte demande pour une solution de productivité de bureau aussi mature ou aussi riche en fonctionnalités que Hancom Office. De nombreuses entreprises ont besoin d'une suite bureautique qui offre le degré de compatibilité MS Office que Hancom Office, tout en offrant l'interface familière qu'elles attendent. Grâce à Hancom Office, les utilisateurs peuvent ouvrir, co-éditer simultanément depuis plusieurs endroits et appareils, puis enregistrer des documents dans des formats Office natifs avec facilité dans l'environnement sécurisé créé par Nextcloud. »

« Pour les utilisateurs d'Amazon WorkDocs qui utilisent déjà Hancom Office Online, le partenariat annoncé entre Hancom et Nextcloud est encore plus intéressant car il signifie qu'ils peuvent immédiatement profiter de l'environnement de collaboration Nextcloud. Ils n'ont rien à faire, si ce n'est de commencer à collaborer. »

Fonctionnalité du cloud avec la sécurité des locaux

Hancom Works apporte aux organisations les avantages d'accès, d'outil de productivité et de collaboration normalement associés à une offre de productivité dans le cloud public comme MS 365 ou Google Workspace. Toutefois, elle garantit aux organisations dont les exigences en matière de respect de la vie privée ou de réglementation interdisent le recours à des solutions de cloud public qu'elles peuvent contrôler où résident leurs données et qui peut (et ne peut pas) y accéder. Les dispositifs de cryptage et de sécurité modernes aident l'entreprise à contrôler l'accès, à détecter les menaces de sécurité et à protéger les données sensibles.

Grâce à l'élasticité sous-jacente de l'infrastructure AWS, il est facile de faire évoluer Hancom Works pour répondre aux besoins de n'importe quelle organisation, quelle que soit sa taille ou son étendue. Et grâce à la flexibilité permettant aux membres de l'équipe d'interagir en utilisant des instances de Hancom Office basées sur le bureau, le navigateur et le téléphone portable, chacun dans l'entreprise peut travailler plus efficacement.

Prix et disponibilité

Hancom Works sera disponible sur AWS Marketplace au cours du premier trimestre 2021. Les prix n'ont pas encore été annoncés. Une démo en direct qui montre les expériences intégrées des utilisateurs de Hancom Office Online est disponible sur http://demo.hancomworks.com .

Ressources supplémentaires sur Hancom

Pour la dernière mise à jour de l'AWS re:Invent 2020, visitez le site https://office.hancom.com/reinvent2020

Pour plus d'informations sur Hancom Office, visitez le site https://office.hancom.com .

Pour plus d'informations sur le groupe Hancom, visitez le site https://www.hancomgroup.com/en/main

À propos de Nextcloud

Nextcloud Hub est la plate-forme de productivité des équipes sur site, entièrement open source, leader du secteur, qui combine l'interface utilisateur facile des solutions de cloud computing grand public avec les mesures de sécurité et de conformité dont les entreprises ont besoin.

Nextcloud Hub réunit l'accès universel aux données par le biais d'interfaces mobiles, de bureau et web avec des fonctions de communication et de collaboration sécurisées de nouvelle génération, sur site, comme l'édition de documents en temps réel, le chat et les appels vidéo, les plaçant sous le contrôle direct de la technologie informatique et les intégrant à l'infrastructure existante.

À propos de Hancom

Le bureau de Hancom fait partie du groupe Hancom ( www.hancomgroup.com ). Fondé en 1990, le groupe Hancom est un leader dans la création d'écosystèmes innovants qui mèneront le monde grâce à la convergence des technologies. Avec ses 18 sociétés affiliées couvrant le matériel, les logiciels et l'industrie financière, le groupe a pour mission de créer un « monde pratique, un monde connecté et un monde sûr. »

Hancom fournit des applications de productivité depuis 30 ans. Parmi ses principaux partenaires internationaux figurent Samsung, Google, Amazon Web Services, Polycom, Mail.ru (Russie), iFLYTEK (Chine) et Fibercorp (Argentine).

